«Спартак» закрыл вторую команду. Клуб включил режим жёсткой экономии?

Официально: «Спартак-2» – всё. Гендиректор клуба Евгений Мележиков уже сообщил в РФС о решении клуба закрыть вторую команду, а в ближайшее время лига получит все соответствующие документы о снятии. «Спартак» объяснил это решение вынужденным сокращением бюджета из-за «объективных финансовых сложностей»: в нынешних реалиях содержание второй команды видится руководству нецелесообразным.

«Спартак» Заявление клуба «Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и с тех пор помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм. Однако в изменившихся реалиях, с учётом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным. Клуб сосредоточится на поддержке работы академии и молодёжной команды».

Разве содержать «Спартак-2» так дорого?

В 2016 году Леонид Федун говорил, что зарплата любого легионера равна годовому бюджету второй команды. И объяснял, почему закрывать «Спартак-2» клуб не будет: «Ряд воспитанников, те же Кутепов, Зуев, Мелкадзе, не доросли бы до основы, не будь этой команды. Опыт передачи футболистов в аренду скорее негативный. Также мы сохраняем единую философию, концепцию игры».

По информации источников «Чемпионата», «Спартак» тратил на содержание второй команды примерно 300-400 млн рублей за сезон. В сравнении с зарплатами топовых игроков это кажется мелочью: по курсу на начало года (90,7 руб) это примерно € 3,3-4,4 млн – то есть годовые зарплаты Георгия Джикии (€ 2,5 млн) и Романа Зобнина (€ 2 млн).

Но нынешняя ситуация вынуждает клубы не просто оптимизировать расходы и экономить, а сильно урезать бюджеты. «Спартак» не исключение: СМИ уже писали, что на следующий сезон может произойти сокращение расходов на клуб примерно на 30%, что подразумевает падение с 11 млрд рублей до 8 млрд. К 2024 году бюджет может сократиться и вовсе до 4 млрд рублей.

По итогам прошлого года чистый убыток «Спартака» сократился на 54,3% — с 1,93 млрд до 881 млн руб, а выручка выросла на 63,9% (с 4,87 млрд до 7,99 млрд руб). Но, по словам Заремы Салиховой, дефицит бюджета клуба «растёт на ровном месте»: «Это не учитывая покупки игроков, продление контрактов… Даже в доковидные времена акционеры докладывали, что дефицит бюджета 6 млрд».

Неужели вариантов сохранить команду не было?

Теоретически можно было спустить «Спартак-2» в ФНЛ-2, где жизнь сильно дешевле. Но дело в другом: сама идея второй команды сейчас не кажется целесообразной, и не только по финансовым причинам. Они, безусловно, тоже важны: «Спартак-2» почти ничего не зарабатывает, а только тратит. В новых условиях такая нагрузка может показаться чрезмерной роскошью даже для экономически стабильного клуба. Пусть и в соотношении с основной командой бюджет фарм-клуба кажется не таким внушительным, но в масштабах ФНЛ-1 он вполне позволяет комфортно существовать. Сама идея второй команды в последние годы начала давать сбои: часто казалось, что «Спартак-2» живёт в оторванности от основной команды. В «двойке» часто менялись главные тренеры, а вместе с ними – и подходы к игровой концепции, происходили внутренние перестановки и менялись векторы развития. В таких условиях сложно растить молодёжь, просто потому, что непонятно, как устроена система. Вторая команда была важной частью структуры клуба раньше, но сейчас оказалась для клуба балластом на балансе.

«Спартак-2» Фото: spartak.com

То же самое произошло и с «Казанкой»: «Локомотив» громко презентовал фарм-клуб, оттуда также поднимались игроки в основу (и в другие клубы РПЛ), но сейчас понял, что содержать вторую команду финансово напряжно.

Кто займёт их место?

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сказал «Чемпионату», что все решения по формированию списка участников ФНЛ будут приняты после утверждения итогов сезона-2021/2022 Исполкомом РФС.

Но если посмотреть регламент, то места команд, которые выбывает из ФНЛ-1 по спортивному принципу, занимают победители зональных турниров ФНЛ-2. В случае неполучения лицензии их места могут занять команды, занявшие вторые места в низшем дивизионе.

«Если же от участия в турнире отказывается клуб, финишировавший над зоной вылета, как произошло со «Спартаком-2», могут быть рассмотрены клубы ФНЛ-2, занявшие вторые места, – пояснил Алаев. – Но приоритет отдаётся клубу ФНЛ-1, имеющему лучший спортивный показатель и соответствующую лицензию. Повторюсь, окончательные решения будут приняты только после утверждения спортивных итогов сезона и результатов лицензирования».

По итогам этого сезона в ФНЛ-2 вылетели «КАМАЗ» (37 очков), «Ротор» (36), «Металлург» (33) и «Текстильщик» (23). Больше всего шансов занять место «Спартака-2» имеет «КАМАЗ», но теперь всё зависит от лицензии – если челнинцы её получат, то останутся в ФНЛ-1.