10 футболистов, которые приятно удивили в сезоне РПЛ. В «Спартаке» и ЦСКА таких не нашлось

Пора подводить итоги РПЛ! Сезон-2021/2022 получился насыщенным, закончился ярко и подарил нам множество героев. Среди них оказались и те, кто удивил болельщиков со знаком плюс. Кто же они? Выбрали 10 человек.

Гамид Агаларов, нападающий «Уфы»

Лучший бомбардир РПЛ — и этим всё сказано. Хотя нет, не всё. Агаларов настрелял 19 голов не за топ-команду, а за «Уфу», которая весь сезон боролась за выживание и чудом заползла в стыки (привет Лисаковичу и его пенальти).

Гамид Агаларов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вот пара фактов, чтобы вы поняли, насколько много забил Агаларов:

у игроков, занявших второе и третье место в списке лучших бомбардиров, на целых пять голов меньше;

Агаларов стал лучшим по «гол+пас», не отдав ни одного ассиста;

у Агаларова шесть голов с пенальти, зато стопроцентная реализация ударов с «точки».

Ещё одна важная черта Агаларова — он забивал не только аутсайдерам, но и топам: «Зениту», «Сочи» (дважды) и «Краснодару» (и до отъезда легионеров, и после). Ну и самое удивительное: это первый сезон Гамида в РПЛ и в «Уфе». Ворвался по-королевски.

Дмитрий Полоз, нападающий «Ростова»

История о том, как можно в 30 лет провести лучший сезон в карьере. Полоз заявил о себе в «Ростове» у Курбана Бердыева, ушёл на повышение в «Зенит», но не закрепился и попал в «Сочи». А в 2020-м вернулся в «Ростов».

Дмитрий Полоз Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Этот сезон Полоз начал с «засухи» и не забил ни одного гола в пяти матчах. А потом его прорвало. Дмитрий получил на поле свободу и настрелял 14 мячей. При этом Полоз не прерывал серию дольше, чем на две игры. От него пострадали «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и даже «Зенит».



К голам Полоз добавил три ассиста и завершил сезон на гордом третьем месте среди лучших по системе «гол+пас». Красиво!

Денис Глушаков, полузащитник «Химок»

Когда казалось, что карьера Глушакова близится к завершению, он выдал топовую статистику. Разумеется, в силу возраста (35 лет) Денису не хватает скорости, но это не помешало ему отбегать 27 матчей в РПЛ (26 — в старте) и оформить 10 голов и два ассиста.

Денис Глушаков Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В недавнем интервью «Чемпионату» Глушаков объяснил, почему этот сезон складывается для него так удачно. Милота.



— Когда рождается ребёнок, я всегда забиваю. В 2016-м родился, в 2011-м — тоже, когда я в «Локомотиве» был и чемпионат переходил на «осень-весна». И сейчас родился. Пора нарушать традиции, чтобы не каждые пять лет такое было, а каждый год. Ксюша подышала, одного ребёнка родила, пора мальчика! Чтобы папа на закате карьеры все три-четыре года был так же активен и позитивен с голами.

Даниил Уткин, полузащитник «Ахмата»

Если вы интересуетесь футболом, то наверняка любите голы со штрафных. Уткин познал этот навык на все сто. В этом сезоне воспитанник «Краснодара» исполнил 12 штрафных и забил пять! Здесь прекрасно всё:

Уткину неважна позиция. Левее от центра, правее — забивает отовсюду;

бешеная траектория. Уткин способен пробить во вратарский угол, но голкипер ничего не сможет сделать;

конвертация попыток в голы. 41,6 процента — очень высокий показатель.

Но Уткин в этом списке не только из-за штрафных. Даниил не стал ограничивать себя одним навыком и прибавил в созидании. Итог: девять голов и три ассиста в 28 матчах. Вряд ли без него «Ахмат» занял бы седьмое место.

Даниил Уткин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матео Кассьерра, нападающий «Сочи»

Один из главных героев грандиозного «Сочи». Кассьерру взяли прошлым летом всего за € 1,2 млн, и он отбил эти деньги сполна. 14 голов в 22 матчах (ни одного с пенальти), второе место в списке лучших бомбардиров, дубль в ворота ЦСКА и хет-трик в матче за серебро с «Динамо» — всё это в первом сезоне в РПЛ.

