Кто сыграет в новом сезоне РПЛ? На два оставшихся места претендуют четыре команды. LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 25 мая, состоятся первые стыковые матчи за право сыграть в Российской Премьер-Лиге. 13-я и 14-я команды элитного дивизиона встретятся с 3-м и 4-м клубом Футбольной национальной лиги.
В 12:30 мск «Химки» Сергея Юрана сыграют на выезде со «СКА-Хабаровск». Любопытно, что именно в этом дальневосточном клубе специалист работал до того, как его назначили на пост тренера подмосковной команды.
В 17:30 «Уфа», чудесным образом избежавшая прямого вылета из РПЛ, встретится с «Оренбургом». Клуб ФНЛ до последнего момента претендовал на прямую путёвку в элитный дивизион, но на финише пропустил вперёд «Торпедо» и «Факел».
Следите за событиями стыков вместе с нами. Ответные матчи состоятся 28 мая на поле команд Премьер-Лиги.
🙂 У Сергея Юрана перед вылетом на Дальний Восток было прекрасное настроение. Под его руководством в весенней части сезона «Химки» одержали пять побед, трижды сыграли вничью и проиграли четыре раза.
Сергей Юран
Фото: ФК «Химки»
✈ Футболисты «Химок» прилетели в Хабаровск во втором часу ночи по московскому времени. На восстановление очень мало времени. Как сильно это повлияет на игру команды?
Денис Глушаков в аэропорту Хабаровска
Фото: ФК «Химки»
📺 Где смотреть стыковые матчи «СКА-Хабаровск» — «Химки» и «Оренбург» — «Уфа»
Самая полная текстовая трансляция — на «Чемпионате».
12:30. «СКА-Хабаровск» — «Химки» («Матч ТВ»). Начало эфира — в 12:25.
17:30. «Оренбург» — «Уфа» («Матч ТВ»). Начало эфира — в 17:25.
👇 Подготовили для вас информацию о клубах ФНЛ, которые могут оказаться в РПЛ по итогам стыковых матчей. Там много всего интересного.
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