Лисакович сделал селфи после гола, а потом смазал решающий пенальти. Вообразил себя Тотти?

Ключевая фигура матча «Рубин» – «Уфа» – Виталий Лисакович. Нападающий забил первый гол, реализовав пенальти. И смазал удар с 11 метров в самой концовке. Но одну деталь все обсуждают даже после матча. И это не качество ударов нападающего.
Всё дело в том, что после первого гола Лисакович побежал к скамейке запасных, ему дали телефон, и он вместе с партнёрами сделал селфи. Удивительная история, которая, казалось, осталась где-то в 2015-м, когда Франческо Тотти осуществлял подобное на Олимпийском стадионе. Слишком разные поводы.
По непонятным причинам Виталий решил обратиться к традициям. Это странно и потому, что «Рубин» к тому момент вёл только 1:0. И до победы ещё было очень и очень далеко.
И если после первого тайма Лисакович уходил в раздевалку как герой, то через час ситуация была другой. Он пробил в штангу в самой концовке и убил шансы «Рубина» на спасение. А тема селфи стала одной из обсуждаемых в соцсетях и на телевидении после игры. Высказался на этот счёт и Александр Мостовой в беседе с «Чемпионатом».
«Конечно, «Рубин» — позорники. Я год назад говорил, что «Рубин» и Слуцкий — это безобразие. Человека изо всех команд выгоняют, а «Рубин» его к себе берёт и что-то там кричат. Ладно бы он спокойно там сидел, так Слуцкий после поражений всех обвиняет, а про него — ни слова. Интересно, сейчас Слуцкий найдёт в себе мужество сказать: «Уберите меня»? Пенальти такой себе был, ну а Лисакович пусть и дальше селфи делает».
Вряд ли теперь Лисакович ещё хоть раз решит сфотографироваться по ходу матча.
- 21 мая 2022
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