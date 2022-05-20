Кто из ФНЛ попадёт в РПЛ? Онлайн заключительного тура «лучшей лиги мира»

Привет, друзья! 21 мая состоится заключительный тур в Футбольной национальной лиге. По его итогам станут известны два клуба, которые попадут в РПЛ напрямую, а ещё две команды отправятся в стыковые матчи за право сыграть в элитном дивизионе. На две прямые путёвки претендуют три клуба: «Торпедо», «Оренбург» и «Факел». Хабаровский СКА уже не поднимется выше четвёртого места и точно примет участие в стыках.
Все основные матчи стартуют в 15:00 мск. «Торпедо» сыграет дома с «Кубанью», «Оренбург» встретится на выезде с «Волгарём», а «Факел» ждёт гостевая игра с «Балтикой». Наилучшие шансы на прямой выход в РПЛ у московского клуба, наихудшие — у воронежской команды. Присоединяйтесь к нашей трансляции.
💪 Интересных игроков в низших дивизионах намного больше, чем принято считать. Отобрали семь футболистов, способных усилить клубы РПЛ.
Расклады перед последним туром
👇 Залетайте в наш текст по раскладам на заключительный тур ФНЛ. Существует маловероятный расклад, при котором три команды наберут одинаковое количество очков.
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