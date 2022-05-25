В РПЛ могут зайти ещё две новые команды. Что о них известно?

25 и 28 мая состоятся стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне РПЛ. «СКА-Хабаровск» встретится с «Химками», а «Оренбург» поборется с «Уфой». Если представление о командах РПЛ есть у многих болельщиков, следящих за чемпионатом России, то «лучшую лигу мира» смотрят не все. Представляем вам профайл клубов ФНЛ, которые поборются за возможность сыграть в сезоне-2022/2023 в РПЛ.

«СКА-Хабаровск»

Команда с Дальнего Востока закончила сезон на четвёртом месте. Во многом такого результата «СКА-Хабаровск» добился благодаря ровной игре на протяжении всего сезона. Последние годы дальневосточная команда балансировала на грани стыковых матчей, но попала в топ-4 только сейчас. В «СКА-Хабаровск» есть несколько ярко выраженных лидеров, которые обеспечили клубу высокий результат.

Форварды Давид Караев и Георгий Гонгадзе – главное звено команды в атаке в этом сезоне. На двоих они забили 24 мяча и сделали четыре ассиста. Кроме того, нападающие были самыми бьющими игроками «СКА-Хабаровск» (74 удара в створ на двоих). Также неоценимый вклад внесли два центральных защитника: Денис Фомин и Эммерсон. Они вместе с Ираклием Квеквескири провели больше всего времени на поле. Этот опорник был связующим звеном между обороной и атакой, стал лучшим в команде по количеству единоборств (выиграл 58%) и отборам (54%).

Эммерсон Фото: fcska.ru

Что касается Эммерсона, то, в принципе, на нём держалась оборона «СКА-Хабаровск»: защитник стал лучшим по следующим показателям – перехваты (254 за сезон), отборы (удачных – 71%), выигранные единоборства вверху (74%), в атаке (61%), в обороне (75%). Помимо этого, два центральных защитника записали на свой счёт три гола и пять результативных передач. Вратарь Владимир Сугробов пропустил 29 голов в 30 матчах, 13 из которых провёл «на ноль» (второй результат в сезоне). Голкипер попал в семёрку лучших вратарей ФНЛ по отражённым ударам среди тех, кто сыграл 30 и более игр.

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«Оренбург»

В сезоне-2021/2022 РПЛ среди участников мог быть «Оренбург», если бы клуб прошёл лицензирование. В этом году команда набрала столько же очков, сколько и «Факел» (74), которому уступила в таблице второе место в последнем туре, да и то по дополнительным показателям. Многие футболисты «Оренбурга» хорошо известны поклонникам Российской Премьер-Лиги, потому как за последние годы клуб трижды играл в элите нашего футбола. Стоит отметить, что оренбуржцы провели две разные части сезона: на зимний перерыв они ушли на первом месте с 53 очками и четырёхочковым запасом, а весной набрали 21 балл в 13 матчах (восьмой результат).

Джоэль Фамейе стал главным снайпером «Оренбурга» (15 голов). В атаке ему помогали Владимир Обухов (шесть мячей), Владимир Сычевой (7+2), Николай Прудников (5+4). В этом сезоне за «Оренбург» играли на правах аренды сразу три игрока «Зенита»: Кирилл Капленко, Данила Хотулев и Дмитрий Васильев. Кирилл вошёл в пятёрку лучших игроков «Оренбурга» по перехватам (совершал в среднем 4,9 за матч). Кроме того, опорный полузащитник продемонстрировал высокий показатель удачных обводок (76%) – в среднем Капленко делал 3,9 за игру.

Кирилл Капленко Фото: fcorenburg.ru

Что касается линии обороны, то там у «Оренбурга» играют многоопытный капитан Андрей Малых, Владимир Полуяхтов, Михаил Сиваков и Ренато Гойкович. Вратари Евгений Гошев и Алексей Кеняйкин поделили игровое время в этом сезоне. Однако в матчах за повышение, скорее всего, сыграет Кеняйкин. Он провёл шесть последних встреч «Оренбурга» в ФНЛ и пропустил девять мячей.

«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» играли стыковые матчи всего раз – встретились друг с другом в сезоне-2016/2017. Тогда «Оренбург» как представитель РПЛ уступил хабаровчанам по сумме двух матчей в серии пенальти. Для «СКА-Хабаровск» это был первый выход в РПЛ за всю историю существования клуба. В этом году команды находятся по одну сторону баррикад – одни сыграют против сверхмотивированной «Уфы» с Гамидом Агаларовым во главе, других ждёт встреча с прочными «Химками» и переживающим вторую молодость Денисом Глушаковым.