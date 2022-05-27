«Нас предупреждали: футболисты сожрут». Легенду «Спартака» Титова дважды убирали из клуба

Обстоятельно поговорить с Егором Титовым мы планировали ещё перед Кубком Легенд. Уж кто-кто, а рекордсмен «Спартака» сразу в нескольких категориях этому статусу сполна соответствует. Но зимний ветеранский турнир перенёсся, а вместе с ним ушёл и инфоповод для большого интервью. Что ни делается — к лучшему. Спустя полгода мы встретились в куда более экзотическом и живописном месте, чем московский офис. За Полярным кругом! В Мурманскую область Титова и его товарищей по клубу и сборной привёл очередной тур фестиваля РФС «Наша смена». С актуального и начали разговор.

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«Переживаю. Больше всего жалко людей»

— После блокировки в РФ популярных соцсетей многие потеряли вас из виду. Чем сейчас ваша жизнь наполнена?

— У меня нет задачи где-то мелькать, лишь бы видели, не забывали. Мы и так достаточно в футболе «наследили» — со знаком плюс. А соцсети я в принципе не особо люблю. Отключили их, не отключили — фиолетово. Главное событие в моей жизни сейчас — это беременность старшей дочери. Через месяц стану дедом. В непростое время особенно важно найти некий душевный баланс. Мне в этом плане комфортно: рядом дети, любимая супруга, на подходе внук. Хотя сегодняшняя ситуация в мире, конечно, очень напрягает.

— Среди ваших партнёров по «Спартаку» хватало украинцев. С кем-то связь сохранилась?

— Я никогда не делил Россию и Украину. Со всеми партнёрами поддерживал добрые отношения. Но сейчас, честно говоря, немного стесняюсь кому-то позвонить, написать. Последний раз общался с Калиниченко. Могу назвать Макса своим другом: мы и играли долго вместе, и одновременно были выпровожены из «Спартака».

— Что вообще думаете о происходящем в последние три месяца?

— Естественно, переживаю. Больше всего жалко людей. Но вы же «Чемпионат» — давайте о спорте?

«Зять — за ЦСКА и «Реал», я — за «Спартак» и «Барселону»

— Поездки по стране, общение с детьми помогают отвлечься от новостей?

— Я вообще люблю детей. У меня есть своя академия. Готов общаться с ними хоть каждый день, лишь бы они получали заряд энергии для занятий футболом. Не зря же проект называется «Наша смена». Понятно, что многие ребятишки нас в силу возраста не помнят, но, видимо, родители им рассказывают. Кто-то спрашивает с непосредственной улыбкой: «А вы кто?», а кто-то подходит: «Титов, привет! Мои папа и дедушка за вас болели». Преемственность идёт. С одной стороны, приятно, а с другой — понимаю, что наше время потихонечку уходит. Детям нужны новые, более молодые кумиры. Но если мы им что-то даём — только радуюсь этому.

Фестиваль футбола в Мончегорске Фото: «Чемпионат»

— В отличие от многих коллег, вас совсем не видно на ТВ. Не зовут или не идёте?

— Постоянно зовут. Но у меня со спартаковских времён Ярославское, Осташковское шоссе ассоциируются с пробками. Каждый день по полтора-два часа через них прорывался в Тарасовку. Просто отторжение теперь! Я знаю, что каждая такая поездка в Останкино мне будет стоить полдня. Поэтому — не хочу.

— С какими чувствами в прошлом году выдавали замуж старшую дочь?

— Было очень волнительно, торжественно и красиво — как в фильмах. Церемония проходила в Москве, на берегу реки. В целом с нервами справился, хотя скупая мужская слеза всё равно накатила. Всё-таки дочь — не парень.

— Зять, как понимаю, футбольный человек?

— Спортивный. Теннисист. В футбольных симпатиях у нас полное несовпадение: он болеет за ЦСКА и «Реал», я — за «Спартак» и «Барселону». Но у меня нет ни малейших сомнений в том, что отдали дочку в надёжные руки. Он потрясающий парень и душевный человек.

— С теннисом Анна закончила?

— Доиграла до мастера спорта, но в какой-то момент мы поняли, что перспектив в профессиональной карьере объективно немного. Главное, она сама это осознала, видя, что есть девочки сильнее. Решение заканчивать приняли совместно. Всё-таки теннис — это очень тяжёлый вид спорта. Если кто-то хочет им заниматься — 200 раз подумайте!

