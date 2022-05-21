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«Рубин» вылетел в ФНЛ, селфи Виталия Лисаковича в матче «Рубин» — «Уфа» — 1:2, видео — причины, мнение

Лисакович сделал селфи после гола, а потом смазал решающий пенальти. Вообразил себя Тотти?
Дмитрий Зимин
Селфи Виталия Лисаковича в матче «Рубин» – «Уфа»
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Мог спасти «Рубин» от вылета, а в итоге опозорился. Интересно, фотографию-то выложит?

Ключевая фигура матча «Рубин» – «Уфа» – Виталий Лисакович. Нападающий забил первый гол, реализовав пенальти. И смазал удар с 11 метров в самой концовке. Но одну деталь все обсуждают даже после матча. И это не качество ударов нападающего.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2022, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 2
Уфа
Уфа
1:0 Лисакович – 37' (пен)   1:1 Камилов – 54'   1:2 Ортис – 90'

Всё дело в том, что после первого гола Лисакович побежал к скамейке запасных, ему дали телефон, и он вместе с партнёрами сделал селфи. Удивительная история, которая, казалось, осталась где-то в 2015-м, когда Франческо Тотти осуществлял подобное на Олимпийском стадионе. Слишком разные поводы.

По непонятным причинам Виталий решил обратиться к традициям. Это странно и потому, что «Рубин» к тому момент вёл только 1:0. И до победы ещё было очень и очень далеко.

И если после первого тайма Лисакович уходил в раздевалку как герой, то через час ситуация была другой. Он пробил в штангу в самой концовке и убил шансы «Рубина» на спасение. А тема селфи стала одной из обсуждаемых в соцсетях и на телевидении после игры. Высказался на этот счёт и Александр Мостовой в беседе с «Чемпионатом».

Александр Мостовой
Александр Мостовой
экс-нападающий сборной России

«Конечно, «Рубин» — позорники. Я год назад говорил, что «Рубин» и Слуцкий — это безобразие. Человека изо всех команд выгоняют, а «Рубин» его к себе берёт и что-то там кричат. Ладно бы он спокойно там сидел, так Слуцкий после поражений всех обвиняет, а про него — ни слова. Интересно, сейчас Слуцкий найдёт в себе мужество сказать: «Уберите меня»? Пенальти такой себе был, ну а Лисакович пусть и дальше селфи делает».

Вряд ли теперь Лисакович ещё хоть раз решит сфотографироваться по ходу матча.

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