«Италия принадлежит нам!» От этого выступления Златана мурашки по коже

С чего Златан вообще взялся такое говорить? Во-первых, потому что он — Златан

Кроме того, в «Милан» его позвали именно в качестве символа возрождения клуба. И вот впервые с сезона-2010/2011 «россонери» взяли титул. Вклад 40-летнего нападающего тоже солидный: 23 матча — восемь голов и три голевые перадачи.