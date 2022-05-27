Угадай футболиста по карте его ударов в РПЛ. Тест

Завершился чемпионат России, поэтому предлагаем пройти тест. Таких квизов ещё не было на «Чемпе». Тут всего 10 вопросов, но они достаточно сложные (ладно, первый лёгкий). Нужно угадать футболиста на основании его ударов по воротам. Мы взяли статистику InStat только за прошедший чемпионат России – сезон-2021/2022.

В тесте вы увидите 10 карт, на которые нанесены удары – либо от конкретного игрока, либо по воротам определённого вратаря. Обратите внимание, что в редких случаях удары могут наслаиваться. Особенно в случае с пенальти. Вам необходимо знать три вещи, чтобы пройти этот тест «Чемпионата»:

красные кружочки – голы

чёрные кружочки – удары в створ

крестики – удары мимо (либо заблокированные)



Погнали!