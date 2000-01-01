Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?
Подсчитаны только голы за клубную карьеру.
10. Златан Ибрагимович
58 мячей головой за клубную карьеру
9. Эдин Джеко
59 мячей головой за клубную карьеру
8. Марио Манджукич
60 мячей головой за клубную карьеру
7. Ариц Адурис
63 мяча головой за клубную карьеру
6. Бас Дост
64 мяча головой за клубную карьеру
5. Радамель Фалькао
71 мяч головой за клубную карьеру
4. Фернандо Льоренте
75 мячей головой за клубную карьеру
3. Роберт Левандовски
77 мячей головой за клубную карьеру
2. Люк де Йонг
78 мячей головой за клубную карьеру
1. Криштиану Роналду
110 мячей головой за клубную карьеру
Кто чаще всех забивал головой в XXI веке? Левандовски, Роналду и другие мастера верха
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