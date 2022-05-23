Шикарная эпоха Дзюбы в «Зените». С трудом вырвался в Петербург и стал лучшим

Семь лет – очень большой срок для игрока в одном клубе. У Артёма Дзюбы за этот период было разное, но уходит он точно достойно. Без скандалов и истерик. В статусе второго бомбардира в истории и в качестве лучшего игрока последних четырёх сезонов.

К нему можно по-разному относиться, но нельзя игнорировать базовые вещи: 108 голов и 70 передач в 249 матчах – он точно один из самых эффективных игроков в истории «Зенита». А его путь в клубе – сюжет, который ещё точно будет пересказан многими, в том числе и им самим.



Но пока выделяем главные вещи истории.

Две причины почему Дзюба выбрал «Зенит»: деньги и трофеи

Январь 2013-го. Прошло пару месяцев с легендарной микст-зоны, где Артём Дзюба назвал Унаи Эмери «тренеришкой». Главным в «Спартаке» во второй раз стал Валерий Карпин, он же готовил команду ко второй части сезона. В это время нападающий дал интервью «Чемпионату», которое некоторые вспоминают до сих пор.



«ЦСКА и «Зенит» – самые принципиальные соперники, и сейчас думаю, что никогда туда не пойду. Но правильно многие говорят: а если тебя из «Спартака» несправедливо выгонят, как быть? Конечно, не хочу идти в ЦСКА и «Зенит», потому что я – спартаковец, да ещё и воспитанник клуба. Но если в нём однажды о меня вытрут ноги, надо же мне как-то доказывать свою профпригодность. А как? Идти в клуб ниже рангом?» – говорил Артём.

Артём Дзюба Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Да, он ушёл от прямой формулировки ответа, добавив в неё слова «сейчас» и «думаю», но дал чёткий посыл, что этого не хочет. Через полгода после этих слов Артём поехал в аренду в «Ростов». Вернулся летом 2014-го. Круто начал сезон, и «Спартак» пожелал продлить контракт, который истекал через год. До зимы игроку сделали три предложения, финальное – с самой большой зарплатой в клубе. Речь шла о примерно € 2 млн, но игрок отказывался.



Сам Дзюба спустя время так комментировал происходящее:

Артём Дзюба экс-форвард «Спартака» и «Зенита» «Контракт заканчивался. Могли бы по-человечески подойти и поговорить, глядя в глаза. В итоге отправили в аренду без продления контракта. Даже разговоров на эту тему не было. Но как только я вернулся и начал забивать, стали панику поднимать: подписывай контракт. Говорю: «Давайте зимой к этому придём. А пока буду спокойно играть». Мне отвечают: «Нет, сейчас». Прошу: «Давайте я подумаю». И меня сразу убрали в запас».

В январе Федун сдался и сообщил, что руководство не будет участвовать в аукционе. В Питере воспользовались возможностью и за пару дней договорились с игроком о пятилетнем соглашении с зарплатой около € 3 млн в год. Правда, полгода до «Зенита» игрок вновь провёл в «Ростове». «Спартак» не отпустил его в новый клуб заранее, несмотря на все попытки договориться. А когда Артём всё же приехал на сборы с «Зенитом», то первым делом сообщил о главной мотивации – участии в Лиге чемпионов и борьбе за трофеи.

Первый сезон в Питере: свист трибун и идеальный дуэт с Халком

Отлично помню первый матч Артёма за «Зенит». Июль 2015-го, на «Петровский» приехало «Динамо». Дзюба в старте вместе с Халком и Шатовым – идеальное сочетание того периода. Первое касание – свист. Активные болельщики жутко его невзлюбили. Вряд ли у них укладывалось в голове, как воспитанник «Спартака» может играть в Питере. Тем более такой одиозный.



Но по самому Артёму было видно, насколько ему легко. Он кайфовал от новых партнёров, от работы с тренером. Его быстро принял коллектив, он излучал дружелюбие и позитивную энергию. В первой же игре заработал пенальти, во второй – забил. Но главное – очень быстро сформировал связку с Халком. Благодаря этому дебютный сезон стал одним из лучших по системе «гол+пас» (15+9).



«Когда Дзюба только приехал в «Зенит», то немного стеснялся, но потом достаточно быстро влился в коллектив. Артём дружит со всеми, он очень веселый, всё время шутит. А я с радостью отдаю ему голевые передачи, потому что вижу, как он старается», – говорил Халк официальному сайту.

Дзюба и Халк Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Когда Халк есть – это одна игра, когда нет – другая. Я ему перед игрой говорю: «Ты выйдешь – я забью». Нам с ним очень комфортно играть, особенно мне», – отмечал Дзюба.



Отдельная история – взаимоотношения с Андре Виллаш-Боашем. У тренера с игроком образовалась особенная связь, ведь даже после ухода португальца Артём называл его лучшим и любимым тренером в карьере.



