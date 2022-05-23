Топ-10 самых красивых голов сезона в РПЛ. Кто забил круче — Промес или Клаудиньо?

Очередной сезон РПЛ финишировал. Красивых голов в нём было предостаточно. Мы пересмотрели все и выбрали десятку самых эффектных. А №1 предлагаем выбрать вам. Смотрите, наслаждайтесь и голосуйте!

Даниил Уткин. «Рубин» — «Ахмат» — 2:1, 3-й тур

Полузащитнику «Ахмата» можно посвятить отдельный топ. На его счету девять голов в сезоне, и большинство — классные. Включили в рейтинг самый-самый из них.

Виталий Лысцов. «Ростов» — «Ахмат» — 1:2, 9-й тур

Второй гол в РПЛ воспитанника «Локомотива» вышел на загляденье. Приняв и подработав мяч вдали от ворот, Лысцов неожиданно разрядил свою «пушку». Получилось здорово! Обидно, что из-за повреждений защитник сыграл всего один матч во второй части сезона.

Кингз Кангва. «Арсенал» — «Зенит» — 2:1, 11-й тур

Первый гол в сезоне замбиец забил не кому-либо, а действующему и будущему чемпиону. С тех пор Кангва ещё трижды огорчал соперников, но «Арсеналу» это не помогло – по итогам сезона команда заняла последнее место.

Клаудиньо. «Зенит» — «Спартак» — 7:1, 12-й тур

Пожалуй, самый красивый гол в дерби двух столиц в этом сезоне. Клаудиньо здорово избавился от опеки Виктора Мозеса и шмальнул в дальнюю девятку! Свой шедевр бразилец отметил темпераментным танцем с Венделом. Интересно, что в сезоне-2021/2022 от Клаудиньо пострадали все московские команды – в матчах с ними он либо забивал, либо ассистировал.

Жоаозиньо. «Локомотив» — «Сочи» — 2:1, 12-й тур

Не включить штрафной Жоаозиньо, как и гол Уткина, в десятку было нельзя. На счету бразильца три гола в этом сезоне – и все со стандартов. Удар в матче с «Локомотивом» – самый классный!

Джон Кордоба. «Краснодар» — «Спартак» — 2:1, 15-й тур

В этом голе самое примечательное — это развитие атаки. Начало осталось за кадром: Матвей Сафонов рукой забросил мяч на Алексея Ионова, тот сделал пас вперёд, а что было дальше, вы и сами видите. «Краснодар» прошёл всё поле в четыре паса! Фантастика.

Квинси Промес. «Динамо» — «Спартак» — 0:2, 20-й тур

Квинси не сделал ни дубля в этом году, зато от него пострадали сразу несколько топов – «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Вот так он прибил бело-голубых после зимней паузы.

Антон Зиньковский. «Сочи» — «Крылья Советов» — 2:3, 22-й тур

Казалось бы, что может быть лучше победного гола в добавленное время? Например, гол, который запомнишь на всю жизнь. В матче с «Сочи» Зиньковский дважды ассистировал партнёрам, но, когда хозяева превратили 0:2 в 2:2, ему пришлось включиться ещё сильнее. И вот что из этого вышло.

Кирилл Щетинин. «Ростов» — «Локомотив» — 4:1, 24-й тур

Без молодёжи Карпина не обойтись и здесь. Кирилл Щетинин, всего в пятый раз оказавшись в стартовом составе «Ростова», начал голевую феерию в матче с «Локомотивом». Даниил Худяков даже не стал прыгать, просто наблюдал.

Юрий Железнов. «Зенит» — «Урал» — 3:1, 25-й тур

В ворота чемпиона России в этом сезоне влетали всё больше красивые голы. Мы уже упомянули мяч Кангвы, круто всё исполнил в матче с «Зенитом» Николай Комличенко, а здесь – гол престижа от полузащитника «Урала».