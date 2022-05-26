С Луисом Суаресом обошлись по-хамски. Столь большой подлости было трудно ожидать

16 мая нападающий Луис Суарес попрощался с мадридским «Атлетико».

«Бесконечно благодарен каждому из болельщиков за привязанность, каждому из сотрудников «Атлетико» за преданность, которую они проявляли каждый день, и моей семье, которая сопровождала меня!» – написал 35-летний футболист в социальных сетях.

Отказ «Атлетико» продлевать контракт с Суаресом нетрудно объяснить. Игрок возрастной, миновал пик карьеры. 15 голов в 45 матчах этого сезона Лиги чемпионов и Ла Лиги красноречиво говорят обо всём. Однако история расставания получилась очень некрасивой. На днях Луис рассказал подробности. Решение клуба стало для него полной неожиданностью.

«Мне хотелось продолжать играть за «Атлетико», но затем они сказали, что я должен уйти. Это произошло за день до официального заявления клуба 15 мая. Общался ли я по этому поводу с главным тренером? Нет, мы не обсуждали с Диего Симеоне этот вопрос. Обсуждался ли уход со спортивным директором Антонио Бертой? Нет.

Директор клуба по связям с общественностью сообщил мне о прекращении сотрудничества за день до последнего матча сезона. Он сказал, что со мной планируют расстаться. Я в ответ заявил ему: «Ну хоть кто-то со мной разговаривает!». Я ничего не знал. Мне 35 лет, я зрелый игрок, я что-то почувствовал и уже думал о своём будущем. Мой ответ был: «Они могли бы предупредить меня раньше».

Моё будущее? У меня нет таких мыслей. Думаю не о деньгах, а о высоком спортивном уровне, чтобы попасть на чемпионат мира. Мои приоритеты: Европа, Мексика, Бразилия, Аргентина, но я хочу снова играть на высшем уровне. Я сосредоточен на европейском футболе», — сказал уругваец в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Конечно, Суарес должен был заранее оценивать степень реалистичности продолжения карьеры в «Атлетико». Мог бы самостоятельно инициировать диалог с руководством и тренерским штабом. По каким-то причинам футболист этого не сделал. Возможно, рассчитывал на предметные переговоры о продлении контракта летом и надеялся на то, что они завершатся успешно. Всё-таки авторитет у игрока приличный, столь именитых исполнителей редко в буквальном смысле вышвыривают из команды.

Луис Суарес Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В любом случае некрасивый и во многом подлый поступок «Атлетико» сложно оправдать. Суареса известили об уходе в самый последний момент. Словно выбросили из вагона поезда прямо перед конечной станцией. Разочарование уругвайца вполне можно понять.

Будущее Суареса покрыто завесой тайны. Луис готов продолжить карьеру на другом континенте, но всё-таки отдаёт приоритет Европе. Футболист предложил свои услуги «Барселоне», где с 2014 по 2020 год выиграл 13 трофеев. Уругваец выразил готовность пойти на заметное снижение зарплаты. Но и здесь Суарес был отвергнут в достаточно жёсткой манере. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что этап Луиса в Каталонии бесповоротно завершён. Вот такой неприятный «двойной удар» по амбициям опытного исполнителя.

Скорее всего, Суаресу придётся продолжить карьеру в клубе рангом пониже, чем «Барселона» и «Атлетико». Вполне возможно, даже перебраться в лигу не из топ-5. Турецкий «Фенербахче» проявляет предметный интерес к уругвайскому форварду. В Стамбуле Луиса очень хочет видеть Жорже Жезуш, который в ближайшее время должен заступить на пост главного тренера клуба.

Присматривается к Луису и «Астон Вилла», которой руководит его бывший партнёр по «Ливерпулю» Стивен Джеррард. Хотя вариант маловероятный. Уругвайца также сватали в «Севилью» и «Интер», но дальше вялых слухов дело не пошлó.

Ещё одно возможное направление для Суареса — американская лига МЛС. За океан его зазывает легендарный Дэвид Бекхэм, который руководит клубом «Интер Майами». Дэвиду хотелось бы поработать со столь опытным и именитым игроком. Возможно, через год к Луису даже присоединится Лионель Месси в случае выкупа 35-процентной доли во владении клуба. Хотя в данный момент переезд в США, Китай или Катар не вызывает у Суареса особого энтузиазма. В вышеупомянутом интервью уругваец чётко прояснил, что хочет провести следующий сезон в Европе или в крайнем случае в Южной Америке.

Луис Суарес Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Луис Суарес – один из самых узнаваемых футболистов мира. Годы берут своё, но трудоустроиться в клубе-участнике Лиги чемпионов на следующий сезон вполне реально. Уругваец – всё ещё топовый свободный агент, дальнейшую судьбу которого очень интересно узнать. Жаль, что уход Суареса из «Атлетико» получился столь некрасивым. Самого Луиса нельзя назвать образцом этики, но всё-таки подобного отношения он не заслужил.