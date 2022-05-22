Зря убрали Головина! Россиянин сделал гол, а потом у «Монако» случилась трагедия

«Монако» Александра Головина на последних секундах заключительного матча сезона упустил прямую путёвку в Лигу чемпионов и сыграет только в квалификации главного еврокубка.

Ещё за 10 туров до финиша «Монако» занимал девятое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на девять очков. Тогда ходили слухи, что владелец клуба Дмитрий Рыболовлев решил уволить бельгийского тренера Филиппа Клемана, который работает с командой лишь с января этого года.

Но отставка тренера всё же не состоялась, а потом монегаски выдали мощнейшую серию в Лиге 1 из девяти побед подряд. И за тур до финиша запрыгнули с третьего места (это квалификация ЛЧ) на второе (прямая путёвка), обойдя по дополнительным показателям «Марсель». На финише «Монако» оставалось только выиграть на выезде у «Ланса», чтобы красиво завершить сезон.

«Ланс» также сохранял еврокубковую мотивацию, пусть и не такую сильную, как монегаски: боролся за путёвку в Лигу конференций. При успешном стечении обстоятельств кроваво-золотые поднялись бы с седьмой строчки на пятую. К слову, хозяева тоже выдали в концовке беспроигрышную серию из семи матчей (пять побед и две ничьих).

Вот и в течение первых 30 минут игры с «Монако» команда Франка Эза доминировала. Хозяева владели мячом 60% времени, находили свободные зоны, быстро комбинировали и создавали голевые моменты. Монегаски же сами на себя похожи не были. Неужели так придавила ответственность за результат? К тому времени, как «Ланс» открыл счёт, кроваво-золотые выигрывали по ударам – 14:6 (в створ – 4:0)! Самый запоминающийся эпизод с участием игроков «Монако» на чужой половине поля – «подкат» Вандерсона под судью с флажком. Поскользнувшись, бразилец снёс ассистента главного арбитра и тут же извинился.

«Ланс» – «Монако» Фото: asmonaco.com

Гол в ворота монегасков назревал, а состоялся в результате атаки по левому флангу Головина. Россиянин не успел заблокировать кросс Жонатана Клосса, голкипер Александр Нюбель неудачно отбил мяч, и Пшемыслав Франковски преуспел на добивании.

К счастью для гостей, им тут же удалось сравнять счёт. Причём при участии Головина. Александр подал с углового в нужную точку, а Бенуа Бадьяшиль со второй попытки протолкнул мяч в сетку. Правда, до этого, пытаясь пробить, он невольно ударил защитника Кевина Дансо. VAR проверял гол, тем не менее судья Бенуа Бастьен засчитал взятие ворот. Кстати, это был единственный удар в створ у монегасков до перерыва.

Ещё запомнился эпизод, когда Головин вступил в конфликт с Давидом да Коштой. Россиянин завёлся на ровном месте. Любопытно, что похожая история случилась и в прошлом туре. Захлёстывают эмоции Александра на финише сезона!

Начало второго тайма тоже осталось за «Лансом». Хозяева остро атаковали, едва не заработали пенальти. Но на 57-й минуте «Монако» ответил моментом с участием Головина. Александр с защитником на плечах протащил мяч к воротам соперника. Если бы у нашего полузащитника получился более сильный удар, быть бы голу! К сожалению, россиянин не попал как следует по мячу и тут же был заменён на Мирона Боадю.

Статистика Головина в Лансе: 37 касаний мяча, 76% точных передач, один удар в створ, два паса под удар, одна неудачная попытка обводки, три выигранных единоборства из восьми, два отбора мяча, а также по одному заработанному и совершённому фолу. В целом неплохой матч для Александра, хотя были, конечно, и более сильные игры в его исполнении.

Без Головина «Монако» сумел забить второй гол «Лансу». Опять в трудную минуту лидером проявил себя Виссам Бен-Йеддер. У монегасков получилась атака четыре в четыре, и форвард точно пробил головой после передачи во вратарскую.

Когда казалось, что «Монако» уже точно победит, случилась трагедия для команды Головина. «Ланс» спасся в последней атаке на шестой добавленной минуте! После подачи со штрафного мяч отскочил от Бадьяшиля на Иньятиуса Ганаго, и тот свободно забил. Так монегаски потеряли второе место и прямую путёвку в ЛЧ. «Марсель» свой матч в этом туре выиграл.