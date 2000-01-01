👑🇮🇹 «Италия принадлежит нам!» От этого выступления Златана после чемпионства мурашки по коже. Видео
Очередной пример величия Ибрагимовича. В раздевалке после завоевания скудетто он выдал мощнейшую речь.
Мы добавили русские субтитры. И обязательно включите звук.
Видео — соцсети @acmilan.
Мы добавили русские субтитры. И обязательно включите звук.
Видео — соцсети @acmilan.
С чего Златан вообще взялся такое говорить? Во-первых, потому что он — Златан
Кроме того, в «Милан» его позвали именно в качестве символа возрождения клуба. И вот впервые с сезона-2010/2011 «россонери» взяли титул. Вклад 40-летнего нападающего тоже солидный: 23 матча — восемь голов и три голевые перадачи.
Как Златан праздновал после этой речи? И такое видео есть!
Смотрите в этом материале по ссылке.
«Италия принадлежит нам!» От этого выступления Златана мурашки по коже
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