Вдобавок Кассьерра сделал четыре ассиста, что позволило ему занять второе место в чемпионате по «гол+пас». Чтобы дотянуться до Агаларова, не хватило всего одного балла.

Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Данил Круговой, защитник «Зенита»

Как и Полоз, выдал лучший сезон в карьере. Круговой заиграл так, что Дугласа Сантоса на фоне травм партнёров перевели в центр обороны и не спешат возвращать на левый фланг. 26 матчей в РПЛ, дикая выносливость (помните забеги на 90-й минуте?), прогресс в созидании (два гола и три ассиста). Если хотите подробностей, прочитайте наш мартовский материал про Данила. Уже тогда мы назвали его лучшим левым защитником России.

Если Круговой продолжит в том же духе, сборная России (когда вернётся) получит левого защитника на долгие годы. Кажется, такого не было со времён Юрия Жиркова.

Данил Круговой Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Вильсон Изидор, нападающий «Локомотива»

Зимой «Локо» в очередной раз обновлял состав. И пока все обсуждали переход Яна Кухты, клуб быстро и без особого шума выцепил из «Монако» Изидора за € 3,5. После этого про чеха быстро забыли. Изидор с ходу устроил рекордную шестиматчевую голевую серию, настрелял семь мячей и сделал один ассист. Суммарно француз провёл 11 встреч.

Вильсон Изидор Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впечатление от Изидора немного смазалось из-за концовки сезона (ни одного гола в пяти матчах), но для РПЛ это в любом случае яркий персонаж. Одно игровое сходство с Тьерри Анри чего стоит — тяга к левому флангу и смещениям с хитрыми ударами в дальний.



Изидор тоже давал интервью «Чемпионату». Вот фрагмент про голевую серию:



— Это не было сюрпризом для меня, потому что я знаю свои сильные качества. На протяжении всей карьеры я много забиваю. Тут единственное — чтобы много забивать, нужно постоянно играть. В «Локомотиве» мне доверяют, вот и получается отличаться.

Эдуард Сперцян, полузащитник «Краснодара»

В прошлом сезоне Сперцян только вкатывался во взрослую команду, а в этом резко стал не просто основным игроком, но и одним из лидеров. 21-летний футболист провёл в этом чемпионате 25 матчей и выбил целых 10 очков по «гол+пас» (восемь мячей и два ассиста). Очень круто для парня, о котором относительно недавно никто не знал.

Раз сказали о Сперцяне, упомянем бонусом его одноклубника — Александра Черникова. Он старше на год и тоже является железным игроком старта «Краснодара». У Черникова в этом сезоне 23 матча, в которых он выкашивал всё вокруг, в том числе соперников. Благодаря этому мощному опорнику мы узнали, что за один чемпионат можно получить 14 жёлтых карточек (и трижды удалиться из-за второго предупреждения).

Сперцян и Черников Фото: РИА Новости

Иван Сергеев, нападающий «Зенита»

Сергеев прошёл проверку после перехода на новый уровень. В прошлом сезоне Иван в составе «Крыльев Советов» разбомбил ФНЛ (40 голов — рекорд), а в этом попробовал силы уже в РПЛ. И преуспел — шесть голов за полгода и трансфер в «Зенит» в зимнее окно. В Санкт-Петербурге Сергеев относительно быстро сработался с Юри Алберто и заставил забыть об Артёме Дзюбе, который ещё осенью казался незаменимым игроком.

Иван Сергеев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сергеев сделал следующий шаг очень вовремя. Сейчас ему 27 лет — нового шанса заиграть на уровне «Зенита» в будущем могло бы не быть. Кстати, Иван вошёл в клуб тех, кто брал и ПФЛ, и ФНЛ, и РПЛ.

Эрик Бикфалви, полузащитник «Урала»

Один из тех, благодаря кому в Екатеринбурге в следующем сезоне будет РПЛ. Бензема на минималках. И просто классный футболист. В этом сезоне Бикфалви показал, что такое включиться в самый нужный момент — ударно провёл весну и спас «Урал» от вылета и даже стыков.

Эрик Бикфалви Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На счету Эрика 10 мячей и два ассиста в 28 матчах РПЛ. Полузащитник в России с 2016-го, но рекорд по голам за сезон установил именно сейчас. Маленькое уточнение: этому мужчине 34 года.