Свадьба дочери Егора Титова Анны Фото: Из личного архива Титова

— А младшая, Ульяна, к чему тяготеет?

— Она уже была везде — и в теннисе, и в танцах. Долго занималась в «Тодесе», но в какой-то момент стало сложно совмещать с учёбой. Плюс Ульяна окончила музыкальную школу — любую мелодию может сыграть, и ей это в кайф.

— Вы ведь тоже по окончании карьеры не сразу начали тренировать. Искали себя или просто наслаждались свободой?

— Я как раз занимался Аней. Теннисная карьера — это постоянные переезды, перелёты. Из-за этого, наверное, лет пять-шесть и упустил в тренерстве.

«Лучше лишний раз промолчу, чтобы не обижать молодых»

— Сейчас уже сформировалась убеждённость, что тренерство — это ваше?

— У меня — нет.

— Вот как?

— Да. Я с грустью наблюдаю за сегодняшним футболом в России. Общий уровень сильно упал. Это все уже понимают и осознают. Вопрос — что делать? Я — не знаю. Надеюсь, у РФС есть понимание, как его поднять. Перспективы-то есть — их просто не может не быть в такой огромной стране.

— Современное поколение игроков и ваша плеяда — небо и земля?

— Я не скажу, что мы были прямо космос — сразу нарвусь на вопрос: «А что вы выиграли?». И пойму людей.

— Слушайте, у «Спартака» 1990-х было три еврокубковых полуфинала, крутые победы в Лиге чемпионов.

— Я больше сборную имел в виду. Хотя если вспомнить наш последний выезд, в Хорватию, туда летели с надеждой, а назад — в полной безнадёге. Поколение Карпина такого просто не допустило бы. Разумеется, уровень мастерства тогда и сейчас разнится.

— Есть в современной России футболисты, сопоставимые по задаткам с Аленичевым, Титовым, Тихоновым, Аршавиным?

— Тяжело со своей колокольни судить. Мне знакомый агент в шутку сказал: «Ну что вы всех по себе равняете?». А мне иногда сложно понять, почему футболист сыграл так, а не иначе, как я вижу, как меня учил первый тренер и второй отец Анатолий Федосеевич Королёв, а потом — Романцев, Ярцев… Футбольный интеллект другой. Те же партнёры, даже невольно, способствовали профессиональному росту. Уверен, они то же самое скажут. Поэтому мне трудно быть объективным. Я слушаю Ловчева и прекрасно его понимаю. Нашему поколению сложно спокойно это всё наблюдать. Лучше я лишний раз промолчу, чтобы не обижать молодых.

«Я у «Спартака» не спрашивал: кто для вас легенда?»

— Легенде «Спартака» положен абонемент на домашние матчи команды?

— Нет. А потом ещё вопрос, кого считать легендой. Я у «Спартака» не спрашивал: кто для вас легенда? Если меня приглашают на стадион другие люди — а происходит это довольно редко — я, как правило, благодарю, но отказываюсь.

— Почему?

— Ну представьте, увидит меня кто-то на трибуне и спросит: «А кто вас позвал, «Спартак»?». Мне же придётся правду сказать: «Нет, конечно». Некрасиво будет. К сожалению, есть такая ситуация, и она не только меня касается. Многих.

— Филимонов мне прошлой осенью говорил, что за 20 лет ему ни разу не набрали из «Спартака».

— Вот, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. Сейчас мы амбассадоры РФС, ездим по России и живём сегодняшним днём. Что будет завтра — посмотрим.

— «Спартак» вычеркнул дважды рекордсмена клуба из своей истории?

— Этот вопрос лучше всё-таки в «Спартак» задавать. Я не знаю, может, у них есть причины. Но, как я понимаю — все же люди взрослые — критика со стороны ветеранов не нравится клубу. Поэтому и происходит так, как происходит: кого-то приглашают на футбол, а кого-то — нет. Знаю, что ветеранам «Локомотива» в Черкизово выделена целая ложа, и их там рады видеть. Хотя в «Локо» сейчас ситуация быстро и часто меняется. Ветеранам «Спартака», слышал, тоже дают какие-то билеты, на другой стороне от ВИПов. А я последний раз на «Открытии» был на Кубке, когда «Спартак» с «Кубанью» играл. От РФС. А до этого — и не вспомню когда.

