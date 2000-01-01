👑 Ибрагимович — король! Так праздновать титул может только он. Видео
Вышел с сигарой, облил фанатов шампанским и получил медаль Like a Boss.
Видео — соцсети @acmilan.
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Видео — соцсети @acmilan.
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Теперь у Ибры 12 чемпионских титулов! И два «в уме»
Дважды побеждал в лиге с «Аяксом» (2001/2002, 2003/2004), трижды с «Интером» (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), с «Барселоной» в сезоне-2009/2010, четыре раза с «ПСЖ» (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). И вот с «Миланом» два раза с перерывом в 11 лет (2010/2011, 2021/2022). А ещё были два отменённых чемпионства с «Ювентусом».
Ибрагимович — король! Так праздновать титул может только он. Видео
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