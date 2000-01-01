«Актёр, взявший Кубок Англии». Где сейчас легендарный костолом Винни Джонс?

Чем сейчас занимается самый известный футболист-актёр Винни Джонс?
Винни пришлось пройти через много тяжёлых вещей в последние годы.
С футбольного поля на съёмочную площадку
Футбольная карьера Винни Джонса закончилась в 1999 году в клубе «Куинз Парк Рейнджерс», где он был играющим тренером. За год до этого вышел в прокат первый фильм с его участием — «Карты, деньги, два ствола».
Плохой парень в футболе и в кино
В нулевые Джонс активно снимался в амплуа «крутого парня»: «Угнать за 60 секунд», «Пароль «Рыба-меч», «Евротур». В фильме «Костолом» Джонс впервые сыграл главную роль.
Тяжёлые проблемы со здоровьем
В 2013 году Винни и его жене практически одновременно диагностировали меланому — рак кожи. Экс-футболист перенес три операции по удалению опухолей.
Съëмки в российском кино…
Сниматься в кино бывший футболист не прекращал. В 2014 году Винни даже занесло в российский кинематограф: он сыграл одну из ключевых ролей в картине «Вычислитель» с Евгением Мироновым и Анной Чиповской.
…и документальном сериале о простых людях из России
Чуть ранее Джонс принял участие ещё в одном проекте, связанном с Россией: рассказывал про профессии в стране, например, проехался на поезде и поговорил о труде проводников.
Смерть жены потрясла Винни
В 2019 году потерял жену Таню: она долгое время боролась с болезнью и, к сожалению, не смогла её победить. Ей было 53 года.
Книга и депрессия
Спустя год Джонс выпустил книгу, где рассказал о своей депрессии после того, как жена ушла из жизни. «Говорят, что депрессия — это гнев без энергии. Что ж, похоже, что у меня именно она», — говорил он.
Сниматься несмотря ни на что…
Трагедия не помешала Винни сниматься в кино: в последний год с его участием вышло сразу несколько фильмов — «Восхождение пехотинца», «Беспредельщики» и «Bulletproof». Рейтинг многих его картин на IMDB оставляет желать лучшего.
…даже в веганской рекламе
Снимается Джонс и в рекламе, причём очень нетипичной для себя: в 2020-м, например, он продвигал бренд соевого молока.
Актёр, выигравший Кубок Англии
Пусть последние 20 лет Джонс не связан с миром спорта напрямую, в социальных сетях он называет себя «актёром, взявшим Кубок Англии».
«Актёр, взявший Кубок Англии». Где сейчас легендарный костолом Винни Джонс?
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