Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ-2021/2022, турнирная таблица, статистика, какие игроки удивили, Агаларов, Глушаков, Изидор, Уткин, Сергеев, Круговой

10 футболистов, которые приятно удивили в сезоне РПЛ. В «Спартаке» и ЦСКА таких не нашлось
Михаил Рождественский
10 футболистов, которые приятно удивили
Комментарии
Зато есть игроки из «Зенита». А школа «Краснодара» — топ.

Пора подводить итоги РПЛ! Сезон-2021/2022 получился насыщенным, закончился ярко и подарил нам множество героев. Среди них оказались и те, кто удивил болельщиков со знаком плюс. Кто же они? Выбрали 10 человек.

Топ-10 самых красивых голов сезона в РПЛ. Кто круче — Промес или Клаудиньо? Видео Топ-10 самых красивых голов сезона в РПЛ. Кто круче — Промес или Клаудиньо? Видео

Гамид Агаларов, нападающий «Уфы»

Лучший бомбардир РПЛ — и этим всё сказано. Хотя нет, не всё. Агаларов настрелял 19 голов не за топ-команду, а за «Уфу», которая весь сезон боролась за выживание и чудом заползла в стыки (привет Лисаковичу и его пенальти).

Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вот пара фактов, чтобы вы поняли, насколько много забил Агаларов:

  • у игроков, занявших второе и третье место в списке лучших бомбардиров, на целых пять голов меньше;
  • Агаларов стал лучшим по «гол+пас», не отдав ни одного ассиста;
  • у Агаларова шесть голов с пенальти, зато стопроцентная реализация ударов с «точки».
«Спартак», «Зенит» и ЦСКА отпустят лидеров? 10 ожидаемых трансферов РПЛ «Спартак», «Зенит» и ЦСКА отпустят лидеров? 10 ожидаемых трансферов РПЛ

Ещё одна важная черта Агаларова — он забивал не только аутсайдерам, но и топам: «Зениту», «Сочи» (дважды) и «Краснодару» (и до отъезда легионеров, и после). Ну и самое удивительное: это первый сезон Гамида в РПЛ и в «Уфе». Ворвался по-королевски.

Дмитрий Полоз, нападающий «Ростова»

История о том, как можно в 30 лет провести лучший сезон в карьере. Полоз заявил о себе в «Ростове» у Курбана Бердыева, ушёл на повышение в «Зенит», но не закрепился и попал в «Сочи». А в 2020-м вернулся в «Ростов».

Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Этот сезон Полоз начал с «засухи» и не забил ни одного гола в пяти матчах. А потом его прорвало. Дмитрий получил на поле свободу и настрелял 14 мячей. При этом Полоз не прерывал серию дольше, чем на две игры. От него пострадали «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и даже «Зенит».

К голам Полоз добавил три ассиста и завершил сезон на гордом третьем месте среди лучших по системе «гол+пас». Красиво!

«Первые деньги заработал, собирая бутылки». История Полоза, который проводит лучший сезон «Первые деньги заработал, собирая бутылки». История Полоза, который проводит лучший сезон

Денис Глушаков, полузащитник «Химок»

Когда казалось, что карьера Глушакова близится к завершению, он выдал топовую статистику. Разумеется, в силу возраста (35 лет) Денису не хватает скорости, но это не помешало ему отбегать 27 матчей в РПЛ (26 — в старте) и оформить 10 голов и два ассиста.

Денис Глушаков

Денис Глушаков

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В недавнем интервью «Чемпионату» Глушаков объяснил, почему этот сезон складывается для него так удачно. Милота.

— Когда рождается ребёнок, я всегда забиваю. В 2016-м родился, в 2011-м — тоже, когда я в «Локомотиве» был и чемпионат переходил на «осень-весна». И сейчас родился. Пора нарушать традиции, чтобы не каждые пять лет такое было, а каждый год. Ксюша подышала, одного ребёнка родила, пора мальчика! Чтобы папа на закате карьеры все три-четыре года был так же активен и позитивен с голами.

«Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков «Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков

Даниил Уткин, полузащитник «Ахмата»

Если вы интересуетесь футболом, то наверняка любите голы со штрафных. Уткин познал этот навык на все сто. В этом сезоне воспитанник «Краснодара» исполнил 12 штрафных и забил пять! Здесь прекрасно всё:

  • Уткину неважна позиция. Левее от центра, правее — забивает отовсюду;
  • бешеная траектория. Уткин способен пробить во вратарский угол, но голкипер ничего не сможет сделать;
  • конвертация попыток в голы. 41,6 процента — очень высокий показатель.
«Было приятно, когда назвали Бекхэмом». Уткин — лучший в Европе по голам со штрафных «Было приятно, когда назвали Бекхэмом». Уткин — лучший в Европе по голам со штрафных

Но Уткин в этом списке не только из-за штрафных. Даниил не стал ограничивать себя одним навыком и прибавил в созидании. Итог: девять голов и три ассиста в 28 матчах. Вряд ли без него «Ахмат» занял бы седьмое место.

