Моуринью скатился — об этом говорят и его цитаты. Но теперь он снова стал Особенным!

Жозе Моуринью не выигрывал трофеи пять лет – такой долгий период без побед в его карьере впервые. Последний раз он что-то завоёвывал в сезоне-2016/2017 – взял три трофея с «Манчестер Юнайтед»: Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. С тех пор – сплошные неудачи. До сегодняшнего дня – когда «Рома» переиграла «Фейноорд» в финале Лиги конференций 1:0.
|Клуб
|Сезон
|Трофеи
|«Бенфика»
|2000/2001
|-
|«Лейрия»
|2001/2002
|-
|«Порту»
|2001/2002
|-
|«Порту»
|2002/2003
|чемпион Португалии, Кубок Португалии, Кубок УЕФА
|«Порту»
|2003/2004
|чемпион Португалии, Суперкубок Португалии, Лига чемпионов
|«Челси»
|2004/2005
|чемпион Англии, Кубок Лиги
|«Челси»
|2005/2006
|чемпион Англии, Суперкубок Англии
|«Челси»
|2006/2007
|Кубок Англии, Кубок лиги
|«Челси»
|2007/2008
|-
|«Интер»
|2008/2009
|чемпион Италии, Суперкубок Италии
|«Интер»
|2009/2010
|чемпион Италии, Кубок Италии, Лига чемпионов
|«Реал» Мадрид»
|2010/2011
|Кубок Испании
|«Реал» Мадрид»
|2011/2012
|чемпион Испании
|«Реал» Мадрид»
|2012/2013
|Суперкубок Испании
|«Челси»
|2013/2014
|-
|«Челси»
|2014/2015
|чемпион Англии
|«Челси»
|2015/2016
|-
|«Манчестер Юнайтед»
|2016/2017
|Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лига Европы
|«Манчестер Юнайтед»
|2017/2018
|-
|«Манчестер Юнайтед»
|2018/2019
|-
|«Тоттенхэм»
|2019/2020
|-
|«Тоттенхэм»
|2020/2021
|-
|«Рома»
|2021/-
|Лига конференций
Это сильно на него повлияло: присущее ему некогда высокомерие от множества побед сменилось радостью от участия в финале Лиги конференций.
Давайте проследим, как менялся Моуринью – через его цитаты.
2004-й: «У нас в клубе топ-игроки. И простите за небольшое высокомерие, но у нас и топ-тренер. Только, пожалуйста, не называйте меня высокомерным. Я – чемпион Европы. Я не один из многих. Думаю, что я особенный (The Special One)».
2005-й: «Бог, а сразу после него – я».
2008-й: «Я не лучший в мире, но, думаю, в мире нет никого лучше меня».
Жозе Моуринью, 2008 год
Фото: Junko Kimura/Getty Images
2012-й: «Не имеет значения, насколько хорошо вы ко мне относитесь, но я единственный, кому удалось выиграть три крупнейших чемпионата. Пожалуй, меня стоит называть не особенным, а единственным».
2013-й: «У меня есть ещё 15-20 лет, и за это время я точно ещё выиграю Лигу чемпионов».
Жозе Моуринью
Фото: Alex Livesey/Getty Images
2014-й: «У меня есть проблема, которая заключается в том, что я становлюсь всё лучше и лучше во всём, что касается моей работы».
2018-й: «Вы считаете, я утратил страсть к игре, раз я перестал вести себя как клоун на бровке? Я предпочитаю вести себя по-взрослому, это лучше и для моей команды, и для меня. Не думаю, что стоит вести себя на поле как сумасшедший».
Жозе Моуринью
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
2019-й: «Я скромен. Я проанализировал всю свою карьеру. Не только последний год, а все годы, эволюцию моей карьеры. Я был достаточно скромен, чтобы проанализировать всё, не обвиняя кого-то другого. Я глубоко погрузился в самоанализ и не буду давать непрошеных советов, но скажу, что лично мне оказалось очень полезно провести какое-то время на паузе, думая обо всём».
2020-й: «Как бы я назвал себя сейчас? Опытный. Я очень опытен. По сути, всё, что со мной сейчас происходит в футболе, является дежавю. Я уже видел это раньше».
Теперь «история про Особенного» для него – «из прошлого»: «Тогда было ещё начало моей карьеры. Когда становишься старше и стабильнее, то больше думаешь о других и меньше – о себе».
А вот финал в Лиге конференций – «словно первый». Президент УЕФА Александер Чеферин рассказывал, что Моуринью после выхода в финал прислал ему столько смайликов и сердечек, сколько обычно ему «не присылали даже девушки». Сам Жозе говорил, что для его команды «Лига конференций – это Лига чемпионов».
Жозе Моуринью
Фото: Alex Pantling/Getty Images
Вот такой твист судьбы: когда-то он ставил себя сразу после бога, а теперь радуется финалу третьего по силе еврокубка, который УЕФА создал для команд, которые не тянут даже в Лиге Европы. Но, кажется, самому ему всё равно. И теперь, после победы, он снова может называть себя «Особенным» — Моуринью стал первым тренером, который выиграл все еврокубковые трофеи: Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
- 26 мая 2022
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:33
-
00:33
-
00:15
-
00:04
- 25 мая 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:36
-
23:28
-
23:23
-
22:59
-
22:56
-
22:39
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
22:07
-
22:00
-
21:52
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:08
-
21:00
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:36
-
20:30
-
20:25
-
20:21