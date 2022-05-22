Матч, в котором «Интер» проиграл чемпионство «Милану». Всё решила идиотская ошибка

Вы помните, как начиналась карьера Стефано Пиоли в «Милане»? Болельщики россонери в октябре 2019-го массово протестовали против назначения в команду бывшего главного тренера «Интера». В соцсетях даже был запущен и быстро набрал популярность хештег #PioliOut. И вот теперь, спустя 2,5 года, недружелюбно встреченный фанатами Пиоли привёл «Милан» к первому с 2011 года чемпионству. Символично, что на финише сезона его команда обошла как раз «Интер».

Отношение поклонников «Милана» к назначению Пиоли в общем-то можно было понять. До сегодняшнего дня этот специалист не выиграл ни одного трофея, несмотря на то, что его тренерская карьера длится уже 20 лет.

Статистики осенью 2019-го приводили печальные для Стефано факты: средняя длительность его пребывания в одном клубе составляла лишь 1,07 года, а поражений в Серии А было больше, чем побед. Пиоли представляли хорошим мотиватором, умеющим ставить зрелищный футбол, но прогнозировали, что команда пройдёт с ним обычный для этого специалиста цикл: короткий быстрый взлёт, потом спад – и увольнение тренера. Теперь же легендарный Арриго Сакки, сравнивая «Милан» с «Интером», говорит приятные для любого болельщика россонери слова:

«Милан» – не самая сильная команда, но наиболее близкая по духу к европейскому стилю футбола, более современная, как и «Аталанта». У них есть командный дух, который наблюдается далеко не у всех клубов. С другой стороны, у «Интера» более сильный состав, но в плане игрового стиля команда застряла в 1960-х годах. Их стиль устарел, он не эффективен на международном уровне… Симоне Индзаги должен сделать ещё один шаг, если он хочет ставить более современный футбол и развиваться».

Лига чемпионов, казалось бы, опровергает аргументы Сакки, ведь «Милан» занял последнее место в группе с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Порту», тогда как «Интер» вышел в плей-офф, где пободался с тем же «Ливерпулем». Да и в недавнем полуфинале Кубка Италии нерадзурри разнесли россонери – 3:0. Для Индзаги и его команды кубковый трофей – хоть какое-то утешение на фоне неудачи в борьбе за золото Серии А.

Вот только в чемпионате Италии «Милан» отобрал у «Интера» четыре очка, и можно сказать, что результаты именно этих двух матчей сделали разницу в чемпионской гонке. На финише команды Пиоли и Индзаги разделили два очка. Впрочем, нерадзурри проиграли титул не в начале февраля, когда уступили в дерби россонери (1:2), а 27 апреля. И проиграли самым нелепым образом. Тот день Индзаги и его игроки будут вспоминать ещё долго, а кто-то, вероятно, всю оставшуюся жизнь.

Матч, в котором «Интер» проиграл чемпионство «Милану» Фото: Getty Images

«Интер» играл на выезде перенесённый матч с «Болоньей». В случае победы нерадзурри выходили бы на первое место, опережая «Милан» на одно очко. В Болонью команда Индзаги приехала без своего основного вратаря Самира Хандановича, у которого возникли проблемы со спиной. Его заменил Йонуц Раду – 24-летний румын, принадлежавший «Интеру» почти всю карьеру, но сыгравший за него лишь пять раз. И не имевшей практики в нынешнем сезоне, если не считать одну кубковую встречу.

«Интер» забил быстрый гол, всё шло, как надо. Тем не менее на 28-й минуте «Болонья» отыгралась. Потом нерадзурри много атаковали (нанесли 26 ударов за матч!) и должны были дожимать соперника. Однако вместо победы получили обиднейшее поражение, пропустив курьёзный гол на 82-й минуте. Иван Перишич выбросил аут в сторону Раду, а тот просто махнул мимо мяча. Кошмарная, идиотская ошибка! Отсутствие практики погубило румынского голкипера. Никола Сансоне догнал мяч фактически на линии и протолкнул его в сетку.

После того поражения «Интер» выиграл всё. И «Милан» выиграл всё. Самое поразительное, что Ханданович сыграл во всех остальных встречах сезона в Серии А, но хватило одного-единственного пропущенного матча, чтобы нерадзурри проиграли титул без своего капитана.

Вместе с «Миланом» скудетто завоевал 40-летний Златан Ибрагимович. Пиоли нашёл общий язык с обладающим непростым характером шведом, они идеально спелись. Поэтому Стефано искренне говорит о своих надеждах на то, что истекающий летом контракт Златана с «Миланом» будет продлён. Потому что Ибрагимович – «невероятный чемпион».

Кстати, 2011-м швед тоже был в составе чемпионского «Милана». Сегодняшнее золото – двенадцатое в карьере Ибры, а всего нападающий завоевал 32 трофея. Великий!

«Милан» Пиоли – это свободная по натуре и очень уверенная в себе команда. По крайней мере, на уровне чемпионата Италии. Будь иначе, мы бы не видели в исполнении её игроков таких шедевров, как гол Тео Эрнандеса в стиле Диего Марадоны в ворота «Аталанты».

«Милану» нужно если не продлить контракт Ибрагимовича, то как минимум сохранить остальных лидеров и усилиться несколькими новичками высокого класса. В противном случае будет очень непросто задержаться на вершине, находясь под давлением «Интера», «Ювентуса» и других топов Серии А. И Пиоли, отпраздновав чемпионство с игрокам, наверняка уже думает о летнем трансферном окне.