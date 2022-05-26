Месси не лучший даже в «ПСЖ»! Вот главные герои чемпионата Франции

Цикл о лауреатах сезона в Европе завершаем обзором французской Лиги 1.

Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 28 голов

Лучший по системе «гол+пас»: Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 45 очков (28+17)

Лучший ассистент: Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 17 голевых передач

Автор победных голов: Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 13 голов

23-летний француз выдал лучший сезон в карьере с точки зрения результативности. В снайперской гонке навязать борьбу феноменальному Мбаппе смог только Виссам Бен-Йеддер из «Монако». Он забил 25 голов в 37 матчах. В номинации «гол+пас» Килиану не было равных: 15 очков преимущества над ближайшим преследователем. Даже в споре ассистентов Мбаппе оказался первым, обогнав одноклубника Лионеля Месси (14) и Бенжамена Буриго (13) из «Ренна».

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Также Мбаппе чаще всех в Лиге 1 забивал победные голы. 13 его мячей из 28 принесли «ПСЖ» победу. Стоит отметить, что ближайший преследователь Килиана – Людовик Ажорк («Страсбург») – забил восемь победных голов из 12. Вот это спаситель!

Самый важный бомбардир: Виссам Бен-Йеддер («Монако») – забил 38,5% голов команды

Суперзапасной: Виссам Бен-Йеддер («Монако») – 6 голов

Первый топ, который возглавил не Мбаппе. 31-летний форвард сделал большой вклад в успех «Монако», весной выдавшего девятиматчевую победную серию. Таким образом, из 65 голов княжеского клуба 25 на счету Бен-Йеддера. Второе место в этой номинации занял Мохамед Байо из «Клермона». На его счету 36,8% мячей «Клермона».

Виссам Бен-Йеддер Фото: Getty Images

Кроме того, Бен-Йеддер шесть раз отличался после выхода на замену. Форвард «Монако» восемь раз появлялся на поле не с первых минут и, помимо забитых мячей, сделал две результативные передачи. Уго Экитике («Реймс») и Серу Гирасси («Ренн») отметились четырьмя голами после выхода на замену.

Лучший вратарь: Вальтер Бенитес («Ницца») – 14 «сухих» матчей из 37 (37,8%)

Аргентинец добился ощутимого прогресса по сравнению с сезоном-2020/2021. В этом году Бенитес пропустил 35 голов (в прошлом – 53) и сыграл 14 матчей «на ноль» (в прошлом – девять). Впрочем, для Вальтера это не личный рекорд: в сезоне-2018/2019 он провёл 16 «сухих» матчей.

Вальтер Бенитес Фото: Getty Images

«Железные люди»: Альбан Лафон («Нант»), Предраг Райкович («Реймс»), Александр Нюбель («Монако»), Марко Бизот («Брест»), Жозе Фонте («Лилль») – отыграли все 38 матчей

Традиционно в этой номинации сплошь вратари, но в этом году их компанию разбавил защитник «Лилля» Жозе Фонте. Португалец, чья карьера близится к завершению, провёл рекордное время на поле (3420 минут). Последний раз с Фонте такое было ещё в Чемпионшипе в 2011-2012 годах, в пору выступлений за «Саутгемптон». Что касается вышеперечисленных вратарей, то все они представляют команды из середины таблице, за исключением «Монако».

Жозе Фонте Фото: Getty Images

Самый молодой игрок: Матис Тель («Ренн») – вышел на поле в 16 лет, 3 месяца и 19 дней

Тель дебютировал в Лиге 1 во втором туре в матче с «Брестом», в котором получил от тренера пять минут. В дальнейшем юноша ещё шесть раз появлялся на поле (максимум — на четверть часа), результативных действий не совершал.

Матис Тель Фото: Getty Images

Самый возрастной игрок: Эйдзи Кавасима («Страсбург») – вышел на поле в 38 лет, 9 месяцев и 20 дней

Если в сезоне-2020/2021 Кавасима сыграл 24 матча за «Страсбург» в Лиге 1, то в этом году — лишь один. Его услуги потребовались тренеру в 20-м туре в игре с «Мецем»: японский вратарь провёл игру «на ноль», сделал пять сейвов и принёс своей команде победу (2:0).

Эйдзи Кавасима Фото: Getty Images

Контракт Кавасимы рассчитан до конца следующего сезона, поэтому есть вероятность, что он и останется главным «дедом» Лиги 1.