Титов в «Спартаке»

446 матчей — больше только у Черенкова (514).

324 матча в чемпионате России (рекорд «Спартака»).

86 голов в чемпионате России (рекорд «Спартака»).

39 матчей в Кубке России (рекорд «Спартака»).

77 матчей в еврокубках (рекорд «Спартака»).

6 побед в чемпионате России.

2 победы в Кубке России.

— На мероприятия по случаю 100-летия клуба тоже не приглашали?

— Туда звали. Но Аленичева не было в Москве. У Тихонова — эфир на «Матч ТВ». А у меня — домашние хлопоты. Очень хотелось увидеть знакомых, товарищей, но чисто физически не мог приехать. По телевизору игру смотрел.

Титов и Аленичев в «Спартаке» Фото: Денис Тырин, «Чемпионта»

«Федун был изначально обречён»

— Часто смотрите матчи «Спартака»?

— Всегда. Я вообще стараюсь не пропускать матчи чемпионата России. По возможности смотрю всё. Другое дело, что иногда разъезды не позволяют это сделать, как сейчас.

— И какие эмоции вызывает игра этого «Спартака»?

— Двойственные. С одной стороны, порадуешься яркой победе над «Динамо» или просто очень важной — над ЦСКА в Кубке. Всё-таки Кубок «Спартак» с 2003 года не выигрывал. А с другой — первый тайм с «Зенитом». Матч топовый, почти полный стадион — должно быть интересно. А ты смотришь и понимаешь: что-то со «Спартаком» не то. Хотелось бы более яркого, содержательного футбола. Здесь многое упирается в кадры, а это проблема масштабная. Не только в «Спартаке» — во всём российском футболе сегодня мало ярких личностей. Стоит появиться условному Захаряну, как сразу начинается: «Наш новый Месси». Раньше таких талантов появлялось не 2-3 в год, а 23. Поэтому и качество футбола было намного выше.

— Давно получали эстетическое удовольствие от спартаковской игры как зритель?

— В прошлом году в Петровском парке. «Спартак» тогда обыграл «Динамо» 2:1, матч пролетел на одном дыхании. Эмоции были такие, что до утра не мог уснуть. Хотелось ещё раз пересмотреть моменты, послушать экспертов. Тогда я понял, что и этот «Спартак» способен играть красиво.

— На словах все знают, что такое спартаковская классика — кружева, стеночки, забегания. А есть понимание, как её достичь?

— Самое главное — это преемственность. Вот говорят «спартаковский футбол», а кто его ставил? Бесков, Романцев, Ярцев, опять Романцев. Мы годами работали примерно одинаково, делали плюс-минус одни и те же упражнения. Поэтому и понимали друг друга с полуслова, полувзгляда — кто куда побежит и кому в какую ногу мяч отдать. Была та самая химия, потому что подбирали людей именно под этот футбол. В работающий механизм вставляли винтики. А сейчас просто берут футболистов и пытаются чему-то научить. Сегодня это делает один тренер, завтра — другой, послезавтра — пятый, десятый.

— Кажется, «Спартак» в последние годы по одному принципу подбирает тренеров — лишь бы не русский.

— Одно время я ещё понимал, кто помогает Федуну выбирать людей. Но в последние лет пять я понимаю, что ничего не понимаю. Агенты, помощники агентов — советчиков столько, что уже не разобрать, кто на что влияет. Я побывал в «Спартаке» и знаю, сколько течений происходит, сколько людей якобы пытаются помочь Федуну. Федун был изначально обречён — потому что это «Спартак» Москва. Если ты заходишь в такой клуб, то должен опираться на людей, которым доверяешь на 200 процентов. Которые не подведут. У Романцева именно так и было.

— Федуна подводят?

— Думаю, да. Ну и нужно понимать, что Федун — это человек-эмоция. Если что не так, сразу режет — вместо того, чтобы дать шанс, посмотреть, что будет дальше. Эмоции часто преобладают над разумом.

— Вам нравился «Спартак» Тедеско?

