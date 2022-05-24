Уникальный сюжет в борьбе за выживание! Команды обменялись голами-«парашютами»

Бундеслига отправила сезон-2021/2022 в историю, отыграв переходные матчи. Сражались два некогда статусных клуба — «Герта» и «Гамбург». Берлинская команда только переживает свой кризис. Гамбуржцы свалились во вторую Бундеслигу ещё по итогам сезона-2017/2018 и всё никак не выберутся.
В этот раз были очень близки. Первый матч, причём в Берлине на гудящем от нервов «Олимпиаштадионе», «Гамбург» выиграл — 1:0. И сделал это эффектно: Людовит Рейс то ли хотел навесить, то ли слишком хитро пробить — мяч полетел за шиворот вратарю Оливеру Кристенсену.
Посмотрите видео (гол — с 0:53)
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале Бундеслиги в YouTube.
Впрочем, у «Герты» был заготовлен ответ во втором матче. Первый гол на «Имтех Арене» в Гамбурге забил Дедрик Боята уже на четвёртой минуте.
А на 63-й к мячу подошёл защитник Марвин Платтенхардт. И уж он точно знал, что делал. Элегантно закинул мяч Даниэлу Фернандешу.
Смотрим (с 0:22)!
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале Бундеслиги в YouTube.
2:0 в пользу «Герты». Феликс Магат выполнил задачу.
- 24 мая 2022
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