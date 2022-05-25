Кто сыграет в новом сезоне РПЛ? На два оставшихся места претендуют четыре команды. LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 25 мая, состоятся первые стыковые матчи за право сыграть в Российской Премьер-Лиге. 13-я и 14-я команды элитного дивизиона встретятся с 3-м и 4-м клубом Футбольной национальной лиги.



В 12:30 мск «Химки» Сергея Юрана сыграют на выезде со «СКА-Хабаровск». Любопытно, что именно в этом дальневосточном клубе специалист работал до того, как его назначили на пост тренера подмосковной команды.



В 17:30 «Уфа», чудесным образом избежавшая прямого вылета из РПЛ, встретится с «Оренбургом». Клуб ФНЛ до последнего момента претендовал на прямую путёвку в элитный дивизион, но на финише пропустил вперёд «Торпедо» и «Факел».



Следите за событиями стыков вместе с нами. Ответные матчи состоятся 28 мая на поле команд Премьер-Лиги.