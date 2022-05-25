Моуринью близок к уникальному достижению. Онлайн финала Лиги конференций

Всем привет! 25 мая в Албании пройдёт первый в истории финальный матч Лиги конференций. Трофей разыграют «Рома» и «Фейеноорд».
У главного тренера римского клуба Жозе Моуринью есть возможность войти в историю футбола. Если его команда сегодня победит, то португалец станет первым тренером, побеждавшим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Голландский клуб наверняка сделает всё, чтобы лишить Моуринью такого достижения. К тому же «Фейеноорд» не побеждал в еврокубках уже 20 лет. Последний международный турнир клуб выиграл в 2002-м — тогда одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Правда, играли в Роттердаме, а теперь придётся на нейтральной территории.
Присоединяйтесь к нашей трансляции. Матч стартует в 22:00 мск.
📺 Где смотреть финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд
22:00. «Рома» — «Фейеноорд» («Матч ТВ»). Начало эфира — в 21:40.
- 25 мая 2022
-
11:31
-
11:30
-
11:22
-
11:11
-
11:06
-
10:58
-
10:54
-
10:51
-
10:43
-
10:32
-
10:32
-
10:15
-
10:00
-
09:59
-
09:51
-
09:47
-
09:31
-
09:30
-
09:27
-
08:59
-
08:30
-
08:24
-
08:01
-
06:57
-
06:33
-
06:18
-
06:00
-
05:50
-
05:27
-
05:21
-
04:38
-
04:17
-
04:08
-
03:38
-
03:34