— Поначалу, наверное, у всех были сомнения: что будет, как. Но потом что-то стало получаться. Изначально было понятно, что он как итальянец — корни-то итальянские — будет эмоционировать, бегать, прыгать, подсказывать. Я, например, не сторонник этого. Бесков вообще футбол с трибуны смотрел и в перерыве только вносил коррективы. Романцев сидел на скамейке и практически не вставал. 45 минут посмотрел — сделал выводы — внёс изменения — играем дальше. Может быть, такие забеги теперь в моде, не знаю. Но надо признать: Тедеско давал команде эмоцию, и результат при нём был: в последний год заняли второе место. Были и хорошие матчи, и даже классные, но с того времени состав «Спартака» снова поменялся — процентов на 50, если не больше. А теперь он, скорее всего, ещё больше поменяется. Будут иностранцы, не будут — никто не скажет. Но мне бы хотелось, чтобы 29 мая, в мой день рождения, «Спартак» выиграл Кубок России и тем самым спас один из самых плохих сезонов в истории клуба.

Егор Титов Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

— Десятое место с такими возможностями — позор?

— Согласен. Сразу вспоминается первый сезон после того, как убрали Романцева. Все эти странные трансферы… До сих пор неприятно, что это было со мной. Было невероятно стыдно за то, во что превратился «Спартак». В 1990-е любое место, кроме первого, считалось сенсацией, за которую было неудобно перед болельщиками. Мы боялись выйти на улицу, зная, что неизбежно прилетят претензии. А сейчас?

«Дайте шанс Тихонову!»

— Ваноли что-то привнёс в игру?

— Ничего нового я, увы, не увидел. Да, он пытается найти какую-то схему, что-то меняет, но пока, признаюсь, нет ничего. Есть десятое место.

— Вас злит, расстраивает, удивляет приглашение в РПЛ малоизвестных в Европе тренеров?

— Конечно, расстраивает. Понятно, что нас с Аленичевым при этих руководителях в «Спартаке» больше не будет. Но вы хотя бы дайте шанс легенде клуба Тихонову! Человек достиг всего. У него есть свои идеи, команда. Уверен, что он вернёт «Спартаку» и тот футбол, в который мы играли, и болельщиков.

— Почему до сих пор не дали?

— Без понятия. Для этого нужно понимать, кто советует и в действительности принимает решения. Я не знаю, что там сейчас происходит, так как не нахожусь в команде. А обсуждать слухи не очень хочется.

«Знали, что под нас копают. Фактически работали до первой ошибки»

— Спустя годы как оцениваете свой с Аленичевым заход в «Спартак»? Что получилось, а где были допущены ошибки?

— Ключевая ошибка — поражение от АЕКа в Лиге Европы 0:1. Мы тщательно готовились к этому матчу, но понимали, что будет очень тяжело. Ведь фактически это была не кипрская команда, а мини-сборная Испании: восемь или девять игроков из этой страны плюс тренер. К сожалению, одна индивидуальная ошибка привела к печальному результату. Решение наверху, на стадионе, было принято сразу же. В целом-то у нас всё шло по плану. Хотя многие люди сразу предупреждали: имейте в виду, футболисты сожрут.

— В смысле?

— Команда представляла собой разношерстную массу. Было несколько группировок. Думаю, сегодня даже сами футболисты могут признать, что некоторые игроки поначалу через губу общались друг с другом. Много людей числилось на контрактах, а разгребать эти завалы хотели нашими руками. Оставшихся игроков нужно было объединить. И что-то в этом направлении начало получаться. Команда играла в футбол, и я могу сказать однозначно, что футболисты получали от него удовольствие. Всё потому, что мы прививали им тот футбол, в который играли сами. Я участвовал во многих упражнениях, в квадратах и видел, что мастерство позволяет ребятам играть на этом качественном уровне. Посмотрите, Глушакову скоро 36, а он выдаёт лучший сезон по забитым голам! Тогда казалось, что дальше будем только расти…

— Что помешало?

— Были трудности с комплектацией. Тот же Фернандо шёл только пятым кандидатом на позицию в опорной зоне. Первый, второй, третий, четвёртый — «дорого», «дорого», «дорого». Мы говорим: вот этот, пятый, супер. Слава богу, хоть его нам одобрили. В первый и единственный раз.

— Инициатива остальных трансферов исходила от других?

— Да. Зе Луиш, например, приехал при нас, но купили его раньше. Надо отдать должное Диме Попову, спортивному директору, за то, что договорился по Фернандо. Это было то, что нужно. Отдать, забить — всё умеет. Мастер! Во всех остальных случаях нам говорили: «Денег нет, работайте». Покупки пошли уже после нашего ухода: Джикия, Селихов, Самедов, Адриано…

— Группировки-то в итоге разогнали?

