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Финал Лиги конференций: «Рома» — «Фейеноорд» — 1:0, Моуринью вновь стал Особенным, цитаты, видео

Моуринью скатился — об этом говорят и его цитаты. Но теперь он снова стал Особенным!
Полина Куимова
Моуринью вновь стал Особенным
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Вспоминаем путь Жозе с начала века и до победы в Лиге конференций с «Ромой».

Жозе Моуринью не выигрывал трофеи пять лет – такой долгий период без побед в его карьере впервые. Последний раз он что-то завоёвывал в сезоне-2016/2017 – взял три трофея с «Манчестер Юнайтед»: Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. С тех пор – сплошные неудачи. До сегодняшнего дня – когда «Рома» переиграла «Фейноорд» в финале Лиги конференций 1:0.

КлубСезонТрофеи
«Бенфика»2000/2001-
«Лейрия»2001/2002-
«Порту»2001/2002-
«Порту»2002/2003чемпион Португалии, Кубок Португалии, Кубок УЕФА
«Порту»2003/2004чемпион Португалии, Суперкубок Португалии, Лига чемпионов
«Челси»2004/2005чемпион Англии, Кубок Лиги
«Челси»2005/2006чемпион Англии, Суперкубок Англии
«Челси»2006/2007Кубок Англии, Кубок лиги
«Челси»2007/2008-
«Интер»2008/2009чемпион Италии, Суперкубок Италии
«Интер»2009/2010чемпион Италии, Кубок Италии, Лига чемпионов
«Реал» Мадрид»2010/2011Кубок Испании
«Реал» Мадрид»2011/2012чемпион Испании
«Реал» Мадрид»2012/2013Суперкубок Испании
«Челси»2013/2014-
«Челси»2014/2015чемпион Англии
«Челси»2015/2016-
«Манчестер Юнайтед»2016/2017Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лига Европы
«Манчестер Юнайтед»2017/2018-
«Манчестер Юнайтед»2018/2019-
«Тоттенхэм»2019/2020-
«Тоттенхэм»2020/2021-
«Рома»2021/-Лига конференций

Это сильно на него повлияло: присущее ему некогда высокомерие от множества побед сменилось радостью от участия в финале Лиги конференций.

Давайте проследим, как менялся Моуринью – через его цитаты.

2004-й: «У нас в клубе топ-игроки. И простите за небольшое высокомерие, но у нас и топ-тренер. Только, пожалуйста, не называйте меня высокомерным. Я – чемпион Европы. Я не один из многих. Думаю, что я особенный (The Special One)».

Почему Жозе Моуринью действительно Особенный Почему Жозе Моуринью действительно Особенный
Выиграл кубок и после матча говорил о своей собаке. Как Моуринью стал великим Выиграл кубок и после матча говорил о своей собаке. Как Моуринью стал великим

2005-й: «Бог, а сразу после него – я».

2008-й: «Я не лучший в мире, но, думаю, в мире нет никого лучше меня».

Жозе Моуринью, 2008 год

Жозе Моуринью, 2008 год

Фото: Junko Kimura/Getty Images

2012-й: «Не имеет значения, насколько хорошо вы ко мне относитесь, но я единственный, кому удалось выиграть три крупнейших чемпионата. Пожалуй, меня стоит называть не особенным, а единственным».

2013-й: «У меня есть ещё 15-20 лет, и за это время я точно ещё выиграю Лигу чемпионов».

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

Фото: Alex Livesey/Getty Images

2014-й: «У меня есть проблема, которая заключается в том, что я становлюсь всё лучше и лучше во всём, что касается моей работы».

2018-й: «Вы считаете, я утратил страсть к игре, раз я перестал вести себя как клоун на бровке? Я предпочитаю вести себя по-взрослому, это лучше и для моей команды, и для меня. Не думаю, что стоит вести себя на поле как сумасшедший».

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

2019-й: «Я скромен. Я проанализировал всю свою карьеру. Не только последний год, а все годы, эволюцию моей карьеры. Я был достаточно скромен, чтобы проанализировать всё, не обвиняя кого-то другого. Я глубоко погрузился в самоанализ и не буду давать непрошеных советов, но скажу, что лично мне оказалось очень полезно провести какое-то время на паузе, думая обо всём».

2020-й: «Как бы я назвал себя сейчас? Опытный. Я очень опытен. По сути, всё, что со мной сейчас происходит в футболе, является дежавю. Я уже видел это раньше».

Говорят, что Моуринью устарел. Что конкретно это значит (и при чём тут тактика)? Говорят, что Моуринью устарел. Что конкретно это значит (и при чём тут тактика)?

Теперь «история про Особенного» для него – «из прошлого»: «Тогда было ещё начало моей карьеры. Когда становишься старше и стабильнее, то больше думаешь о других и меньше – о себе».

А вот финал в Лиге конференций – «словно первый». Президент УЕФА Александер Чеферин рассказывал, что Моуринью после выхода в финал прислал ему столько смайликов и сердечек, сколько обычно ему «не присылали даже девушки». Сам Жозе говорил, что для его команды «Лига конференций – это Лига чемпионов».

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Вот такой твист судьбы: когда-то он ставил себя сразу после бога, а теперь радуется финалу третьего по силе еврокубка, который УЕФА создал для команд, которые не тянут даже в Лиге Европы. Но, кажется, самому ему всё равно. И теперь, после победы, он снова может называть себя «Особенным» — Моуринью стал первым тренером, который выиграл все еврокубковые трофеи: Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

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