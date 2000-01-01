Кто они — молодые таланты австрийского «Ред Булл»?
Девять игроков, каждый из которых может выстрелить и уехать в топ-клуб за большие деньги.
Беньямин Шешко, Словения
Возраст: 18 лет
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 37
Голов: 11
Передач: 7.
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 37
Голов: 11
Передач: 7.
Лука Сучич, Хорватия
Возраст: 19 лет
Позиция: центральный полузащитник
Матчей: 44
Голов: 11
Передач: 5.
Позиция: центральный полузащитник
Матчей: 44
Голов: 11
Передач: 5.
Роко Шимич, Хорватия
Возраст: 18 лет
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 3 (основная команда), 33 («Лиферинг»)
Голов: 26 («Лиферинг»)
Передач: 6 («Лиферинг»).
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 3 (основная команда), 33 («Лиферинг»)
Голов: 26 («Лиферинг»)
Передач: 6 («Лиферинг»).
Ноа Окафор, Швейцария
Возраст: 21 год
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 34
Голов: 14
Передач: 11.
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 34
Голов: 14
Передач: 11.
Джуниор Адаму, Австрия
Возраст: 20 лет
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 43
Голов: 9
Передач: 5.
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 43
Голов: 9
Передач: 5.
Николас Зайвальд, Австрия
Возраст: 21 год
Позиция: центральный полузащитник
Матчей: 47
Голов: 1
Передач: 10.
Позиция: центральный полузащитник
Матчей: 47
Голов: 1
Передач: 10.
Мауритс Кергор, Дания
Возраст: 18 лет
Позиция: атакующий полузащитник
Матчей: 26 (основная команда), 6 («Лиферинг»)
Голов: 6
Передач: 5.
Позиция: атакующий полузащитник
Матчей: 26 (основная команда), 6 («Лиферинг»)
Голов: 6
Передач: 5.
Бренден Ааронсон, США
Возраст: 21 год
Позиция: атакующий полузащитник
Матчей: 41
Голов: 6
Передач: 10.
Позиция: атакующий полузащитник
Матчей: 41
Голов: 6
Передач: 10.
Мохамед Камара, Мали
Возраст: 22 года
Позиция: атакующий полузащитник
Матчей: 37
Голов: 1
Передач: 5.
Позиция: атакующий полузащитник
Матчей: 37
Голов: 1
Передач: 5.
Кто после Холанда? Каких талантов готовит австрийский «Ред Булл» прямо сейчас
Читайте также
«Титулы — наша цель». Тен Хаг удивил всех
Где сейчас известный футболист-актёр Винни Джонс?
👑🇮🇹 «Италия принадлежит нам!» Мощная речь Златана
👑 Ибрагимович — король! Так празднует только он
Кто чаще всех забивал головой в XXI веке?
Самые часто обостряющие футболисты АПЛ
Топ-10 креативщиков сезона в АПЛ
Звёзды футбола, снимавшиеся в кино и сериалах
Футболисты-однолюбы из Ла Лиги
Жаркий денёк в офисе ЦСКА!
Матчи на выходных, которые нельзя пропустить
Дзагоев провёл в ЦСКА 15 лет! Галерея достижений
Болельщик достал Виейра, тренер срубил его с ноги
Роналду — пример для молодых пацанов в «МЮ». Видео
Кэп «Айнтрахта» праздновал с рассечением головы
Пять необычных фактов о Кевине Траппе