— Эту проблему мы решили. То, что при нас процесс начался — точно. Слава богу, что всё пришло в норму и команда выиграла золото.

Егор Титов, Дмитрий Ананко и Дмитрий Аленичев на тренерской скамье «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Слушайте, но это же дикость — увольнять тренеров после первого же поражения в сезоне, фактически после одного тура чемпионата!

— Изначально было понятно, что лёгкой жизни у нас не будет. В совете директоров не было единого мнения, кто должен тренировать «Спартак» — Аленичев, Бердыев или условный Сидоров. Так и получилось.

— Вы ощущали незримую борьбу за влияние на Федуна?

— Постоянно, и не только за влияние на Федуна. Велась закулисная борьба за тренерский пост, за трансферы и так далее. Можете посмотреть по статистике, сколько было покупок при нас и сколько стало потом (очень много).

— Чувствовали, что под вас копают?

— Мы не чувствовали — знали конкретно кто, что и как. Фактически работали до первой ошибки, первого поражения. Команда-то была на ходу. 4:0 Тулу вынесли. Решающую роль сыграла боязнь не попасть в еврокубки. «Как такое возможно? Что скажут люди?»

— Вам прямо на стадионе огласили решение главного акционера?

— После матча в тренерскую зашёл Сергей Юрьевич Родионов. Истинный спартаковец, мы росли на его футболе, впоследствии много общались и хорошо знали друг друга. При всей его воспитанности, деликатности по внешнему виду Родионова уже всё было ясно.

— Чисто конспирологически допускаете, что кто-то мог умышленно ошибиться или не добежать?

— Если работаешь с командой, нельзя таких мыслей допускать. Даже в своём кругу мы подобных версий не рассматривали.

— Заремы Салиховой при вас ещё не было слышно в клубе?

— Вообще не догадывались о её существовании и до сих пор не знакомы лично. Узнали о ней, только когда открыла телеграм-канал.

«Околофутболье «Спартака» — сумасшедшее! Каждый тянет одеяло на себя»

— «Багаж Аленичева» стал мемом, но ведь к чемпионскому сезону команду действительно готовили вы.

— Однозначно так и есть. Пусть прозвучит нескромно, но сегодня уже можно об этом говорить. Каррера — молодец. Нужно отдать должное и ему, и футболистам, которые окружили его заботой и доверием. Он стал своим у игроков. Сыграло роль и мастерство футболистов. За счёт совокупности этих факторов команда выдала прекрасные пять-шесть месяцев и наконец-то стала чемпионом. Но и работа Аленичева, Саматова, Ананко тоже заслуживает того, чтобы быть отмеченной. Люди, которые хотя бы немножко смыслят в футболе, до сих пор подходят и говорят: «Мы-то знаем, кто собирал и готовил ту команду». При этом, повторюсь, ни в коем случае не умаляю достоинств Карреры.

— Почему же футболисты не сплотились вокруг вас?

— Можно спросить у Дениса Глушакова, который после «золотого» сезона оказался ровно в такой же ситуации. В том «Спартаке» многие боялись что-то говорить вслух. Были люди, которые контролировали всё. Околофутболье «Спартака» — оно сумасшедшее! Каждый тянет одеяло на себя. В мою бытность футболистом такого не было. Конечно, и тогда были люди, которые что-то помогали и хотели взамен — трансферы и так далее. Но нас ограждали от этого. К сожалению, мы попали в «Спартак» в момент большого раздрая. И нас этими ветрами сдуло.

— В целом осталась обида на родной клуб?

— Сегодняшний «Спартак» — это не тот «Спартак», который был при мне. Другой вообще клуб. Для меня на первом месте всегда стояли человеческие отношения. А людей, которые работали со мной — Хаджи, Жиляева, Самохина, Гладилина, Святкина, обувщика Зинченко… — давным-давно нет в «Спартаке». Многие ушли из жизни. Мой «Спартак», к сожалению, пропал.

— Почему пауза в вашей совместной практике с Аленичевым так затянулась?

— Много было предложений, и не только из России. Но — без задач. А у нас в футбольной жизни существовала только одна задача — первое место. Везде. Естественно, это перенеслось и на тренерские взгляды. Работа без задач мне просто неинтересна. Это каторга. Если будут достойные предложения — рассмотрим. Пока, учитывая сложившуюся ситуацию, все на паузе.

