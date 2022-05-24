Только один человек был за расширение РПЛ. Главное с исторического исполкома РФС

Александр Дюков рассказал о статусе крымских клубов и новом турнире. А ещё у нас будет новый лимит на легионеров.

Этот исполком РФС заранее называли одним из ключевых в 2022-м году. Ведь могли принять действительно исторические решения – расширение числа участников РПЛ до 18 команд и чуть более локальное – мораторий на вылет. Обе инициативы в последние месяцы активно лоббировали команды второй восьмёрки. Топы реагировали сдержанно. Но решать всё равно предстояло не им, ведь представителей клубов в составе исполкома меньшинство.

В принципе, настроение участников можно было уловить ещё до начала заседания. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков и вице-президент Никита Симонян чуть ли не идентично заявили, что они за сохранение спортивного принципа. И уже имеющейся системы в 16 клубов в элите. То есть – против моратория и расширения. Однако на самом заседании вполне могли прозвучать другие доводы.

Прошло ещё пару часов, и РФС опубликовал заявление: расширения не будет. Моратория – тоже. В следующем сезоне чемпионат пройдёт по традиционно гладкой системе. С гарантированным участием «Торпедо» и «Факела». И без «Рубина» с «Арсеналом». Ещё одно важное решение – доработка финансовой модели Кубка лиги.

Инициаторы, среди которых руководители московского «Динамо», получили полтора месяца, чтобы представить финансовую модель турнира, который может заполнить еврокубковые слоты. После чего исполком решит – утверждать соревнования или нет. Также исполком финально утвердил лимит на легионеров: со следующего сезона в заявку смогут попадать 13 иностранцев (но восемь могут одновременно оказаться на поле) + 12 россиян.

Первые комментарии появились сразу после заседания. К журналистам вышел вице-президент РФС Игорь Каменский. Сначала рассказал о голосовании по мораторию: «Решение по мораторию было единогласным, за исключением одного голоса. Кто – говорить не буду», – сказал он. Позже выяснится, что против выступил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов.

Рустем Сайманов Фото: rubin-kazan.ru

Также Каменский прокомментировал возможный запуск Кубка лиги.

«Масса аргументов за, масса — против. Создана рабочая группа, которая должна в течение ближайшего месяца принять решение с учётом мнения всех клубов. Это будет коллегиальное решение. Теоретически сохраняется вероятность, что Кубок лиги пройдёт в следующем сезоне. Мы как РФС будем принимать решение только после того, как клубы сформируют определённый консенсус.



С учётом того, что сейчас есть очень большие проблемы с логистикой, действует бойкот многих футбольных объединений на посещение матчей — клубы считают экономику. Для проведения Кубка лиги должно быть принято решение большинством клубов с учётом двух главных аргументов: экономическая целесообразность и наличие зрительского интереса. Если турнир можно будет организовать таким образом, что он будет интересен большинству и экономически выгоден клубам, то клубы примут такое решение. РФС его рассмотрит», – сказал он.

Что сказал Дюков?

Но ключевыми стали слова президента РФС Александра Дюкова после исполкома. Он сделал заявление по всем важнейшим темам.

Об отказе расширения РПЛ

«У меня не было встреч с представителями клубов после прошлого исполкома. Та позиция, которая озвучена по расширению, – это позиция исполкома. Мы получили подтверждения от клубов, что большая часть против расширения. Нельзя менять правила игры по ходу чемпионата – в таком случае нарушается спортивный принцип, теряется доверие к соревнованию. В противном случае всё происходящее на футбольном поле не так важно, потому что результаты будут пересмотрены».

Александр Дюков Фото: РИА Новости

О Кубке Лиги

«Если в CAS нам не удастся отменить решение УЕФА на следующий сезон, то появляются окна, которые было бы правильно заполнить. РФС рассмотрено предложение ряда клубов провести Кубок РПЛ – это предложение заслуживает рассмотрения и изучения.

Было рассмотрено несколько форматов проведения данного турнира. В ближайшее время будет проведена детализация.

Клубам турнир Кубок Лиги – в том числе с точки зрения получения дополнительных доходов. От вещателя есть подтверждение, что турнир им будет интересен. Но всё это пока что предварительная договорённость. В течение месяца поставлена задача закончить работу по формату — скоро он будет сформирован. Также будет сформирована финансовая модель.

При этом нас допускают в еврокубки, Кубок РПЛ автоматически прекращает существование».

О возможном будущем с 18 командами

«Мы готовы вернуться к обсуждению вопроса 18 команд в РПЛ, но нужны полноценные клубы финансированием и инфраструктурой. Для меня важно, чтобы эти клубы играли в футбол – я за современный и интенсивный футбол. Хочется иметь 18 клубов с чёткой философией и стилем. Да, можно играть от обороны, но это можно делать по-разному: можно стоять в штрафной, можно играть агрессивно. Если я увижу такие 18 клубов, то буду за увеличение команд в Лиге. Если другие члены исполкома выйдут с таким предложением, это тоже будет рассмотрено.



Важно, чтобы при увеличении команд и сама Лига приобрела, а не потеряла. Пока во всём этом есть ряд вопросов. Основной вещатель тоже противник расширения РПЛ.

Вопрос расширения Лиги ещё может быть рассмотрен. Если инициативная группа предложит расширить чемпионат до 18 команд на сезон-2023/2024, то исполком рассмотрит предложение. Если в этом предложении будут представлены веские аргументы и проведена работа. Я допускаю, что такое решение может быть принято».

Георгий Джикия («Спартак») ведёт борьбу с соперником Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

О крымских клубах в России

«Чтобы кого-то включить, должно быть обращение. Второе – вопрос должен быть изучен. У крымского футбола особый футбольный статус. В 2014/15 году были письма от ФИФА и УЕФА, которые вводили запрет на участие этих клубов в соревнованиях России. Нужно изучить, взвесить все за и против. Футбол в Крыму развивается, студенческие и любительские клубы играют в футбол. С УЕФА была проведена большая работа, чтобы разрешить детско-юношеским командам играть с российскими командами. Мы были близки к этому, но сейчас эта работа на паузе. Была дорожная карта, которая позволила бы вовлечь крымский футбольный союз в нашу повестку в плане детско-юношеского футбола.



Мы члены ФИФА, члены УЕФА. Мы исходим из этого. Мы боремся за то, чтобы снять все ограничения. На данном этапе мнения УЕФА и ФИФА по Крыму надо учитывать. Но над этим вопросом велась работа с УЕФА, мы продолжим эту работу вместе с ними. Из крымского футбольного союза ни разу к нам никто не обращался. Были обращения в 2014 году, но исполком не поддержал».

О возможном решении ФИФА разрешить легионерам уйти бесплатно

«Если ФИФА примет решение, которое позволит легионерам бесплатно покидать клубы, мы выступим против. У клубов будет полное право обратиться в CAS. Мы поддержим. Но мне неизвестно об обсуждениях возможности такого решения. Я надеюсь, что этого не произойдёт».

О снятии бана УЕФА

«Есть несколько сценариев развития событий. Мы исходим из того, что вопрос нашего возвращения в УЕФА будет решён. Либо после CAS, либо в течение года. Это базовый сценарий, мы из этого исходим. Или вам не нравилось, что мы играем в еврокубках, что сборная играет?»