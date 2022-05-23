Скандалист «Барсы» в числе лучших! Главные герои Примеры-2021/2022

Все лучшие уходящего сезона: от бомбардиров до «железных людей» и юнцов.

Лучший бомбардир: Карим Бензема («Реал Мадрид») — 27 голов

Лучший по системе «гол+пас»: Карим Бензема («Реал Мадрид») — 39 очков (27+12)

Величие Карима Бензема проявилось в этом сезоне в полной мере. Лучший игрок «Реала»? Безусловно. Лучший игрок Ла Лиги? Вряд ли у вас найдётся иной вариант.

Карим Бензема и Винисиус Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

По голам ближайший преследователь — Яго Аспас из «Сельты», у него их набралось 18 штук. А вот по «гол+пас» Бензема поджимает одноклубник Винисиус (30 очков — 17+13).



У 21-летнего бразильца тоже мощнейший сезон, в котором он оформился в настоящего лидера. В следующем сезоне Винисиус постарается сделать всё, чтобы болельщики не вспоминали о фиаско в переговорах с Килианом Мбаппе.

Лучший ассистент: Усман Дембеле («Барселона») — 13 голевых передач

Перед стартом сезона казалось, что отношения Усмана Дембеле и «Барселоны» развалились окончательно. Но Хави реанимировал карьеру строптивого футболиста. Вспышка, правда, была яркой, но кратковременной: с конца февраля до середины апреля. Дембеле записал в актив один гол, зато аж девять ассистов.

Усман Дембеле Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

У Бензема набралось 12 голевых. По 10 сделали Альба («Барселона»), Парехо («Вильярреал») и Муньяин («Атлетик»).

Авторы победных голов: Карим Бензема («Реал Мадрид») — 8 голов

С влиянием Бензема всё понятно. По шесть решающих голов забили Аспас («Сельта»), Хуанми («Бетис»), Депай («Барселона») и Винисиус («Реал»). Аспас при этом по-настоящему тянул команду. Его 18 голов — это 41,9% от всех.

Яго Аспас Фото: Octavio Passos/Getty Images

Самый важный бомбардир: Энес Унал («Хетафе») — забил 48,5% голов команды

Спасение «Хетафе» — имени Энеса Унала. Турецкий нападающий забил 16 из 33 голов команды. Плюс одна голевая.

Энес Унал Фото: Denis Doyle/Getty Images

А вот у Хоселу не получилось вытянуть со дна «Алавес». 14 голов (45,2%) из 31 на его счету, но всё без толку.



К слову, ещё раз о величии Бензема: его вклад в общие голы «Реала» — 33,8%.

Суперзапасной: Ламела («Севилья»), Фалькао («Райо Вальекано»), Корреа («Атлетико»), Мир («Севилья») — по 4 гола после выхода на замену

Лучший джокер сезона — Эрик Ламела. Выскакивал на замену 10 раз и забил четыре гола. Ярко начался сезон и для Радамеля Фалькао, который забил трижды в первых турах.

Фалькао Фото: Denis Doyle/Getty Images

Хотя если брать общую эффективность, то Суперзапасной-2022/2023 — Матеус Кунья из «Атлетико». Он 21 раз выходил на замену, забил три гола и сделал пять голевых.

Лучший вратарь: Алекс Ремиро («Реал Сосьедад») — 19 сухих матчей из 35 (54,3%)

«Реал Сосьедад» запрыгнул в Лигу Европы, и большой вклад в этот результат сделал голкипер Алекс Ремиро. Он пришёл в клуб свободным агентом (из «Атлетика») в 2019 году и прогрессирует год за годом. Пора бы и в сборную Испании.

Алекс Ремиро Фото: Rafa Babot/Getty Images

Тибо Куртуа тоже хорош — 16 «сухарей» в 36 матчах (44,4%). Отдельно отметим рывок молодого грузинского вратаря Георгия Мамардашвили из «Валенсии». У него тот же процент матчей на ноль (8 штук и 44,4%), хотя сыграл он меньше матчей — 18.

Железные люди: Облак («Атлетико»), Ледесма («Кадис») и Дитуро («Сельта») — отыграли все 38 матчей

Топ футболистов, которые весь сезон провели без замен, традиционно составляют вратари. Давид Сория из «Хетафе» чуть-чуть не дотянул — пропустил пять минут из-за травмы.

Облак Фото: Denis Doyle/Getty Images

Самый молодой игрок: Гави («Барселона») — вышел на поле в 17 лет и 24 дня

Гави — открытие сезона. 17-летний пацан дебютировал в Ла Лиге 29 августа в игре с «Хетафе» (2:1). Хотя у него даже не было профиля на официальном сайте клуба. В итоге за сезон у него набралось 34 матча в чемпионате (2326 минут), два гола и шесть ассистов. «Барселона» ещё осенью поспешила оформить новый контракт и вписала отступные в € 1 млрд. Ну чтобы наверняка!

Гави Фото: Alex Caparros/Getty Images

Самый возрастной игрок: Хоакин («Бетис») — вышел на поле в 40 лет, 9 месяцев и 29 дней

Хоакин в своей карьере видел всё, но и в 40 лет готов выйти на последние 15 минут на «Сантьяго Бернабеу». Именно 20 мая в игре с «Реалом» мегаветеран «Бетиса» вписал себя в историю сезона.

Хоакин Фото: Angel Martinez/Getty Images

Хотя надо отметить ещё двух ребят за 40. Вратарь Диего Лопес отыграл 36 матчей сезона за «Эспаньол». В последнем туре в матче с «Гранадой» вышел на поле в возрасте 40 лет, 6 месяцев и 19 дней. Интересно, что в том же матче играл Хорхе Молина (40 лет и 1 месяц ровно). Именно Молина не забил важнейший пенальти, благодаря которому «Гранада» могла остаться в элите.