«Романцев махнул рукой: «Да ну вас нафиг» — и ушёл»

— В мемуарах Романцева «Правда обо мне и «Спартаке» фамилия Титов встречается 53 раза. Чувствовали себя любимцем Олега Ивановича?

— Не то чтобы любимцем, но мы с огромным уважением относились друг к другу. Я понимал, что где-то мне позволено немножко больше, чем другим — признаюсь, это было. Олег Иванович всегда любил футбол — в лучшем смысле этого слова, потому что и сам был большим футболистом. А я, видимо, немного выделялся на фоне других игроков. Конечно, я не имею в виду таких мастеров, как Цымбаларь, Онопко, Тихонов, Аленичев, Кечинов и многие другие.

— Вы все были разные.

— Но все были футболистами, в полном значении этого слова.

Романцев, Тихонов и Титов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— По воспоминаниям Аленичева, когда в 1995-м Романцев сослал его в дубль, настоятельно просил «не затягивать Титова в свою компанию». Помните этот эпизод?

— Конечно, помню. Липко, Коновалов, Аленичев жили на базе вместе. Я совсем молоденький был, а они — задорные, интересные ребята. Мне такие всегда нравились. В какой-то момент кто-то где-то погулял. Раньше-то в Москве заведений было мало. Где мы находимся, что едим-пьём, как себя ведём — информация до тренера доносилась моментально. Олег Иванович собрал команду и публично объявил: ты, ты и ты, если Титова затянете в свою компанию — будете наказаны.

— Но Дмитрий Анатольевич всё же затянул?

— Получается так (улыбается). До сих пор я с ним — 30 лет почти дружим.

— Ледяхов рассказывал чудесную историю, как Пятницкий просил Романцева дать Игоря «на поруки» после совместного выступления накануне.

— Для того «Спартака» это было нормально. Расскажу про другой случай. Как-то ребята хорошо погуляли практически всей командой. Олег Иванович на следующий день дал на тренировке кросс и предупредил: «Двое последних будут отчислены». Так они всю дистанцию бежали вместе, чуть ли не на одной линии! Романцев посмотрел на это, махнул рукой: «Да ну вас нафиг» — и ушёл. Вот это был «Спартак», команда во всех отношениях!

— Не при вас ли Олег Иваныч потребовал вынести телевизоры из комнат игроков на базе?

— При мне. Сегодня это диковато выглядело бы, а тогда после плохой игры могли на базе на неделю запереть или телики забрать. Всем говорили снести их в один номер — каждый брал и тащил. Зато появлялось больше возможностей пообщаться. Карты, бильярд — так и сплачивались.

Титов в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Агент Роналдо и Аленичева спрашивал: «Тебя такая зарплата устроит?»

— Правда, что Есауленко (бывший вице-президент «Спартака».— Прим. «Чемпионата») затребовал за вас у «Баварии» $ 20 млн?

— Честно — не знаю. Этот вопрос лучше Есауленко задать. Мы уже общались на предмет трансфера с Бранкини, агентом Роналдо, Аленичева, Шалимова. Он меня спрашивал через Диму: «Тебя такая зарплата устроит?». Говорю: «Конечно, устроит!». Он сразу по цепочке передавал информацию дальше. Мы в этих параллельных переговорах продвинулись очень далеко. Проблема в том, что «Спартак» в диалоге с «Баварией» постоянно поднимал ставки. В какой-то момент немцы посчитали запросы «Спартака» чрезмерными и просто переключились на другого футболиста.

— Огорчились?

— Я всё-таки воспринимал ситуацию как некую игру: тебя кто-то хочет, что-то предлагают — прикольно. А с другой стороны, ты — в лучшей команде России, каждый год в Лиге чемпионов. Футбол в удовольствие, болельщик ходит — что ещё надо? Получилось бы поиграть в «Баварии» — было бы здорово. А нет — значит, так и должно было быть.

— Со слов другого спартаковского менеджера тех времён, Шикунова, «Лион» предлагал € 23 млн (19+4) за вас с Барановым. Об этом знали?

— С Васей можно было поехать куда угодно. Наш человек! Но про «Лион» сейчас впервые слышу.

— Для журналистов Василий — человек-загадка. Когда последний раз виделись?

— Да, Вася никогда не любил давать интервью. Я тоже с ним очень давно не общался — наверное, с 2005 года. Жалко, что он так пропал. У него в октябре юбилей — 50 лет. Попробую найти номер телефона, поздравить.

