Самый токсичный футболист России. Что делать Артёму Дзюбе после ухода из «Зенита»?

Ну вот и всё. Артём Дзюба официально покидает «Зенит». Эта отметка требует подведения итогов – всё-таки завершился большой этап в карьере. Дзюба семь лет принадлежал Питеру. И если отбросить хайп, то знаете, что получается в футбольном остатке?

Успех.

Да, были тяжёлые периоды. Чего стоит только легендарная ссылка в тульский «Арсенал». Однако при этом Артём дважды становился лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом РПЛ. Да и вообще никто столько не забивал в чемпионате России, сколько Дзюба. Последний сезон в «Зените» называют неудачным, однако Артём остался в топ-5 бомбардиров лиги (и лучший по голам среди игроков «Зенита»).

Дзюба с трофеем лучшему бомбардиру Фото: fc-zenit.ru

Несмотря на крутые результаты Дзюбу всё равно принято хейтить. У футболиста абсолютно скандальный имидж. В этом плане он точно так же лидирует в РПЛ. Даже непонятно, кто может сравниться? Отстают даже такие медийные монстры, как Мамаев, Кокорин и Глушаков. Увы, многие не готовы разграничивать результаты и хайп. Кто-то считает Дзюбу плохим футболистом? Ну ок, каждый видит, что хочет. Сейчас никого не переубедить ни на какую тему. Эмоции превосходят аргументы.

При этом нужно признать, что токсичность не берётся сама по себе. Даже отбросим истории из личной жизни. Если человек не мог найти общий язык с тренерами, то, вероятно, проблема далеко не только в этих тренерах. Да, были Боаш и Черчесов, с которыми у нападающего сложился отличный контакт (насколько мы можем судить со стороны). Но, похоже, что с большинством тренеров Дзюбе сработаться не удалось.

С Карпиным и Манчини это превращалось в мощные разборки. Эмери – «тренеришка». Семак? Как человек интеллигентный он никогда не давал явных оснований для разговоров о конфликте с игроком. Хотя из всего, что мы слышим и знаем, очень похоже, что нынешний тренер «Зенита» стремился отпустить футболиста. И наоборот, если бы Семак хотел, то с Дзюбой, вероятно, договорились бы по новому контракту.

Дзюба сам создал себе этот токсичный образ. Есть ощущение, что порой ему это требовалось для мотивации. В этом плане показательны истории с успешными арендами в «Ростов» и «Арсенал». И вот теперь снова ситуация, когда Дзюбе снова нужно доказывать. Абсолютно не удивлюсь, если он проявит себя в ближайшие полгода. Это было бы вполне в его стиле.

Дзюба в «Арсенале» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вопрос только в том, куда теперь идти? В какой-то степени обстановка сейчас такая же, какая была у Романа Ерёменко после ухода из «Спартака». Перебираешь топ-клубы РПЛ и не совсем понимаешь, куда податься Дзюбе. Маленькие команды не соответствуют уровню игрока и не удовлетворят его финансовых аппетитов. Хотя и у больших команд не то чтобы много денег на подъёмные и зарплату (хотя бы сопоставимую с зенитовской).

Много говорят о «Црвене Звезде». И это был бы по-своему хороший вариант. Тут и еврокубки, и лига, которая не уступает российской. Если глянуть таблицу коэффициентов УЕФА, которая обновится в июне, то Россия – на 19-й строчке, а Сербия – на 11-й. И причиной тому не дисквалификация наших клубов в еврокубках. По состоянию на 1 июня 2022 года никто не набирал очки в рейтинг в следующем сезоне еврокубков. Да, мы помним про дисквалификацию «Спартака», но это мелочь в контексте рейтинга за пять лет со всеми российскими клубами.

Суть в другом, не стоит высокомерно относиться к чемпионатам Сербии, Греции, Австрии или Чехии. Там неплохой уровень футбола, а вот ждут ли в этих странах российских спортсменов – большой вопрос. Вероятно, в Сербии и Венгрии ждут. В других странах – не факт. Так что здесь выбор у 33-летнего Дзюбы также ограничен. Что ж, ждём новостей, где теперь будет зажигать самый токсичный футболист в истории России.