Даниил Уткин

Даниил Уткин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матео Кассьерра, нападающий «Сочи»

Один из главных героев грандиозного «Сочи». Кассьерру взяли прошлым летом всего за € 1,2 млн, и он отбил эти деньги сполна. 14 голов в 22 матчах (ни одного с пенальти), второе место в списке лучших бомбардиров, дубль в ворота ЦСКА и хет-трик в матче за серебро с «Динамо» — всё это в первом сезоне в РПЛ.

Вдобавок Кассьерра сделал четыре ассиста, что позволило ему занять второе место в чемпионате по «гол+пас». Чтобы дотянуться до Агаларова, не хватило всего одного балла.

Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Данил Круговой, защитник «Зенита»

Как и Полоз, выдал лучший сезон в карьере. Круговой заиграл так, что Дугласа Сантоса на фоне травм партнёров перевели в центр обороны и не спешат возвращать на левый фланг. 26 матчей в РПЛ, дикая выносливость (помните забеги на 90-й минуте?), прогресс в созидании (два гола и три ассиста). Если хотите подробностей, прочитайте наш мартовский материал про Данила. Уже тогда мы назвали его лучшим левым защитником России.

В «Зените» засверкали два молодых россиянина. Теперь клуб верит в своих? В «Зените» засверкали два молодых россиянина. Теперь клуб верит в своих?

Если Круговой продолжит в том же духе, сборная России (когда вернётся) получит левого защитника на долгие годы. Кажется, такого не было со времён Юрия Жиркова.

Данил Круговой

Данил Круговой

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Вильсон Изидор, нападающий «Локомотива»

Зимой «Локо» в очередной раз обновлял состав. И пока все обсуждали переход Яна Кухты, клуб быстро и без особого шума выцепил из «Монако» Изидора за € 3,5. После этого про чеха быстро забыли. Изидор с ходу устроил рекордную шестиматчевую голевую серию, настрелял семь мячей и сделал один ассист. Суммарно француз провёл 11 встреч.

Вильсон Изидор

Вильсон Изидор

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впечатление от Изидора немного смазалось из-за концовки сезона (ни одного гола в пяти матчах), но для РПЛ это в любом случае яркий персонаж. Одно игровое сходство с Тьерри Анри чего стоит — тяга к левому флангу и смещениям с хитрыми ударами в дальний.

Изидор тоже давал интервью «Чемпионату». Вот фрагмент про голевую серию:

— Это не было сюрпризом для меня, потому что я знаю свои сильные качества. На протяжении всей карьеры я много забиваю. Тут единственное — чтобы много забивать, нужно постоянно играть. В «Локомотиве» мне доверяют, вот и получается отличаться.

«Пересматриваю свои голы до 50 раз». Интервью с новичком «Локо», забивающим в каждом матче «Пересматриваю свои голы до 50 раз». Интервью с новичком «Локо», забивающим в каждом матче

Эдуард Сперцян, полузащитник «Краснодара»

В прошлом сезоне Сперцян только вкатывался во взрослую команду, а в этом резко стал не просто основным игроком, но и одним из лидеров. 21-летний футболист провёл в этом чемпионате 25 матчей и выбил целых 10 очков по «гол+пас» (восемь мячей и два ассиста). Очень круто для парня, о котором относительно недавно никто не знал.

Раз сказали о Сперцяне, упомянем бонусом его одноклубника — Александра Черникова. Он старше на год и тоже является железным игроком старта «Краснодара». У Черникова в этом сезоне 23 матча, в которых он выкашивал всё вокруг, в том числе соперников. Благодаря этому мощному опорнику мы узнали, что за один чемпионат можно получить 14 жёлтых карточек (и трижды удалиться из-за второго предупреждения).

Сперцян и Черников

Сперцян и Черников

Фото: РИА Новости

Иван Сергеев, нападающий «Зенита»

Сергеев прошёл проверку после перехода на новый уровень. В прошлом сезоне Иван в составе «Крыльев Советов» разбомбил ФНЛ (40 голов — рекорд), а в этом попробовал силы уже в РПЛ. И преуспел — шесть голов за полгода и трансфер в «Зенит» в зимнее окно. В Санкт-Петербурге Сергеев относительно быстро сработался с Юри Алберто и заставил забыть об Артёме Дзюбе, который ещё осенью казался незаменимым игроком.

Иван Сергеев

Иван Сергеев

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сергеев сделал следующий шаг очень вовремя. Сейчас ему 27 лет — нового шанса заиграть на уровне «Зенита» в будущем могло бы не быть. Кстати, Иван вошёл в клуб тех, кто брал и ПФЛ, и ФНЛ, и РПЛ.

Эрик Бикфалви, полузащитник «Урала»

Один из тех, благодаря кому в Екатеринбурге в следующем сезоне будет РПЛ. Бензема на минималках. И просто классный футболист. В этом сезоне Бикфалви показал, что такое включиться в самый нужный момент — ударно провёл весну и спас «Урал» от вылета и даже стыков.

Эрик Бикфалви

Эрик Бикфалви

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На счету Эрика 10 мячей и два ассиста в 28 матчах РПЛ. Полузащитник в России с 2016-го, но рекорд по голам за сезон установил именно сейчас. Маленькое уточнение: этому мужчине 34 года.

Главный феномен РПЛ. «Сочи» хейтили, а теперь их матчи — праздник Главный феномен РПЛ. «Сочи» хейтили, а теперь их матчи — праздник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022