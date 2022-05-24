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Александр Дюков и РФС борются с изолинией футбола в России, мнение по итогам исполкома

Россия сама толкает себя к футбольной изоляции. Но пока держимся
Григорий Телингатер
Мы сами толкаем себя к изоляции в футболе
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16 клубов и одно адекватное решение.

Было заранее понятно, что РФС сохранит 16 клубов в РПЛ. Слишком много сигналов мы получали в пользу этого решения. Генсек РФС Алаев заранее сказал, что он категорически против расширения. ТВ-вещатель грозил пересмотром стоимости контракта за показ РПЛ. И уже даже гендир «Рубина» перед исполкомом РФС не верил, что получится расширить лигу.

Вопрос, скорее, в том, почему Сайманов не отпускал команду в отпуск – вот что удивительно. По состоянию на 23 марта не существовало реального сценария, чтобы «Рубин» остался в РПЛ или участвовал в стыках. РФС не мог поменять регламент за день до стыковых матчей. Условные «Химки» уже купили билеты в Хабаровск, аналитики клубов пересмотрели последние матчи друг друга, болельщики купили билеты, а в городах расклеили афиши. Ну и, безусловно, в РФС правы, когда говорят о нарушении спортивного принципа и подрыве доверия к лиге в случае, если после окончания чемпионата не вылетят те, кто должны.

Дом футбола

Дом футбола

Фото: rfs.ru

Удивительно, как клубы из нижней части турнирной таблицы пытались продавить себе место в РПЛ кабинетными решениями. Член наблюдательного совета «Химок» даже заявил, что последнее слово должно остаться за Министерством спорта, а не РФС. «Речь идёт о государственной политике», – сказал Терюшков. Тут достаточно зайти на сайт РФС и увидеть, что это общественная организация и единственная в России, которую признают в ФИФА и УЕФА.

И даже если большинство клубов живут на деньги из бюджета регионов, то ситуация не меняется. ФИФА достаточно жёстко следит, чтобы правительство не вмешивалось в дела футбольных федераций. РФС консультируется с Министерством спорта по лимиту? Допустимо. Министерство спорта самостоятельно утверждает расширение РПЛ? Неприемлемо. У нас и без того руководителями РФС становятся максимально системные люди, которые понятны государству.

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Ещё одна интересная тема, которая сегодня звучала на пресс-конференции – включение крымских клубов в РФС. Ситуация с футболом в Крыму действительно печальная и несправедливая. Глава Северной Осетии говорил недавно, что крымские клубы нужно принять в российский футбол. К этому шагу подталкивают, будто РФС уже убрали из ФИФА/УЕФА.

Так исторически сложилось, что футбол развивается именно в системе ФИФА/УЕФА. Тут есть свои плюсы и минусы, но полная изоляция наш футбол уничтожит. Это далеко не то же самое, что прожить один сезон без международных матчей. И по срокам возвращения в мировой футбол, и по ситуации с контрактами ситуация станет ещё хуже.

Сейчас футбол в Крыму мёртв. Если включить крымские клубы в РФС, то футбол умрёт во всей России (хотя да, тенденция и так печальная). Символично, что о крымских клубах заговорили сейчас, когда ряду команд РПЛ может быть выгоден выход РФС из ФИФА/УЕФА. Тогда и Министерство спорта сможет решать все футбольные вопросы. Каким-то клубам выгодно остаться в РПЛ, пускай даже мы окажемся в ещё большей изоляции.

Хотите, чтобы у нас футбол стал сугубо социальной функцией? Разговоры о том, что «Газпром» якобы обязан финансировать сразу все команды – туда же. Будем все вместе ненавидеть богатых. Такая вот популярная идея. Оставим капиталистические клубы этим дуракам из АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги…

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РФС есть за что критиковать, но сохранение 16 команд – единственное разумное решение. Предъявлять, скорее, можно за другие вещи. Например, как президент РФС рассказывает о том, что клубам не стоит играть в футбол с низким блоком при обороне. Понятно, что Дюков хочет видеть зрелищную игру, но такие вопросы нужно оставлять сугубо на усмотрение тренеров. В конце концов, без игры низким блоком мы бы не прошли испанцев на ЧМ-2018.

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Теги Футбол РПЛ РФС Александр Дюков •••

Заглавное фото: rfs.ru

Источник: «Чемпионат»

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