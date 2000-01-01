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Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?
Подсчитаны только голы за клубную карьеру.
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10. Златан Ибрагимович
10. Златан Ибрагимович
58 мячей головой за клубную карьеру
9. Эдин Джеко
9. Эдин Джеко
59 мячей головой за клубную карьеру
8. Марио Манджукич
8. Марио Манджукич
60 мячей головой за клубную карьеру
7. Ариц Адурис
7. Ариц Адурис
63 мяча головой за клубную карьеру
6. Бас Дост
6. Бас Дост
64 мяча головой за клубную карьеру
5. Радамель Фалькао
5. Радамель Фалькао
71 мяч головой за клубную карьеру
4. Фернандо Льоренте
4. Фернандо Льоренте
75 мячей головой за клубную карьеру
3. Роберт Левандовски
3. Роберт Левандовски
77 мячей головой за клубную карьеру
2. Люк де Йонг
2. Люк де Йонг
78 мячей головой за клубную карьеру
1. Криштиану Роналду
1. Криштиану Роналду
110 мячей головой за клубную карьеру
Кто чаще всех забивал головой в XXI веке? Левандовски, Роналду и другие мастера верха
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