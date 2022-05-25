Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Стыковые матчи за право сыграть в РПЛ: «СКА-Хабаровск» — «Химки», «Оренбург» — «Уфа», онлайн-трансляция 25 мая 2022

Кто сыграет в новом сезоне РПЛ? На два оставшихся места претендуют четыре команды. LIVE
Кирилл Закатченко
Онлайн стыковых матчей
Комментарии
Онлайн стыковых матчей за право сыграть в элитном дивизионе.

Привет, друзья! Сегодня, 25 мая, состоятся первые стыковые матчи за право сыграть в Российской Премьер-Лиге. 13-я и 14-я команды элитного дивизиона встретятся с 3-м и 4-м клубом Футбольной национальной лиги.

В 12:30 мск «Химки» Сергея Юрана сыграют на выезде со «СКА-Хабаровск». Любопытно, что именно в этом дальневосточном клубе специалист работал до того, как его назначили на пост тренера подмосковной команды.

В 17:30 «Уфа», чудесным образом избежавшая прямого вылета из РПЛ, встретится с «Оренбургом». Клуб ФНЛ до последнего момента претендовал на прямую путёвку в элитный дивизион, но на финише пропустил вперёд «Торпедо» и «Факел».

Следите за событиями стыков вместе с нами. Ответные матчи состоятся 28 мая на поле команд Премьер-Лиги.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
25 мая 2022, среда. 12:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Не начался
Химки
Химки
Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
25 мая 2022, среда. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Уфа
Уфа
Live Кирилл Закатченко

🙂 У Сергея Юрана перед вылетом на Дальний Восток было прекрасное настроение. Под его руководством в весенней части сезона «Химки» одержали пять побед, трижды сыграли вничью и проиграли четыре раза.

Сергей Юран

Сергей Юран

Фото: ФК «Химки»

11:21 Кирилл Закатченко

✈ Футболисты «Химок» прилетели в Хабаровск во втором часу ночи по московскому времени. На восстановление очень мало времени. Как сильно это повлияет на игру команды?

Денис Глушаков в аэропорту Хабаровска

Денис Глушаков в аэропорту Хабаровска

Фото: ФК «Химки»

10:41 Кирилл Закатченко

📺 Где смотреть стыковые матчи «СКА-Хабаровск» — «Химки» и «Оренбург» — «Уфа»

Самая полная текстовая трансляция — на «Чемпионате».

12:30. «СКА-Хабаровск» — «Химки» («Матч ТВ»). Начало эфира — в 12:25.
17:30. «Оренбург» — «Уфа» («Матч ТВ»). Начало эфира — в 17:25.

10:38 Кирилл Закатченко

👇 Подготовили для вас информацию о клубах ФНЛ, которые могут оказаться в РПЛ по итогам стыковых матчей. Там много всего интересного.

В РПЛ могут зайти ещё две новые команды. Что о них известно? В РПЛ могут зайти ещё две новые команды. Что о них известно?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022