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Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ»: переход в «Реал» сорвался: сколько будет получать, причины, почему так вышло, зарплата

Грандиозное предательство. Как Килиан Мбаппе цинично подложил «Реалу» свинью
Михаил Георгиев
Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ»
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Нападающий остался в «ПСЖ», хотя его переезд в Мадрид казался решённым вопросом. Но ради каких условий он выбрал Париж?

Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ». Парижский клуб объявил о подписании нового контракта с нападающим до 2025 года. Таким образом, переход игрока в «Реал» сорван. Скандальный и неожиданный поворот событий.

Ещё в начале недели переезд Мбаппе в Мадрид казался решённым вопросом. Игрок побывал в Мадриде в начале месяца. Инсайдеры массово писали о том, что Килиан покинет «ПСЖ». Якобы парижане даже перестали предпринимать попытки переподписать форварда, прекратили выпуск футболок с его именем. Предполагалось, что на этих выходных Мбаппе публично объявит о переходе в «Реал», а клуб подтвердит сделку уже после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 28 мая. Не тут-то было. Все планы «Королевского клуба» сорваны.

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Мбаппе цинично подложил свинью «Реалу». Это история грандиозного предательства, одного из крупнейших в истории футбола. Да, такие громкие слова действительно уместны в сложившейся ситуации. Почему? Складывается впечатление, что Килиан просто водил «Реал» за нос в своих меркантильных целях – выбить как можно лучшие условия по контракту с «ПСЖ». Нападающему это удалось.

Мать футболиста Файза Ламари ранее говорила: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор». При этом утверждалось, что окружение Мбаппе создавало видимость близости игрока к «Реалу», чтобы «ПСЖ» дал больше денег, а затем использовало улучшенное предложение парижан для давления на мадридский клуб.

Окружение Мбаппе выбивало из «ПСЖ» и «Реала» как можно больше денег. Это логично. Так работает бизнес, но в данном случае одна из сторон сильно пострадала и оказалась обманутой. Действия лагеря Килиана были беспринципными. Члены его семьи и близкие друзья добровольно рассылали сообщения, чтобы все думали, что нападающий близок к переходу в «Реал». Это заставляло «ПСЖ» улучшать предложение, мадридцы тоже реагировали на действия парижан.

«И вот есть два клуба, даже главы государств, которые на грани и умоляют футболиста. Два самых влиятельных клуба в мире стоят на коленях из-за сделанных предложений. Всё это было дымовой завесой, чтобы заработать больше влияния и денег», – заявил журналист Ромейн Молина.

Флорентино Перес

Флорентино Перес

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Метания Мбаппе могли продолжаться ещё какое-то время, но 21 мая днём игрок позвонил президенту «Реала» Флорентино Пересу и сказал, что остаётся в «ПСЖ». Вечером парижане официально объявили о новом контракте с Килианом.

«Я хотел бы объявить, что решил продлить свой контракт с «ПСЖ». Конечно, я очень рад этому. Убеждён, что могу продолжать расти здесь, в клубе, который дает все возможности выступать на самом высоком уровне. Я также очень счастлив, что могу продолжать развиваться во Франции, стране, где я родился, рос и преуспевал.

Я хотел бы поблагодарить президента Насера Аль-Хелаифи за его доверие, понимание и терпение. Я также думаю обо всех болельщиках клуба во Франции и во всём мире, о бесчисленных проявлениях любви с их стороны, особенно в последние месяцы. Именно вместе, сплочённые и амбициозные, мы встретим самые невероятные вызовы» – сказал Мбаппе.

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Стандартное официозное заявление, в котором вообще не упомянут «Реал» — пострадавшая сторона этой эпопеи. Все межсезонные планы «сливочных» строились с расчётом на трансфер Мбаппе. Вероятно, у клуба не было запасных вариантов действий в случае неудачи – настолько высокой была уверенность в подписании. «Реал» вышел из переговоров по Эрлингу Холанду с «Боруссией», отдав приоритет Мбаппе. Теперь Холанд оказался в «Манчестер Сити», а Мбаппе остался в Париже.

«По сути, Холанд и был планом Б для «Реала». Теперь у них нет плана Б, и в клубе паника», – утверждает Ромейн Молина.

В случае перехода в «Реал» Мбаппе получил бы 10-й номер. Это было согласовано с Лукой Модричем. «ПСЖ» удалось найти более весомые аргументы для Килиана. По слухам, особое внимание в новом контрактном предложении уделяется тому, чтобы Мбаппе стал центральным элементом клубного бренда. Лионелю Месси и Неймару придётся подвинуться.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Как утверждает Eurosport España, парижане предложили 23-летнему игроку € 300 млн подписного бонуса за продление контракта. Кроме того, по условиям нового соглашения Килиану причитается зарплата € 100 млн в год после уплаты налогов и возможность распоряжаться большей частью имиджевых прав. Есть и более скромные цифры. По данным BBC, оба клуба предлагали Мбаппе зарплату € 40 млн в год и подписной бонус € 150 млн.

Вероятно, финансовые условия «ПСЖ» всё-таки оказались получше. И не только финансовые. Килиан станет лицом организации на годы вперёд и будет оказывать огромное влияние на управленческие решения. Как сообщает ESPN, у «ПСЖ» появится новый спортивный директор. Леонардо покинет свой пост, а его место займёт Луиш Кампуш — ныне стратегический советник в «Сельте». Кандидатуру Кампуша предложил именно Мбаппе во время переговоров по новому контракту. Португалец работал в «Монако», когда Мбаппе выступал за эту команду.

Мбаппе в «Монако»

Мбаппе в «Монако»

Фото: Stu Forster/Getty Images

В СМИ начали просачиваться детали разговора между Мбаппе и Флорентино Пересом. По данным журналиста Хосепа Педрероля, Килиан отправил президенту «Реала» сообщение следующего содержания.

«Мистер Флорентино Перес, уведомляю вас о том, что я принял решение остаться в «ПСЖ». Хочу поблагодарить вас за предоставленную мне возможность играть за «Реал» – клуб, за который я болею с детства. Надеюсь, вы поймёте моё решение. Удачи в финале Лиги чемпионов», — написал Мбаппе.

Перес ответил: «Мне жаль, что всё так сложилось в последние дни. Они разбили мечту, которая была у тебя с детства. Желаю тебе всего наилучшего».

Президент «Реала» Перес

Президент «Реала» Перес

Фото: Stu Forster/Getty Images

Весьма дипломатично. Перес предпочёл воздержаться от резких высказываний. Как минимум пока. Иную линию выбрал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

«ПСЖ» в этом сезоне тратит на зарплаты € 650 млн, у них убытки € 300 млн. Не может быть, чтобы команда, потерявшая € 300 млн, с фондом заработной платы свыше € 600 млн, которая даже не генерирует столько доходов, смогла оставить игрока такого уровня. То, что планирует «ПСЖ», у которого убытки в размере € 700 млн за последние годы, является оскорблением для футбола. Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи так же опасен, как Суперлига Европы», — сказал Тебас за несколько часов до продления.

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Ла Лига может подать в суд на «ПСЖ». Тебас считает, что продление Мбаппе повлечёт за собой нарушение финансового фэйр-плей. Перспектива юридического разбирательства весьма туманна. Скорее всего, Ла Лига просто забудет обо всём, когда страсти вокруг сорванного трансфера Килиана в «Реал» утихнут. Турнир упустил яркую и медийную личность, но нужно жить и работать дальше. Данное утверждение применимо и в отношении «Реала», которому необходимо пересматривать трансферную политику на межсезонье.

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