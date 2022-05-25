Новая звезда «Реала» выросла рядом с Головиным! За него заплатят баснословные деньги

Пока все следили за трансферной сагой Килиана Мбаппе, во Франции развернулась ещё одна интересная история. Если вы не особо внимательно наблюдали за этим сезоном в Европе, то могли ничего не слышать об Орельене Тчуамени, который играет с Александром Головиным в «Монако». А 22-летний полузащитник тем временем стал одним из самых желанных игроков на трансферном рынке. Рассказываем подробнее и объясняем, как так получилось.

За Тчуамени зарубились финалисты Лиги чемпионов. Куда он перейдёт?

Уже в январе в очередь за французским талантом выстроились «Челси», «МЮ», «Барселона», «Арсенал», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Реал». Ближе к концу сезона в гонке остались только два последних клуба из списка. Тчуамени быстро договорился об условиях контракта и с теми, и с другими, а затем взял время на раздумье.

Орельен Тчуамени Фото: John Berry/Getty Images

Директор «Монако» Пол Митчелл на фоне слухов дал понять, что Тчуамени отпустят только за большие деньги:



— Честно говоря, мне без разницы, будет это «Реал» или «Ливерпуль». Важнее нужная сумма отступных. Предложение должно быть очень весомым, чтобы они убедили нас продать одного из лучших игроков клуба.

В последний момент в борьбу за Тчуамени чуть не вклинился «ПСЖ». Мбаппе, получивший власть безумных масштабов после продления контракта, потребовал у клуба купить Орельена. Но было уже поздно. 24 мая авторитетный RMC Sport сообщил, что Тчуамени выбрал «Реал». Издание утверждает, что полузащитник обойдётся Мадриду в € 80 млн плюс бонусы. Контракт — на пять лет.

«Второй Каземиро»? Чем крут Тчуамени

Он и правда очень хорош. Фактически через Тчуамени идёт игра «Монако». Вот немного статистики по минувшему сезону Лиги 1 от InStat:

16-й по передачам и единственный игрок «Монако», забравшийся так высоко;

10-й по отборам (257), причём 91 — на чужой половине поля;

64% выигранных единоборств. У всех, кто в топе по количеству, показатели гораздо ниже;

восьмой по подборам (228).

При этом Тчуамени, как любой уважающий себя современный опорник, не ограничивается оборонительными действиями. Он четвёртый в составе «Монако» по ключевым передачам — 52, из которых 17 удачных. Больше только у нападающих Фолланда и Бен-Йеддера и левого защитника Кайо Энрике. Во всём французском чемпионате Тчуамени в топ-15 по этому показателю. Мощно.

А теперь давайте сравним непосредственно Тчуамени и Каземиро, раз уж они играют на одной позиции. Сразу сделаем скидку на разницу в уровне между лигами во Франции и Испании, а ещё на тот факт, что Орельен чаще играл в паре опорников. Цифры по этому сезону всё равно впечатляют:

Тчуамени отдаёт почти столько же передач за матч, сколько Каземиро. Точность — одинаковая;

Тчуамени чуть чаще бьёт, но у Каземиро выше точность;

По ключевым передачам перевес у Тчуамени — 0,9 за матч против 0,65. По удачным тоже — 0,38 против 0,2);

Тчуамени делает больше кроссов, но умудряется делать это точнее, чем Каземиро (28% против 17%);

Тчуамени реже теряет мяч (4 потери за матч против 5,2). В частности, на своей половине поля (0,76 против 1,53);

по отборам Тчуамени и Каземиро на одном уровне — по семь за матч. Но Орельен чаще отбирает на чужой половине поля (2,5 против 1,8);

у Тчуамени выше процент выигранных единоборств. Серьёзно — 63% против 58%). Хотя в воздухе чуть лучше Каземиро (66% против 65%);

Тчуамени и Каземиро делают примерно одинаковое количество подборов — 5,9 за матч против 5,8;

Тчуамени получает меньше жёлтых карточек. У него 13, у Каземиро — 19;

не ключевой показатель, но Тчуамени чаще забивает. У него шесть голов, у Каземиро — два.

Орельен Тчуамени и Каземиро Фото: Sebastian Widmann / Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Если не случится ничего непредвиденного (травмы, внезапный провал, ранний уход из клуба), то «Реал» получит замену для Каземиро на годы вперёд. Тчуамени младше бразильца на восемь лет, так что вполне может дождаться, когда тот начнёт сдавать, и забрать место в составе.



По итогу трансферной саги с Тчуамени «Ливерпуль» уже проиграл «Реалу» за пределами поля. Скоро узнаем, как сложится их борьба на поле — в финале Лиги чемпионов.