Жаркий денёк в офисе ЦСКА! Кто уходит и кто остаётся в клубе после сегодняшних решений?
Первый трансфер состоялся ещё до открытия трансферного окна.
Алан Дзагоев покинул ЦСКА
День для болельщика красно-синих начался с грустной новости – спустя 15 лет команду покинул Алан Дзагоев. Футболист договорился о расторжении контракта с ЦСКА по взаимному согласию сторон. За армейцев полузащитник провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 голевые передачи.
Роман Бабаев — об уходе Дзагоева
«Дзага перешёл к нам в 17 лет и сразу же стал показывать высочайший уровень игры. Алан — игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева, а его чемпионский гол «Рубину» каждый болельщик ПФК ЦСКА будет помнить до конца жизни».
Игорь Акинфеев продлил контракт
36-летний вратарь подписал новое соглашение с ЦСКА, которое рассчитано до конца сезона-2023/2024. За 19 лет многолетний лидер армейцев сыграл за клуб 704 матча. В копилке Акинфеева шесть чемпионств, шесть Кубков России, семь Суперкубков и Кубок УЕФА.
Акинфеев — о новом контракте
«Болельщики могут быть рады? Думаю, нельзя так говорить. Я должен быть рад, что ЦСКА посчитал нужным продлить со мной контракт. Все прекрасно знают, что я всегда отдавался и буду отдаваться клубу и делу по полной программе, потому что футбол — это моя любимая работа, а ЦСКА — родной, любимый, самый лучший клуб в мире».
Ушаков остаётся в ЦСКА
Вслед за Акинфеевым подпись под новым контрактом до 2026 года поставил Егор Ушаков. Форвард дебютировал за армейцев в этом сезоне, забил гол и сделал одну результативную передачу.
Новый контракт у 35-летнего Набабкина
Воспитанник «Москвы» ещё поиграет за красно-синих. Его новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона. В этом розыгрыше Кирилл сыграл 15 матчей, результативными действиями не отметился.
Хёрдур Магнуссон больше не игрок ЦСКА
29-летний исландец летом станет свободным агентом, после решения ЦСКА не продлевать с ним контракт. Магнуссон сыграл всего три матча в этом сезоне РПЛ.
Жаркий денёк в офисе ЦСКА! Кто уходит и кто остаётся в клубе после сегодняшних решений
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