«У Виллаш-Боаша всегда были классные тренировки, да и состав тогда был невероятный. Что по качеству, что по силе. Ну а что, это была топ-команда, ведь там играли Халк, Витсель, Гарай, Данни, Хави Гарсия, Кришито, Ломбертс и Нету. Да и российские игроки стабильно выступали за сборную. Нужно ещё отметить, что Андре были отличным мотиватором, при этом и человеком оставался хорошим. Он очень любил и уважал своих игроков, а они в ответ делали то же самое. Это круто, когда тренер может подобрать ключи к каждому футболисту», – говорил Артём в интервью YouТube-каналу «Рашен Football».

Доменико Кришито, Андре Виллаш-Боаш и Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В своей первой Лиге чемпионов Дзюба забил шесть голов уже на групповом этапе – лучший результат среди российских нападающих. «Зенит» с первого места влетел в 1/8 финала, где команде попалась «Бенфика». Позже многие признавали — будущее команды в ЛЧ испортил Китай. В январе местные богачи сделали безумные предложения Халку и Витселю. Головой оба игрока явно были не в России. Плюс – анонсированный уход Андре Виллаш-Боаша. Всё это сказалось. В итоге Питер влетел португальцам по сумме двух матчей и вылетел из Лиги чемпионов.



Внутри России тоже неудача – команда набрала 59 очков (сейчас хватило бы для второго места), но тогда оказалась только на третьем. Позади ЦСКА и «Ростова». Явно не такого ожидал Артём в первый сезон.

Обожание полководца Луческу и конфликты с Манчини

Второй по степени любви тренер для Дзюбы – Мирча Луческу. Он пришёл в команду летом и устроил глобальную перестройку. Клуб продал Халка и Гарая, собирал вещи Витсель, поэтому требовались замены на ключевые позиции. Клуб взял Жулиано, Мака и Новосельцева. И вы сами понимаете, что бывает, когда меняете Гарая на Новосельцева – ничего хорошего. При этом у команды получился бодрый старт – первое поражение только 27 октября, а до этого «Зенит» ещё и взял Суперкубок России. Но ближе к зиме всё посыпалось – перед паузой Питер отставал от «Спартака» на пять очков.



Дзюба всё также был основным, однако забивал меньше – отвыкнуть от Халка оказалось сложно. Но в тот год на него уже стали смотреть как на лидера – он общался с прессой, объяснял происходящее в команде и в целом не поддавался унынию. Хотя повод был – весной «Спартак» полетел вперёд и взял титул. После – множество шуток в адрес Артёма. Общий посыл: зачем уходить, если не выигрывать чемпионство?

«Спартак» — чемпион! Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» вновь стал третьим и вновь пролетел мимо Лиги чемпионов. Тем не менее Дзюба хотел продолжить работу с Луческу. В мае он говорил следующее:

«Когда в команде много людей, не все играют, отношение к тренеру разное. Но у меня прекрасные отношения с Мистером.



Я понимаю, чего он хочет от меня, как этого добиваться, есть всегда диалог, он меня может направить, я с большим уважением к нему отношусь. Человек 43 года в футболе без перерыва. Часто бывает: то, что он говорит, то и происходит. Луческу всегда повторял: ребята, у меня большой опыт, я понимаю, что кто-то может быть недоволен, но я действую в интересах команды. Поэтому я тренера поддерживаю. Я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним, верю в него.



Мирча – матёрый тренер, волк, не потерпит каких-то вещей. Мистер сказал – так и будет. Хотя говорят, что с возрастом он стал добрее, но всё равно Луческу – тренер жёсткий и принципиальный», – сказал Дзюба «Спорту День за Днем».

Мирча Луческу и Артём Дзюба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

За сезон Артём забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. Луческу летом уволили, в Питере сменилось руководство, и новый президент Сергей Фурсенко вместе с Константином Сарсанией привели Роберто Манчини.



Дальше – самый сложный период в зенитовской карьере игрока. Дзюба мало играл и выглядел слабо на фоне Александра Кокорина, который проводил, возможно, лучшие полгода в карьере. Манчини убеждали, что Артём плохо влияет на атмосферу в коллективе, расслабляет россиян, пугает иностранцев. Зимой от игрока захотели избавиться: предлагали поехать на операцию в Финляндию, но вместо этого нападающий отправился в Тулу, где доказал всем – что его сильно недооценили.



Через полгода Дзюба вернулся в «Зенит» уже к Семаку. И в качестве героя страны после ЧМ-2018.

