Главные футболисты АПЛ сезона-2021/2022. Список, где нет чемпионов из «Манчестер Сити»!

«Сити» – чемпион, «Ливерпуль» – второй, а «Арсенал» пролетел мимо Лиги чемпионов. Подводим итоги сезона АПЛ – кто был лучшим по разным статистическим показателям?
- Лучшие бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 23 гола
- Лучший по системе «гол+пас»: Мохамед Салах («Ливерпуль») — 37 очков (23+14)
- Авторы победных голов: Криштиану Роналду («МЮ») и Мо Салах («Ливерпуль») — по 7 победных голов
- Самый важный бомбардир: Теэму Пукки («Норвич») — забил 47,8% голов команды
- Суперзапасной: Маркус Рашфорд («МЮ») — 4 гола после выхода на замену
- Лучший вратарь: Алисон Бекер («Ливерпуль») — 20 сухих матчей (55,6%)
- Железные люди: Давид де Хеа («МЮ») и Уго Льорис («Тоттенхэм») — отыграли все 38 матчей
- Самый молодой игрок: Кейд Гордон («Ливерпуль») — вышел на поле в 17 лет 3 месяца и 11 дней
Лучшие бомбардиры: Мохамед Салах («Ливерпуль») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 23 гола
Два ярчайших атакующих игрока чемпионата. Салах был особенно крут в первой части сезона, и особенно – в период с 3-го по 9-й тур, когда он забил девять голов. В том числе хет-трик «МЮ». Сон раззабивался как раз во второй половине. Помимо прочего, было три дубля и тоже хет-трик («Астон Вилле»).
Сон Хын Мин
Фото: Getty Images
Второе место у Криштиану Роналду (18 голов), третий — Гарри Кейн (17). Два топовых бомбардира уступили лидерство, в общем-то, не то чтобы полноценным форвардам.
Лучший по системе «гол+пас»: Мохамед Салах («Ливерпуль») — 37 очков (23+14)
Вообще, у Салаха очередной мощнейший сезон. И Мо всё ещё недостаточно оценён. Да, в «Ливерпуле» уже так выстроена система, что в неё может с ходу вписаться условный Диас, и всё будет работать. Но Салах — это тот самый фактор, когда один человек может перевернуть всё.
Мохамед Салах
На втором месте всё тот же Сон (32 очка — 23+9), третий — Кейн (26 очков — 17+9). В компании лидеров оказался Джаррод Боуэн. Атакующий хавбек «Вест Хэма» провёл выдающийся сезон, сделав 12+12.
Авторы победных голов: Криштиану Роналду («МЮ») и Мо Салах («Ливерпуль») — по 7 победных голов
Влияние обоих понятно. Впрочем, с «Манчестер Юнайтед» всё хуже: голы Криштиану Роналду в какой-то момент превратились в зависимость. Команда не была способна что-то создать, и тащить приходилось именно португальцу.
Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Следом за Роналду и Салахом идут Заха («Кристал Пэлас»), Варди («Лестер»), Сон («ТХ») и Жота («Ливерпуль»), у них по шесть победных голов.
Самый важный бомбардир: Теэму Пукки («Норвич») — забил 47,8% голов команды
«Норвич» забил всего 23 гола, беды с атакой олицетворяет простой факт: лучший бомбардир команды Теэму Пукки записал на свой счёт 11 голов. За ним идёт Джош Сарджент аж с двумя голами. В одиночку спасти клуб от вылета Пукки не смог.
Теему Пукки
Фото: Getty Images
Суперзапасной: Маркус Рашфорд («МЮ») — 4 гола после выхода на замену
В целом у Маркуса Рашфорда кошмарный сезон, в котором смешались травмы, плохая форма собственная и общая в команде, потеря уверенности. Вряд ли Рашфорд этому рад, но он лучший запасной сезона. Правда, эти четыре гола — единственные, которые он забил.
Маркус Рашфорд
Фото: Getty Images
Джокерами с тремя голами стали Дивок Ориги («Ливерпуль»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Эмиль Смит-Роу («Арсенал»), Йоан Висса («Брентфорд») и Стивен Бергвейн («Тоттенхэм»).
Лучший вратарь: Алисон Бекер («Ливерпуль») — 20 сухих матчей (55,6%)
Вряд ли кого-то удивит этот результат. Как и то, что Эдерсон на втором месте, хотя у него те же 20 «сухарей» (54,1%). Причина проста: Алисон провёл на один матч меньше.
Алисон
Фото: Getty Images
Замыкает тройку Уго Льорис («Тоттенхэм») с 16 матчами на ноль (42,1%).
Железные люди: Давид де Хеа («МЮ») и Уго Льорис («Тоттенхэм») — отыграли все 38 матчей
С этими парнями всё ясно. Хотя де Хеа, может, и не прочь был отдохнуть в нескольких матчах, но ни Сульшер, ни Каррик, ни Рангник не дали ему такой возможности. Льорис тоже отыграл все матчи без замен.
Уго Льорис
Фото: Getty Images
Был близок к этому результату вратарь «Лидса» Иллан Мелье, но в игре с «Вулверхэмптоном» его заменили из-за травмы. Так что 35 минут в сезоне он всё-таки «отдохнул».
Среди постоянных игроков традиционно много вратарей: по 37 матчей сыграли Эдерсон («МС»), Санчес («Брайтон»), Шмейхель («Лестер») и Фабиански («Вест Хэм»). Так что отметим полевых.
Мэтти Кэш из «Астон Виллы» и Конор Коуди («Вулвз») выходили на поле во всех 38 матчах сезона. И несколько раз уходили на замену: первый отдыхал суммарно 40 минут за сезон, второй — 57.
Самый молодой игрок: Кейд Гордон («Ливерпуль») — вышел на поле в 17 лет 3 месяца и 11 дней
Очередной молодой талант из «Ливерпуля» на восемь минут появился в игре с «Брентфордом», и стал самым юным футболистом в сезоне. Больше он в первой команде не играл, но какие его годы!
Кейд Гордон
Фото: Getty Images
17-летних юнцов вообще было немало:
- Эван Фергюсон («Брайтон») — сыграл против «Бернли» в 17 лет, 4 месяца ровно
- Алехандро Гарначо («МЮ») — вышел против «Челси» в 17 лет, 9 месяцев и 28 дней
- Карни Чуквуэмека («Астон Вилла») — сыграл с «Брентфордом» в 17 лет, 10 месяцев и 8 дней
- Дейн Скарлетт («Тоттенхэм») — вышел с «Лидсом» в 17 лет, 11 месяцев и 2 дня
- Сонни Перкинс («Вест Хэм») тоже сыграл против «Лидса» в 17 лет, 11 месяцев и 6 дней
- 22 мая 2022
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