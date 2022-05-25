Дзюбе лучше остаться в России. У него всё ещё осталась одна нереализованная цель

Артём выиграл всё в «Зените», поэтому кажется, что у форварда не будет мотивации в РПЛ. Но это не так.

Как бы вы ни относились к Артёму Дзюбе, думаю, согласитесь, что уход экс-капитана сборной из «Зенита» – главная трансферная новость межсезонья в РПЛ. Ничего мощнее уже не будет, хотя летнее окно ещё не открылось. Если только Лео Месси или Криштиану Роналду не изъявят желания поиграть на старости лет в загадочной, «опасной» России – адреналина ради. Но это фантастика.

Слухов о будущем Дзюбы много, и это только подтверждает, что мы говорим о всё ещё яркой звезде российского футбола, а не о гаснущей. На 34-м году жизни Артём может наконец-то открыть для себя Европу. СМИ и разного калибра инсайдеры сообщали об интересе к нападающему сербской «Црвены Звезды», турецкого «Фенербахче» и даже немецкого «Байера», где старого приятеля ждут Андрей Лунёв и Сердар Азмун. Развлекаться на скамейке, сидя под Патриком Шиком, вдвоём веселее, чем одному. Дзюбу отправляли и в «Ференцварош» к Станиславу Черчесову. Более того, известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что у героя ЧМ-2018 есть вариант поехать на «хорошие условия» в МЛС!

Что ж, раз Артём у нас Дэдпул, ему сам бог велел пожить в Штатах. Если Себа Дриусси – один из лучших бомбардиров МЛС, то и экс-капитану «Зенита» по силам как следует встряхнуть эту лигу. Другое дело, что Дзюба должен понимать: в сегодняшней политической ситуации его переезд в США может не всем понравиться в России. Футбол – не вне политики, в этом нас крепко убедили в последние месяцы. Но вообще, конечно, было бы любопытно посмотреть на Дзюбу в одной лиге, а то и в одной команде с Месси, ведь аргентинец вроде как собирается в МЛС через год.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако, подписав контракт с клубом из Европы, а тем более из Америки, воспитанник «Спартака», скорее всего, потеряет шансы на то, чтобы достичь своей последней нереализованной цели в России. И цели, несомненно, очень значимой для такого амбициозного, любящего вызовы спортсмена, как Дзюба. Лучший бомбардир в истории РПЛ, игрок года в 2018-м, четырёхкратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка и Суперкубка страны до сих пор не стал №1 на родине только в списке лучших бомбардиров в истории сборной. Тут Артём лишь делит первое место с Александром Кержаковым – оба забили по 30 мячей. Заковырять бы ещё как-нибудь голишко, пусть даже в ворота какой-нибудь сборной Индии в товарищеском матче, и тогда ничто не помешает уйти на футбольную пенсию со спокойной душой.

На Евро-2020 Дзюба догнал Кержакова по количеству голов за сборную. После этого центрфорварду сначала не повезло с назначением главным тренером национальной команды его недруга Валерия Карпина, а теперь ещё и Россию забанили. Неизвестно, когда сборная получит возможность хотя бы спарринг с соперником из-за границы провести. При этом в отношениях с Карпиным ситуация, кажется, стала налаживаться. Последние слова тренера в отношении Артёма звучали так:

«Никаких недопониманий между нами нет. Ещё раз подтверждаю, что мы с Артёмом остаёмся на связи и будем внимательно следить за его играми за «Зенит»… На следующий сбор он готов приехать, играть в сборной».

В новых обстоятельствах Карпин, видимо, захочет привлекать на сборы национальной команды более молодых игроков, исходя из того, что в турнирных матчах наша сборная начнёт выступать не раньше марта 2023-го (тогда стартует квалификация Евро-2024). Эти игроки, если ФИФА даст добро, будут участвовать в спаррингах с Ираном или той же Индией. Впрочем, останься Дзюба в РПЛ и останься он королём РПЛ – у него может быть шанс на 31-й гол за сборную России. А вот из Америки либо Европы его вряд ли будут вызывать по двум причинам: а) из-за сложной логистики; б) в Германии или даже Турции заиграть труднее – с легионера спрос выше, чем со своего. В Сербии же просто не тот уровень чемпионата, чтобы игрок оттуда заинтересовал Карпина.

Наверное, для Дзюбы при выборе будущего клуба финансовый аспект будет определяющим, так как речь идёт о его последнем достаточно крупном контракте. Тем не менее сила турнира и вопрос возвращения в сборную Россию тоже должны повлиять на решение Артёма. Остаться в РПЛ – самое логичное.