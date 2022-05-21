«Зенит» без легионеров — не чемпион? Капитан Дзюба не спас от мотивированного Кержакова

На заключительный матч чемпионата России «Зенит» вышел с одним легионером в стартовом составе – Вильмаром Барриосом. В Нижний Новгород Сергей Семак привёз только российских игроков, за исключением Нуралы Алипа, который также вышел на поле с первых минут.

Отсутствие легионеров в составе «Зенита» сыграло на руку команде Александра Кержакова. С самого начала встречи «Нижний Новгород» взял мяч под контроль, что не так часто случалось в этом сезоне у соперников «Зенита».

Хозяевам нельзя было отсиживаться в обороне и сушить игру: в случае ничьей они рисковали оказаться в зоне стыков. В первом тайме «Нижний Новгород» играл в интенсивный футбол: атаковал, прессинговал и не дал ничего создать «Зениту» у своих ворот.



Главным эпизодом первой половины встречи стал пенальти, назначенный за фол Магомеда Оздоева. Полузащитник «Зенита» наступил в своей штрафной на ногу Кирилла Кравцова, за что получил жёлтую карточку. Виталий Мешков, воспользовавшись VAR, указал на «точку». Николай Калинский реализовал пенальти и забил восьмой гол в этом сезоне – 1:0.

В начале второго тайма «Зенит» упустил отличную возможность сравнять счёт – на 52-й минуте Иван Сергеев выскочил один на один, не смог перебросить Никиту Гойло и не попал в створ со второй попытки. Артёму Дзюбе, вышедшему в этом матче с капитанской повязкой, было очень обидно: 33-летний форвард классно вырезал на Сергеева, но партнёр не превратил его пас в голевой.

«Нижний Новгород» – «Зенит» Фото: fc-zenit.ru

И не без того несыгранный состав Сергей Семак разбавил молодёжью – во втором тайме за «Зенит» дебютировали Дмитрий Сергеев и Кирилл Столбов. Давление «Нижнего Новгорода» спало после перерыва, и «Зенит» всё чаще беспокоил Никиту Гойло. Так, на 74-й минуте вратарь хозяев спас команду после удара Андрея Мостового.

В оставшиеся 15 минут матча «Зенит» отпустил желание сравнять счёт, а Александр Кержаков подбадривал свою команду громким голосом и криками: «Давай играй!» «Нижний Новгород» продержался и нанёс сине-бело-голубым третье поражение в сезоне. Таким образом, победа со счётом 1:0 гарантировала команде Кержакова 11-е место после 30-го тура! «Нижний Новгород» избежал стыковых матчей за право остаться в РПЛ.