Лучший период Дзюбы был при Семаке: четыре чемпионских титула и отменная статистика

Семак не скрывал, что в первом сезоне Артём был для него очень важен. Они хорошо друг друга знали. А тренер понимал сильные качества игрока.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Я очень давно знаю Дзюбу: для него очень важно быть предельно мотивированным и заведённым. Если он находится в таком эмоциональном состоянии, то его очень сложно остановить. Габариты Дзюбы позволяют оказывать давление, к которому добавляется качественная игра ногами. Конечно, эмоциональный подъем, что он испытал после чемпионата мира, очень помог и ему лично, и всему «Зениту» осенью».

Артём действительно здорово начал – 5+2 в 10 матчах. В этот период и началась формироваться идея атак, когда на Дзюбу идут верховые передачи, он цепляется, скидывает мяч, и уже впереди что-то придумывается. Однако к осени наступил спад. Не только у игрока, который за насыщенный год эмоциональный выдохся, но и у всего «Зенита». А уже весной – возрождение. И одновременно смена роли – с приходом Азмуна россиянин больше играл в подыгрыше и раздавал голевые передачи. А образовавшаяся связка Азмун-Дзюба по количеству результативных действий даже превосходила дуэт россиянина и Халка. По итогам первого сезона при Семаке он стал не только чемпионом, но и лучшим ассистентом лиги: 11 результативных передач – очень крутое достижение.



«Чтобы стать чемпионом, мне нужно засунуть свой эгоизм в одно место и работать по всему полю. Поначалу было очень тяжело, а под конец я стал получать от этого удовольствие. Я был свободным художником, и, думаю, получилось неплохо. Это лучший год в моей карьере, всё сложилось так, что лучше не придумаешь. Эта победа в моём сердце на всю жизнь, лучший момент в карьере. Весь год получился самым насыщенным для меня. Я горд, что после такого пути остался самим собой», – говорил он после сезона.

Сергей Семак и Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дальше – ещё мощнее. Только один пропущенный матч в пандемийном сезоне-2019/2020 и участие почти в половине голов команды. Личная статистика – 17+13 – огромные цифры, которые сделали его лучшим бомбардиром и ассистентом лиги. Новый чемпионский титул, новый контракт, звонки от представителей Жозе Моуринью и памятное сравнение со Златаном Ибрагимовичем.

«В «Зените» всё по-другому. Это прикольно – к 30 годам прийти к такой игре. Златан к этому пришёл после 30 – он так играл в «ПСЖ», в «Манчестер Юнайтед». Было интересно, смогу ли я подстроиться, как он – очень рад, что вроде как всё получилось», – говорил Дзюба.



Третий сезон также абсолютно топовый. Артём с 20 голами стал лучшим бомбардиром, вместе с Азмуном они продолжали показывать безумные цифры и брать трофеи. Не шло разве что в Лиге чемпионов. Хотя в сезоне-2019/2020 до конца боролись за выход. И если бы не поражение в последнем туре от «Бенфики», то оказались бы в плей-офф. Артём всегда эмоционально воспринимал неудачи именно в этом турнире и прямо говорил, что «Зенит» боится играть в нём.

А вот четвёртый сезон не задался с самого начала. Дзюба поздно начал готовиться к нему из-за участия в Евро-2020. Вылет оттуда сильно ударил по настроению игрока. «Зенит» в это время перестраивался на игру в одного нападающего, поэтому ему не всегда находилось место в составе. Он часто выходил на замену либо садился на лавку по ходу матча. Но не раскисал и продолжал работать. А 29 октября 2021 года форвард побил рекорд Олега Веретенникова – забил 144-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Интересно, что сразу после гола «Динамо» он прокричал в сторону скамейки что-то в духе: «Я должен быть здесь». Явно показывая Семаку, что тот не прав, когда оставляет его в запасе.



Но у тренера были совсем другие мысли: зимой Азмун ушёл, а вместо него взяли двух нападающих: Сергеева и Алберто. В начале весны Артём ещё выходил, но с апреля играл очень мало. И даже когда «Зенит» взял чемпионский титул, игрок не выглядел счастливым: «Наверное, совру, если скажу, что чемпионство так же свежо. Хочется какой-то борьбы, думал, будет дерби двух столиц. Они повели 1:0 благодаря нам, а потом, по факту, «Локомотив» не сопротивлялся, встали к 50-й минуте».

Последний матч за «Зенит» Дзюба провёл с «Нижним». И это был закономерный финал истории. Мы увидели тяжёлого мужчину, даже и близко не напоминавшего агрессивного нападающего, которому в 2015-м свистели фаны на «Петровском». Ноль желания вновь быть лучшим. И кому-то что-то доказать. Теперь он будет делать это в другом клубе.



Дзюба – это если не эпоха, то важнейший период в истории клуба. Он второй бомбардир после Кержакова. И вряд ли в ближайшие годы к нему кто-то приблизится. Так что единственное, чего он заслуживает сейчас – это благодарности болельщиков. И нового вызова. Артём в нём очень нуждается.