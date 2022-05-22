«Ливерпуль» был в 15 минутах от чемпионства. Но тут у «Сити» сорвало башню!

«Манчестер Сити» – чемпион! Какая же крутая получилась развязка сезона в Англии! Перед последним, 38-м туром команда Юргена Клоппа отставала на одно очко от «горожан», уступая команде Хосепа Гвардиолы и по разнице мячей (это первый дополнительный показатель в АПЛ), поэтому «Ливерпулю» нужна была только победа вкупе с осечкой лидера.

Клопп был спокоен перед матчем и говорил о проведении чемпионского парада вне зависимости от исхода гонки за золото АПЛ и финала Лиги чемпионов: «У нас уже хватает поводов для празднования. Завоевание Кубка лиги, Кубка Англии и всё, что ещё может случиться. У нас не было чемпионского парада два года назад, когда мы стали чемпионами. Я счастлив, что теперь мы можем выполнить то, что обещали. Это только для «Ливерпуля». Мне всё равно, что подумают другие люди».

Гвардиола тоже, казалось, не особо волновался и снимал давление со своих игроков: «Я сказал нашим игрокам, что это просто футбольный матч. Сказал: не думайте о том, как мы будем счастливы или грустны, просто сосредоточьтесь на том, что мы должны сделать, чтобы победить «Астон Виллу». Иметь на один титул больше или меньше – это важно, но это всего лишь футбольный матч. У меня такое чувство, что мы сделаем всё невероятно хорошо. Мы не должны волноваться или нервничать».

Задача «Ливерпуля» стала совсем тяжёлой уже по истечении двух минут игры с «Вулверхэмптоном» на «Энфилде». Педру Нету поразил ворота Алисона после прохода Рауля Хименеса по правому флангу и прострела. Впрочем, хозяева сразу же стали давить в ответ и в середине первого тайма отыгрались: Тьяго Алькантара придумал элегантный пас пяткой на Садио Мане, а сенегалец убежал один на один и положил мяч в нижний угол ворот.

Дальше «Ливерпуль» упёрся в стену, а самые интересные новости стали поступать с «Этихада». Стивен Джеррард вытаскивал чемпионство для родного клуба! «Астон Вилла» вышла вперёд незадолго до перерыва: в контратаке защитник сборной Польши Мэтти Кэш опередил Эмерика Лапорта и забил головой.

Джеррард и Гвардиола Фото: Gettyimages

После первого тайма «Манчестер Сити» по-прежнему сохранял лидерство, но один гол красных изменил бы всё. Более того, в середине второго тайма «горожане» пропустили второй мяч: экс-игрок «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо после длинной передачи от вратаря Робина Ольсена и скидки Олли Уоткинса обыграл защитника и поразил нижний угол. 0:2 – и это при двух нереализованных выходах один на один у Уоткинса! Кстати, незадолго до этого команда Клоппа забила второй мяч, однако судьи отменили его из-за офсайда. Ух, какая интрига!

«Ман Сити» оказался на грани пропасти, и тут произошло что-то невероятное: команда Гвардиолы забила три гола за шесть минут. Этот камбэк «горожан» напомнил их камбэк десятилетней давности в золотом матче с «КПР», разве что случился не в компенсированное время. Казалось, что после 0:2 у хозяев просто сорвало башню – так яростно они стали атаковать бедную «Астон Виллу».

Сначала Илкай Гюндоган продавил защитника и нанёс точный удар головой. Потом Родри здорово пробил в касание – использовал передачу Александра Зинченко, обыгравшего защитника. А после этого тот же Гюндоган реализовал пас Кевина Де Брёйне. Немец стал главным героем матча – теперь «Ман Сити» наверняка не захочет отпускать в летнее окно автора «золотого» дубля.

«Манчестер Сити» Фото: Gettyimages

Благодаря этому сумасшедшему отрезку «горожане» победили – 3:2. После финального свистка болельщики выбежали на поле и устроили бурные празднования, а счастливый Гвардиола со слезами на глазах убежал в подтрибунное помещение. «Ливерпуль» же додавил «Вулверхэмптон». В концовке отличились Мо Салах (его Клопп приберёг, как и Вирджила ван Дейка, но всё-таки вынужден был бросать в бой) и Эндрю Робертсон. Но хороших новостей из Манчестера там так и не дождались. Хотя были от них всего в 15 минутах.