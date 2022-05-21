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Последний день РПЛ: ЦСКА — «Ростов» — 4:0, проводы Фернандеса, вылет Слуцкого и «Рубина» в ФНЛ, «Спартак», «Зенит»

Лучший день в истории РПЛ! 7 сюжетов, от которых можно исключительно вопить
Евгений Марков
Лучший день в истории РПЛ?
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Драка, эмоции, невероятные результаты и незабитый пенальти Лисаковича!

Такого я не видел никогда! РПЛ – это сказка, праздник и сплошные эмоции. В сезон, когда нас отрезали от еврокубков и перекрыли командам дополнительную мотивацию, наши клубы провели настолько реактивную концовку, о которой можно исключительно вопить. Так что в этом тексте я буду кричать, а вы присоединяйтесь.

Итак, начнём.

1. На 37-й минуте матча за выживание «Рубин» – «Уфа» забивший с пенальти Лисакович побежит на бровку, схватит мобильный телефон и сделает фотографию себя вместе с празднующей командой. Полтора тайма спустя Агаларов отдаст свою первую голевую передачу в сезоне, капитан «Уфы» Никитин будет орать без остановок пять минут, Урунов наступит на рубиновый ахилл в чужой штрафной, а Лисакович не забьёт пенальти уже после сотой минуты.

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Дальше на поле выбегут фанаты и начнут драку прямо на футбольном поле, Игнатьев возьмёт мегафон и скажет фанатам: «Ну, #####, ну ##### не получается! Это просто катастрофа». Тот самый брутальный капитан «Уфы» Никитин даст задорное интервью, в котором скажет, что правда за уфимцами и что борьба за выживание интереснее, чем борьба за чемпионство (которой не стало после третьего тура). А Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции попросит не задавать ему вопросов.

Александр Ломовицкий и Константин Плиев («Рубин» — «Уфа»)

Александр Ломовицкий и Константин Плиев («Рубин» — «Уфа»)

Фото: РИА Новости

Драки, незабитый пенальти после железного спасительного гола «Уфы». Всё это помножить на драматичность момента и тот факт, что тренер «Уфы» Стукалов от победных эмоций потерял в раздевалке сознание. С тренером всё в порядке, но вы просто оцените масштаб!

2. Но и это не всё. «Уфе» и Агаларову с его 19 голами в РПЛ предстоят переходные матчи с «Оренбургом» – тем самым, что до последнего лидировал в ФНЛ, шёл впереди с большим отрывом, но под конец растерял очки и пропустил вперёд «Торпедо» и «Факел».

Эмоции президента и игроков «Торпедо», выигравших первый дивизион, – тоже отдельная часть нашего эпоса. Сделать это в матче с «Кубанью» при помощи пенальти в дополнительное время и забраться с третьего место на последнее – ещё одно напоминание, в какой стране находится лучшая лига мира.

3. Судьба второго места – что ты такое? «Сочи» разобрал «Динамо» со счётом 5:1. И это после бодрого начала с автоголом Нобоа и праздничной атмосферой на залитом солнцем стадионе. Второе место в РПЛ заняла команда Владимира Федотова, который из года в год собирал и докручивал «Сочи».

«Динамо», до последнего конкурировавшее с «Зенитом», лишь третье. Представляете?

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4. Роскошные проводы Марио Фернандеса: самый русский бразилец вышел с капитанской повязкой и забил головой уже на четвёртой минуте. В конце матча его провожали стоя. От символической замены у кого-то из болельщиков выступали слёзы.

ЦСКА разгромил «Ростов» со счётом 4:0 в матче-прощании с Марио и Дзагоевым, который провёл начало игры на фанатском секторе армейцев и даже передал несколько приветов «Зениту». Фан-сектор «Зенита» услышал «привет» даже в Нижнем Новгороде и передал Алану обратный. Страсть, соперничество, футбольная злость – как мы любим.

Проводы Алана Дзагоева (ЦСКА — «Ростов»)

Проводы Алана Дзагоева (ЦСКА — «Ростов»)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А ЦСКА – пятый. Под руководством братьев Березуцких и с реактивным воспитанником Ушаковым на фланге.

5. Тем временем Жиго выходит с капитанской повязкой «Спартака» в своём последнем матче в рамках РПЛ и забивает в первом тайме. Роскошный сюжет? Не совсем. «Химки» сравнивают счёт, потом забивают ещё и окончательно спасают себя от вылета (правда, впереди стыки). А кто забил один из голов? Правильно! Денис Глушаков!

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6. В этом же туре «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» и забрался на седьмое место. Куда? А это выше симпатичных «Крыльев», которыми восхищались весь сезон. Выше «Ростова» и «Спартака». «Крылья» же в вынужденном ретроматче (главная арена города занята) проиграли «Локо» на «Металлурге»: результат вряд ли запомнится, а вот атмосфера заполненного исторически важного для Самары стадиона останется. Море из синего, белого и зелёного – по такой картинке и будем провожать сезон.

7. А ведь ещё есть «Нижний Новгород» и Александр Кержаков, собравший настолько боевую команду, что в последнем туре пал чемпион страны «Зенит» (с Дзюбой, Сергеевым, Барриосом и всеми нашими в составе). И «Урал», восхитивший своей реализацией в конце чемпионата (особенно в матче с «Динамо»).

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Фух! Чемпионат закончился, эмоции остались. Скорее бы новый сезон!

P. S. Где бы посмотреть селфи Лисаковича?

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