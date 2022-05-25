Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Финал Лиги конференций: прямая онлайн-трансляция футбольного матча «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года

Моуринью близок к уникальному достижению. Онлайн финала Лиги конференций
Михаил Рождественский
Онлайн финала Лиги конференций
Комментарии
Кто станет первым в истории победителем турнира?

Всем привет! 25 мая в Албании пройдёт первый в истории финальный матч Лиги конференций. Трофей разыграют «Рома» и «Фейеноорд».

У главного тренера римского клуба Жозе Моуринью есть возможность войти в историю футбола. Если его команда сегодня победит, то португалец станет первым тренером, побеждавшим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Голландский клуб наверняка сделает всё, чтобы лишить Моуринью такого достижения. К тому же «Фейеноорд» не побеждал в еврокубках уже 20 лет. Последний международный турнир клуб выиграл в 2002-м — тогда одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Правда, играли в Роттердаме, а теперь придётся на нейтральной территории.

Присоединяйтесь к нашей трансляции. Матч стартует в 22:00 мск.

Лига конференций. Финал
25 мая 2022, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
📺 Где смотреть финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд
Live Кирилл Закатченко

📺 Где смотреть финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд

22:00. «Рома» — «Фейеноорд» («Матч ТВ»). Начало эфира — в 21:40.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022