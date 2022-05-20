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Прямая онлайн-трансляция 38-го тура ФНЛ 21 мая 2022: «Торпедо» — «Кубань», «Волгарь» — «Оренбург», «Балтика» — «Факел»

Кто из ФНЛ попадёт в РПЛ? Онлайн заключительного тура «лучшей лиги мира»
Михаил Рождественский
Онлайн заключительного тура ФНЛ
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На две прямые путёвки претендуют три клуба.

Привет, друзья! 21 мая состоится заключительный тур в Футбольной национальной лиге. По его итогам станут известны два клуба, которые попадут в РПЛ напрямую, а ещё две команды отправятся в стыковые матчи за право сыграть в элитном дивизионе. На две прямые путёвки претендуют три клуба: «Торпедо», «Оренбург» и «Факел». Хабаровский СКА уже не поднимется выше четвёртого места и точно примет участие в стыках.

Все основные матчи стартуют в 15:00 мск. «Торпедо» сыграет дома с «Кубанью», «Оренбург» встретится на выезде с «Волгарём», а «Факел» ждёт гостевая игра с «Балтикой». Наилучшие шансы на прямой выход в РПЛ у московского клуба, наихудшие — у воронежской команды. Присоединяйтесь к нашей трансляции.

Расклады перед последним туром
23:38 Кирилл Закатченко

💪 Интересных игроков в низших дивизионах намного больше, чем принято считать. Отобрали семь футболистов, способных усилить клубы РПЛ.

7 ярких игроков ФНЛ, способных круто усилить клубы элитного дивизиона. Кого ждать в РПЛ? 7 ярких игроков ФНЛ, способных круто усилить клубы элитного дивизиона. Кого ждать в РПЛ?
23:37 Кирилл Закатченко

Расклады перед последним туром

👇 Залетайте в наш текст по раскладам на заключительный тур ФНЛ. Существует маловероятный расклад, при котором три команды наберут одинаковое количество очков.

Кто поднимется в РПЛ? Расклады перед последним туром ФНЛ Кто поднимется в РПЛ? Расклады перед последним туром ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
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