— Романцев сомневался, что у такого «домашнего человека», как вы, получилось бы за границей. Согласитесь?

— Действительно, я патриот — люблю свою страну, Москву. В душе я был и остаюсь русским человеком. Мне важно ощущать поддержку близких, друзей. Конечно, в этом плане были бы сомнения. С другой стороны — это новый вызов, и я как спортсмен его, скорее всего, принял бы. Получилось бы или нет — другой вопрос. Тем более семья в любом случае была бы рядом.

«Смысл теперь что-то выяснять с Черчесовым? Детей мне с ним не крестить»

— Каким был молодой Федун?

— А мы его практически не видели. Федун заходил в раздевалку в начале и в конце сезона. Визуально с тех пор Арнольдыч совсем не изменился. Как будто заморозили. Здоровья ему. Дай бог, чтобы он справился со всеми проблемами, и «Спартак» оставался на плаву.

— Дзюба в 18-19 лет уже был с гонором?

— Он уже был дерзкий, но — мастер. Было понятно: растёт футболист. Так и получилось, хотя раскрылся он поздновато и не в «Спартаке», а в «Зените». Человек многого достиг — талантом, работой и, безусловно, характером. Без спортивной наглости он столького не добился бы. Теперь вопрос, где дальше он будет. Учитывая общий уровень футбола в России, хотелось бы, чтобы футболисты класса Артёма не заканчивали как можно дольше. Я в 34 закончил — и потом жалел. Ещё мог бы постоять в центре поля, пораздавать передачки на третьего. Худшим бы точно не был. Хотя даже то поколение молодых — а я закончил в 2013-м — было намного интереснее нынешнего.

Дзюба в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Сегодня нашумевшая ссылка в дубль в 2008-м как воспринимается? Кто был прав, кто виноват?

— В карьере бывают моменты, как у того же Аршавина, когда садишься на лавочку и не хочешь с этим мириться. Но у меня была совершенно другая ситуация. Меня просто убрали. Тяжело разговаривать с людьми, которые тебе ничего не объясняют, а только говорят: «Так надо». Кто за этим стоял, для меня до сих пор загадка.

— А Калиниченко с Моцартом прицепом пошли?

— Видимо, прицепом. Если — если! — стояла задача убрать Титова, то мне жаль, что заодно пострадали Макс с Моцартом. Либо захотели омолодить состав за счёт футболистов, которые давно в команде и к тому же неудобны. Других версий у меня нет.

— Впоследствии обсуждали эту историю с Черчесовым?

— Никогда. Этого не было и быть не может.

— Почему? Люди со временем пересматривают свои взгляды, принципы.

— У нас с Черчесовым большая разница в возрасте, он опытнее. А главное: смысл теперь что-то выяснять? Всё прошло, закончилось. У меня никаких обид нет. Детей мне с ним не крестить. Когда видимся — здороваемся. Всегда желаю ему удачи. У него своя дорога, у меня — своя.

— Не погорячились тогда, уйдя в «Химки»? Всего-то несколько дней до отставки Черчесова оставалось.

— Я же не буду сидеть и ждать, когда уберут Черчесова. Я уже был немолод, 32 года, и хотел играть. Были амбиции доказать, что могу — и себе, и остальным. А «Химки» тренировал Юран, с которым мы тоже поиграли вместе. Он очень хотел, чтобы я вышел против «Спартака» в «Лужниках», поторапливал. Рассчитывал на этом сыграть.

— А вы?

— Я понял, что не смогу вот так сразу выйти против родного клуба. Попросил не форсировать события: пусть всё идёт так, как идёт. У меня был новый контракт со «Спартаком», и я мог потребовать при расторжении выплатить все положенные деньги до его истечения, но не стал этого делать. Кстати, то же самое повторилось, когда нас с Аленичевым уже тренерами убирали из «Спартака».

— Серьёзно?

— Абсолютно. Сегодня люди бьются за каждый контрактный месяц или день. А у нас оставался год или полтора по контракту. Мы просто не те люди, которые будут ходить и что-то просить. Тем более — у клуба, который дал тебе футбольную жизнь.

— Душа за «Спартак» до сих пор болит?

— А куда я денусь? Разрежь меня — внутри я красно-белый. За «Спартак» буду болеть всегда.