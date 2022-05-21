Талант из «Спартака» красиво забил с центра поля. Что делал вратарь «Краснодара»?! Видео

«Спартак-2» завершил сезон в ФНЛ-1 красивой победой над «Краснодаром-2». Команда Евгения Бушманова выиграла 3:1 и поднялась на седьмое место, где и останется по итогам сезона. Очень хороший результат ближайшего резерва. Для сравнения – вторая команда «быков» только на 11-м месте в таблице. А «Зенит-2» и вовсе играет в ФНЛ-2.

Но выделяет «Спартак-2» не только результат – по ходу сезона несколько раз игроки забивали очень красивые голы. И матч с «Краснодаром-2» дополнил коллекцию мини-шедевров. Главный герой – полузащитник Константин Шильцов. Он получил мяч рядом с центральным кругом и быстро пробил в сторону ворот. Траектория оказалась идеальной: через пару секунд вратарь соперника Кокарев уже кричал на партнёров, которые не накрыли Шильцова. Посмотрите на этот шедевр.

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Во втором тайме Константин забил ещё раз. А третий гол на счету Аслана Муталиева. Всего у Шильцова в этом сезоне 10 голов и две передачи – очень неплохой результат для полузащитника. При этом существуют две проблемы: парень явно стремится в основу, где пока не получает шанса, плюс новый контракт, по которому также не выходит договориться.

«Оцениваю весенний отрезок позитивно и для команды, и для себя лично, — сказал Шильцов. — Понятно, что всегда есть куда расти и над чем работать, тем более 20-летнему футболисту, но не буду скрывать, что от весенней части чемпионата есть определённое удовлетворение.

Конечно, мне хочется и стабильности, и определённого отношения, и понимания, что на меня рассчитывают как на игрока первой команды. Пока этого, к сожалению, нет. В то же время чувствую, что уровень ФНЛ перерос, надо развиваться и двигаться вперёд. Для меня «Спартак» не пустой звук. Я вырос и во многом воспитывался на традициях этого клуба. Естественно, в идеале должен остаться в команде и помогать ей добиваться результата. Но, повторю, в моём понимании это должно быть обоюдное желание. Пока же ситуация выглядит иначе. Поэтому если ничего не изменится, то, конечно, буду рассматривать предложения от других клубов, потому что считаю, что заслужил шанс попробовать свои силы в РПЛ», – сказал футболист в интервью Sport24.ru.



Возможно, после такого гола руководство пересмотрит своё отношение к игроку?