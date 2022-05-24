Уникальный сюжет в борьбе за выживание! Команды обменялись голами-«парашютами»

Красивый финал сезона в Германии. «Гамбург» эффектно забил и сделал заявку на выход в элиту, но «Герта» ответила не менее круто.

Бундеслига отправила сезон-2021/2022 в историю, отыграв переходные матчи. Сражались два некогда статусных клуба — «Герта» и «Гамбург». Берлинская команда только переживает свой кризис. Гамбуржцы свалились во вторую Бундеслигу ещё по итогам сезона-2017/2018 и всё никак не выберутся.

В этот раз были очень близки. Первый матч, причём в Берлине на гудящем от нервов «Олимпиаштадионе», «Гамбург» выиграл — 1:0. И сделал это эффектно: Людовит Рейс то ли хотел навесить, то ли слишком хитро пробить — мяч полетел за шиворот вратарю Оливеру Кристенсену.



Посмотрите видео (гол — с 0:53)

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале Бундеслиги в YouTube.

Впрочем, у «Герты» был заготовлен ответ во втором матче. Первый гол на «Имтех Арене» в Гамбурге забил Дедрик Боята уже на четвёртой минуте.

А на 63-й к мячу подошёл защитник Марвин Платтенхардт. И уж он точно знал, что делал. Элегантно закинул мяч Даниэлу Фернандешу.



Смотрим (с 0:22)!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале Бундеслиги в YouTube.

2:0 в пользу «Герты». Феликс Магат выполнил задачу.