Моуринью скатился — об этом говорят и его цитаты. Но теперь он снова стал Особенным!

Жозе Моуринью не выигрывал трофеи пять лет – такой долгий период без побед в его карьере впервые. Последний раз он что-то завоёвывал в сезоне-2016/2017 – взял три трофея с «Манчестер Юнайтед»: Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. С тех пор – сплошные неудачи. До сегодняшнего дня – когда «Рома» переиграла «Фейноорд» в финале Лиги конференций 1:0.

Клуб Сезон Трофеи «Бенфика» 2000/2001 - «Лейрия» 2001/2002 - «Порту» 2001/2002 - «Порту» 2002/2003 чемпион Португалии, Кубок Португалии, Кубок УЕФА «Порту» 2003/2004 чемпион Португалии, Суперкубок Португалии, Лига чемпионов «Челси» 2004/2005 чемпион Англии, Кубок Лиги «Челси» 2005/2006 чемпион Англии, Суперкубок Англии «Челси» 2006/2007 Кубок Англии, Кубок лиги «Челси» 2007/2008 - «Интер» 2008/2009 чемпион Италии, Суперкубок Италии «Интер» 2009/2010 чемпион Италии, Кубок Италии, Лига чемпионов «Реал» Мадрид» 2010/2011 Кубок Испании «Реал» Мадрид» 2011/2012 чемпион Испании «Реал» Мадрид» 2012/2013 Суперкубок Испании «Челси» 2013/2014 - «Челси» 2014/2015 чемпион Англии «Челси» 2015/2016 - «Манчестер Юнайтед» 2016/2017 Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лига Европы «Манчестер Юнайтед» 2017/2018 - «Манчестер Юнайтед» 2018/2019 - «Тоттенхэм» 2019/2020 - «Тоттенхэм» 2020/2021 - «Рома» 2021/- Лига конференций

Это сильно на него повлияло: присущее ему некогда высокомерие от множества побед сменилось радостью от участия в финале Лиги конференций.

Давайте проследим, как менялся Моуринью – через его цитаты.



2004-й: «У нас в клубе топ-игроки. И простите за небольшое высокомерие, но у нас и топ-тренер. Только, пожалуйста, не называйте меня высокомерным. Я – чемпион Европы. Я не один из многих. Думаю, что я особенный (The Special One)».

2005-й: «Бог, а сразу после него – я».



2008-й: «Я не лучший в мире, но, думаю, в мире нет никого лучше меня».

Жозе Моуринью, 2008 год Фото: Junko Kimura/Getty Images

2012-й: «Не имеет значения, насколько хорошо вы ко мне относитесь, но я единственный, кому удалось выиграть три крупнейших чемпионата. Пожалуй, меня стоит называть не особенным, а единственным».



2013-й: «У меня есть ещё 15-20 лет, и за это время я точно ещё выиграю Лигу чемпионов».

Жозе Моуринью Фото: Alex Livesey/Getty Images

2014-й: «У меня есть проблема, которая заключается в том, что я становлюсь всё лучше и лучше во всём, что касается моей работы».



2018-й: «Вы считаете, я утратил страсть к игре, раз я перестал вести себя как клоун на бровке? Я предпочитаю вести себя по-взрослому, это лучше и для моей команды, и для меня. Не думаю, что стоит вести себя на поле как сумасшедший».

Жозе Моуринью Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

2019-й: «Я скромен. Я проанализировал всю свою карьеру. Не только последний год, а все годы, эволюцию моей карьеры. Я был достаточно скромен, чтобы проанализировать всё, не обвиняя кого-то другого. Я глубоко погрузился в самоанализ и не буду давать непрошеных советов, но скажу, что лично мне оказалось очень полезно провести какое-то время на паузе, думая обо всём».



2020-й: «Как бы я назвал себя сейчас? Опытный. Я очень опытен. По сути, всё, что со мной сейчас происходит в футболе, является дежавю. Я уже видел это раньше».

Теперь «история про Особенного» для него – «из прошлого»: «Тогда было ещё начало моей карьеры. Когда становишься старше и стабильнее, то больше думаешь о других и меньше – о себе».



А вот финал в Лиге конференций – «словно первый». Президент УЕФА Александер Чеферин рассказывал, что Моуринью после выхода в финал прислал ему столько смайликов и сердечек, сколько обычно ему «не присылали даже девушки». Сам Жозе говорил, что для его команды «Лига конференций – это Лига чемпионов».

Жозе Моуринью Фото: Alex Pantling/Getty Images

Вот такой твист судьбы: когда-то он ставил себя сразу после бога, а теперь радуется финалу третьего по силе еврокубка, который УЕФА создал для команд, которые не тянут даже в Лиге Европы. Но, кажется, самому ему всё равно. И теперь, после победы, он снова может называть себя «Особенным» — Моуринью стал первым тренером, который выиграл все еврокубковые трофеи: Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.