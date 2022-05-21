«Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро!

РПЛ подарила нам эффектную концовку сезона. В самом ожидаемом матче 30-го тура «Динамо» и «Сочи» сыграли в Москве за серебряные медали. И ожидания того стоили!

Главный сюрприз — появление в воротах «Динамо» Игоря Лещука, а не капитана Антона Шунина. Владимир Федотов, в отличие от Сандро Шварца, решил ничем не удивлять.

Матч начался с быстрого гола. Вернее, автогола. Даниил Фомин, как показалось, влез в офсайд, а Кристиан Нобоа после подачи головой срезал мяч в свои ворота. Судьи изучали повтор несколько минут и пришли к выводу, что гол отменять не нужно. 1:0.

После этого на поле в основном была одна команда, и речь не о «Динамо». «Сочи» придавил бело-голубых к воротам и начал лупить — для начала по штангам. Сначала в каркас зарядил Викторьен Ангбан, спустя две минуты история повторилась. Федотов в отчаянии хватался за лысину и разводил руками.



В середине тайма «Динамо» напомнило о своём присутствии — выбралось в контратаку и чуть не забило второй. Фомин изящно пробил в дальнюю девятку, но попал в перекладину. «Сочи» отлично понял намёк и начал забивать. На 27-й минуте под перекладину влупил Артур Юсупов — 1:1.

Продолжаем загибать пальцы. Ангбан осмелился пробить с более чем 20 метров, попал в штангу, а Матео Кассьерра добил головой в пустые. 1:2.

После этого у «Сочи» отменили сумасшедший гол, но команду Федотова это вообще не смутило. Зато что-то смутило Гильермо Варелу — защитник «Динамо» решил посмотреть футбол и пропустил момент для шага в сторону центральной линии. В итоге Кассьерра выскочил один на один почти с центра поля и зарешал — 1:3.

В добавленное время не выдержал и Лещук. Он откровенно сбил Кассьерру, судья назначил пенальти, и Нобоа не простил — 1:4!

Первый тайм — настоящее избиение. «Сочи» вынес «Динамо» по владению (62:38 по процентам), по ударам (12:5, в створ — 4:1), по явным моментам (4:0). Будто играли команды из разных лиг.

Шварц, посмотрев на жуткое зрелище в первом тайме, швырнул на поле Константина Тюкавина, чтобы тот спас от позора. И поначалу казалось, что это возможно. «Динамо» с первых секунд второго тайма придавило «Сочи» (особенно активен был Дмитрий Скопинцев).

Долго эта картина не продержалась. «Сочи» отодвинул игру от своих ворот, а «Динамо» само усугубило своё положение. Даниил Лесовой никак не успевал к мячу и зачем-то по-хамски наступил шипами на ногу сопернику. Судья Москалёв показал жёлтую, но VAR подсказал, что полузащитник заслужил удаление. Арбитр согласился и оставил «Динамо» в меньшинстве.



Оказавшись в большинстве, «Сочи» решил продолжить фестиваль. Быстрая атака, прострел, хет-трик Кассьерры. Разгромище. «Динамо» хотело праздника, но опозорилось!

На этом голы закончились, но не закончились моменты. «Сочи» позволял создавать «Динамо», хозяева тоже давали свободу. Но, кажется, все понимали, что на результат уже не повлиять.

Подведём итоги: «Сочи» завоевал серебро так, как никто другой. Красиво, мощно, заслуженно, бескомпромиссно. А «Динамо» во втором сезоне подряд завалило концовку сезона и после борьбы за чемпионство упустило даже второе место. Если это и было прощание со Шварцем — грустно.