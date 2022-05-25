Моуринью близок к уникальному достижению. Онлайн финала Лиги конференций

Всем привет! 25 мая в Албании пройдёт первый в истории финальный матч Лиги конференций. Трофей разыграют «Рома» и «Фейеноорд».



У главного тренера римского клуба Жозе Моуринью есть возможность войти в историю футбола. Если его команда сегодня победит, то португалец станет первым тренером, побеждавшим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.



Голландский клуб наверняка сделает всё, чтобы лишить Моуринью такого достижения. К тому же «Фейеноорд» не побеждал в еврокубках уже 20 лет. Последний международный турнир клуб выиграл в 2002-м — тогда одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Правда, играли в Роттердаме, а теперь придётся на нейтральной территории.



Присоединяйтесь к нашей трансляции. Матч стартует в 22:00 мск.