Топ-10 самых красивых голов сезона в РПЛ. Кто забил круче — Промес или Клаудиньо?

Очередной сезон РПЛ финишировал. Красивых голов в нём было предостаточно. Мы пересмотрели все и выбрали десятку самых эффектных. А №1 предлагаем выбрать вам. Смотрите, наслаждайтесь и голосуйте!
Даниил Уткин. «Рубин» — «Ахмат» — 2:1, 3-й тур
Полузащитнику «Ахмата» можно посвятить отдельный топ. На его счету девять голов в сезоне, и большинство — классные. Включили в рейтинг самый-самый из них.
Виталий Лысцов. «Ростов» — «Ахмат» — 1:2, 9-й тур
Второй гол в РПЛ воспитанника «Локомотива» вышел на загляденье. Приняв и подработав мяч вдали от ворот, Лысцов неожиданно разрядил свою «пушку». Получилось здорово! Обидно, что из-за повреждений защитник сыграл всего один матч во второй части сезона.
Кингз Кангва. «Арсенал» — «Зенит» — 2:1, 11-й тур
Первый гол в сезоне замбиец забил не кому-либо, а действующему и будущему чемпиону. С тех пор Кангва ещё трижды огорчал соперников, но «Арсеналу» это не помогло – по итогам сезона команда заняла последнее место.
Клаудиньо. «Зенит» — «Спартак» — 7:1, 12-й тур
Пожалуй, самый красивый гол в дерби двух столиц в этом сезоне. Клаудиньо здорово избавился от опеки Виктора Мозеса и шмальнул в дальнюю девятку! Свой шедевр бразилец отметил темпераментным танцем с Венделом. Интересно, что в сезоне-2021/2022 от Клаудиньо пострадали все московские команды – в матчах с ними он либо забивал, либо ассистировал.
Жоаозиньо. «Локомотив» — «Сочи» — 2:1, 12-й тур
Не включить штрафной Жоаозиньо, как и гол Уткина, в десятку было нельзя. На счету бразильца три гола в этом сезоне – и все со стандартов. Удар в матче с «Локомотивом» – самый классный!
Джон Кордоба. «Краснодар» — «Спартак» — 2:1, 15-й тур
В этом голе самое примечательное — это развитие атаки. Начало осталось за кадром: Матвей Сафонов рукой забросил мяч на Алексея Ионова, тот сделал пас вперёд, а что было дальше, вы и сами видите. «Краснодар» прошёл всё поле в четыре паса! Фантастика.
Квинси Промес. «Динамо» — «Спартак» — 0:2, 20-й тур
Квинси не сделал ни дубля в этом году, зато от него пострадали сразу несколько топов – «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Вот так он прибил бело-голубых после зимней паузы.
Антон Зиньковский. «Сочи» — «Крылья Советов» — 2:3, 22-й тур
Казалось бы, что может быть лучше победного гола в добавленное время? Например, гол, который запомнишь на всю жизнь. В матче с «Сочи» Зиньковский дважды ассистировал партнёрам, но, когда хозяева превратили 0:2 в 2:2, ему пришлось включиться ещё сильнее. И вот что из этого вышло.
Кирилл Щетинин. «Ростов» — «Локомотив» — 4:1, 24-й тур
Без молодёжи Карпина не обойтись и здесь. Кирилл Щетинин, всего в пятый раз оказавшись в стартовом составе «Ростова», начал голевую феерию в матче с «Локомотивом». Даниил Худяков даже не стал прыгать, просто наблюдал.
Юрий Железнов. «Зенит» — «Урал» — 3:1, 25-й тур
В ворота чемпиона России в этом сезоне влетали всё больше красивые голы. Мы уже упомянули мяч Кангвы, круто всё исполнил в матче с «Зенитом» Николай Комличенко, а здесь – гол престижа от полузащитника «Урала».
- 23 мая 2022
-
09:13
-
08:54
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:05
-
07:55
-
07:31
-
07:23
-
07:10
-
06:58
-
06:44
-
06:28
-
06:20
-
06:04
-
05:52
-
05:37
-
05:35
-
05:21
-
05:15
-
04:58
-
04:52
-
04:34
-
04:21
-
03:53
-
03:32
-
02:52
-
02:49
-
02:21
-
02:11
-
01:52
-
01:50
-
01:43
-
00:59
-
00:55