«Ливерпуль» — без чемпионства, а Роналду — без топ-6? Расклады на последний тур АПЛ

АПЛ — один из немногих турниров, где ещё живёт чемпионская интрига. Впрочем, хватает и других вопросов. Изучаем расклады перед заключительным туром чемпионата Англии.

Кто станет чемпионом

На титул претендуют два клуба — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команда Хосепа Гвардиолы опережает соперника на одно очко, и для победы в чемпионате ей достаточно обыграть дома немотивированную «Астон Виллу». Клуб из Бирмингема сейчас тренирует легендарный в прошлом футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард, но вряд ли этот факт как-то смутит лидера АПЛ. В случае равенства очков судьбу титула определит разница забитых и пропущенных мячей, которая пока значительно лучше у «Сити» (+72 против +66). «Ливерпуль» в заключительном туре играет дома с «Вулверхэмптоном», который уже никак не доберётся до зоны еврокубков.

Важно отметить, что «Вилла» не отбирала очки у «Ман Сити» на выезде с 2007 года (тогда бирмингемцы победили со счётом 2:0). Так что «Ливерпулю» нужно рассчитывать на настоящее чудо. Существует фантастический расклад, при котором командам Клоппа и Гвардиолы придётся играть «золотой» матч. О нём мы писали несколько дней назад.

Кто попадёт в Лигу чемпионов

Уже точно известно, что в следующем сезоне Англию в Лиге чемпионов представят «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Челси». На четвёртом месте окажется либо «Тоттенхэм», либо «Арсенал». Чуть больше недели назад команда Микеля Артеты опережала принципиального соперника на четыре очка, а теперь уступает ему два балла. В заключительном туре «Тоттенхэм» играет на выезде с «Норвичем» (последнее место в АПЛ) — тот уже точно начнёт следующий сезон в Чемпионшипе. «Арсенал» в 38-м туре примет в Лондоне «Эвертон», который на днях сохранил место в элитном дивизионе.

Команде Антонио Конте достаточно не проиграть худшему клубу чемпионата, и тогда он займёт четвёртое место. У «Тоттенхэма» огромное преимущество перед «Арсеналом» по общей разнице мячей (+24 против +9). Невозможно представить, что команда Артеты обыграет «Эвертон» со счётом 15:0. «Арсеналу» нужно обязательно набирать три очка и рассчитывать на поражение «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» – «Арсенал» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Кто займёт шестое место

Сейчас на шестой строчке в таблице располагается «Манчестер Юнайтед», опережающий «Вест Хэм» на два очка. Манкунианцы заключительный матч в сезоне проведут на выезде с «Кристал Пэлас», а команда Дэвида Мойеса поедет в гости к «Брайтону».

Если «МЮ» и «ВХ» завершат сезон с одинаковым количеством очков, то по разнице мячей преимущество будет на стороне столичного клуба. Шестая команда чемпионата сыграет в Лиге Европы, а седьмая — в Лиге конференций. Уже известно, что матч с «Кристал Пэлас» посетит Эрик тен Хаг, который летом возглавит «Манчестер Юнайтед». Возможно, этот факт станет дополнительной мотивацией для клуба, и тот сохранит шестую строчку в таблице. В противном случае Криштиану Роналду придётся играть в Лиге конференций.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Кто вылетит в Чемпионшип

«Норвич» и «Уотфорд» точно покидают элитный дивизион. «Эвертон», оформивший камбэк в игре с «Кристал Пэлас» (3:2), избежал нервотрёпки в заключительном туре. Третьей командой, вылетевшей в Чемпионшип, будет «Бёрнли» либо «Лидс». Сейчас у них по 35 очков, но у «Бёрнли» гораздо лучше разница мячей. Таким образом, «Лидс» сохранит место в АПЛ, если в последнем туре сыграет лучше конкурента. «Бёрнли» ждёт домашняя встреча с «Ньюкаслом», а «Лидс» поедет в гости к «Брентфорду». Эти матчи, как и все другие в туре, состоятся 22 мая. «Бёрнли» не играл в Чемпионшипе с сезона-2015/2016, а «Лидс» в последний раз был там в 2020 году.