Главные футболисты АПЛ сезона-2021/2022. Список, где нет чемпионов из «Манчестер Сити»!

«Сити» – чемпион, «Ливерпуль» – второй, а «Арсенал» пролетел мимо Лиги чемпионов. Подводим итоги сезона АПЛ – кто был лучшим по разным статистическим показателям?

Лучшие бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 23 гола

Два ярчайших атакующих игрока чемпионата. Салах был особенно крут в первой части сезона, и особенно – в период с 3-го по 9-й тур, когда он забил девять голов. В том числе хет-трик «МЮ». Сон раззабивался как раз во второй половине. Помимо прочего, было три дубля и тоже хет-трик («Астон Вилле»).

Сон Хын Мин Фото: Getty Images

Второе место у Криштиану Роналду (18 голов), третий — Гарри Кейн (17). Два топовых бомбардира уступили лидерство, в общем-то, не то чтобы полноценным форвардам.

Лучший по системе «гол+пас»: Мохамед Салах («Ливерпуль») — 37 очков (23+14)

Вообще, у Салаха очередной мощнейший сезон. И Мо всё ещё недостаточно оценён. Да, в «Ливерпуле» уже так выстроена система, что в неё может с ходу вписаться условный Диас, и всё будет работать. Но Салах — это тот самый фактор, когда один человек может перевернуть всё.

Мохамед Салах

На втором месте всё тот же Сон (32 очка — 23+9), третий — Кейн (26 очков — 17+9). В компании лидеров оказался Джаррод Боуэн. Атакующий хавбек «Вест Хэма» провёл выдающийся сезон, сделав 12+12.

Авторы победных голов: Криштиану Роналду («МЮ») и Мо Салах («Ливерпуль») — по 7 победных голов

Влияние обоих понятно. Впрочем, с «Манчестер Юнайтед» всё хуже: голы Криштиану Роналду в какой-то момент превратились в зависимость. Команда не была способна что-то создать, и тащить приходилось именно португальцу.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Следом за Роналду и Салахом идут Заха («Кристал Пэлас»), Варди («Лестер»), Сон («ТХ») и Жота («Ливерпуль»), у них по шесть победных голов.

Самый важный бомбардир: Теэму Пукки («Норвич») — забил 47,8% голов команды

«Норвич» забил всего 23 гола, беды с атакой олицетворяет простой факт: лучший бомбардир команды Теэму Пукки записал на свой счёт 11 голов. За ним идёт Джош Сарджент аж с двумя голами. В одиночку спасти клуб от вылета Пукки не смог.

Теему Пукки Фото: Getty Images

Суперзапасной: Маркус Рашфорд («МЮ») — 4 гола после выхода на замену

В целом у Маркуса Рашфорда кошмарный сезон, в котором смешались травмы, плохая форма собственная и общая в команде, потеря уверенности. Вряд ли Рашфорд этому рад, но он лучший запасной сезона. Правда, эти четыре гола — единственные, которые он забил.

Маркус Рашфорд Фото: Getty Images

Джокерами с тремя голами стали Дивок Ориги («Ливерпуль»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Эмиль Смит-Роу («Арсенал»), Йоан Висса («Брентфорд») и Стивен Бергвейн («Тоттенхэм»).

Лучший вратарь: Алисон Бекер («Ливерпуль») — 20 сухих матчей (55,6%)

Вряд ли кого-то удивит этот результат. Как и то, что Эдерсон на втором месте, хотя у него те же 20 «сухарей» (54,1%). Причина проста: Алисон провёл на один матч меньше.

Алисон Фото: Getty Images

Замыкает тройку Уго Льорис («Тоттенхэм») с 16 матчами на ноль (42,1%).

Железные люди: Давид де Хеа («МЮ») и Уго Льорис («Тоттенхэм») — отыграли все 38 матчей

С этими парнями всё ясно. Хотя де Хеа, может, и не прочь был отдохнуть в нескольких матчах, но ни Сульшер, ни Каррик, ни Рангник не дали ему такой возможности. Льорис тоже отыграл все матчи без замен.

Уго Льорис Фото: Getty Images

Был близок к этому результату вратарь «Лидса» Иллан Мелье, но в игре с «Вулверхэмптоном» его заменили из-за травмы. Так что ​​35 минут в сезоне он всё-таки «отдохнул».



Среди постоянных игроков традиционно много вратарей: по 37 матчей сыграли Эдерсон («МС»), Санчес («Брайтон»), Шмейхель («Лестер») и Фабиански («Вест Хэм»). Так что отметим полевых.



Мэтти Кэш из «Астон Виллы» и Конор Коуди («Вулвз») выходили на поле во всех 38 матчах сезона. И несколько раз уходили на замену: первый отдыхал суммарно 40 минут за сезон, второй — 57.

Самый молодой игрок: Кейд Гордон («Ливерпуль») — вышел на поле в 17 лет 3 месяца и 11 дней

Очередной молодой талант из «Ливерпуля» на восемь минут появился в игре с «Брентфордом», и стал самым юным футболистом в сезоне. Больше он в первой команде не играл, но какие его годы!

Кейд Гордон Фото: Getty Images

17-летних юнцов вообще было немало: