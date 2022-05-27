Сколько потратил Перес на состав «Реала»? Больше половины суммы ушло на форвардов

28 мая в Париже состоится финал Лиги чемпионов. Трофей на стадионе «Стад де Франс» разыграют «Реал» и «Ливерпуль». Мадридский клуб за последние годы добился внушительных успехов в главном еврокубковом турнире (четыре победы за восемь лет). Мы посчитали, в какую сумму «Реалу» обошёлся нынешний состав.
Вратари (€ 43,5 млн)
«Реал» купил Тибо Куртуа ещё в 2018 году, заплатив «Челси» € 35 млн. С того момента представить состав мадридского клуба без этого вратаря сложно. Неудивительно, что в нынешнем сезоне бельгиец отыграл все 12 матчей в ЛЧ (в составе «Реала» таких трое).
Тибо Куртуа
Фото: Getty Images
Украинец Андрей Лунин, приобретённый в 2018 году за € 8,5 млн, долгое время мотался по арендам. Сначала поиграл за «Леганес», потом — за «Вальядолид» и «Овьедо». В составе «Реала» провёл всего два матча в Ла Лиге (оба — в этом месяце), а в Лиге чемпионов на поле так и не вышел.
|Вратарь
|Когда перешёл
|Откуда перешёл
|Сумма трансфера
|Тибо Куртуа
|2018
|«Челси»
|€ 35 млн
|Андрей Лунин
|2018
|«Заря»
|€ 8,5 млн
Защита (€ 116 млн)
За трёх защитников «Реал» не заплатил ни евро. Давид Алаба и Мигель Гутьеррес перешли в статусе свободных агентов, а Начо Фернандес — воспитанник клуба. А вот за Эдера Милитао и Ферлана Менди в сумме пришлось выложить почти € 100 млн.
Эдер Милитао (слева)
Фото: Getty Images
В сравнении с ними Марсело и Дани Карвахаль обошлись «Реалу» в копейки. Из игроков линии обороны наибольшее количество матчей в этом сезоне ЛЧ провели Алаба, Милитао, Менди и Карвахаль.
|Защитник
|Когда перешёл
|Откуда перешёл
|Сумма трансфера
|Эдер Милитао
|2019
|«Порту»
|€ 50 млн
|Ферлан Менди
|2019
|«Лион»
|€ 48 млн
|Марсело
|2007
|«Флуминенсе»
|€ 6,5 млн
|Даниэль Карвахаль
|2013
|«Байер»
|€ 6,5 млн
|Хесус Вальехо
|2015
|«Сарагоса»
|€ 5 млн
|Давид Алаба
|2021
|-
|свободный агент
|Мигель Гутьеррес
|2011
|-
|свободный агент
|Начо Фернандес
|-
|воспитанник
Полузащита (€ 149,5 млн)
Почти всю указанную сумму «Реал» потратил на пятерых игроков. По Модричу и Кроосу вопросов нет — эти ребята по-прежнему входят в число лидеров команды и приносят весомую пользу. Иско в этом розыгрыше Лиги чемпионов не играл ни разу, Себальос провёл 36 минут, Камавинга — 292. Для сравнения, у Модрича и Кросса 1800 минут на двоих.
Лука Модрич
Фото: Getty Images
С трансфером Каземиро мадридцы тоже угадали — в 2016 году за него отдали € 6 млн, а теперь он стоит € 50 млн. Но сейчас самый дорогостоящий полузащитник клуба не он, а Федерико Вальверде (€ 65 млн), которого в своё время брали за очень скромную сумму.
|Полузащитник
|Когда перешёл
|Откуда перешёл
|Сумма трансфера
|Лука Модрич
|2012
|«Тоттенхэм»
|€ 35 млн
|Эдуардо Камавинга
|2021
|«Ренн»
|€ 31 млн
|Иско
|2013
|«Малага»
|€ 30 млн
|Тони Кросс
|2014
|«Бавария»
|€ 25 млн
|Дани Себальос
|2017
|«Бетис»
|€ 16,5 млн
|Федерико Вальверде
|2013
|«Пеньяроль»
|€ 6 млн
|Каземиро
|2016
|«Сан-Паулу»
|€ 5 млн
|Лукас Васкес
|2015
|«Эспаньол»
|€ 1 млн
Нападение (€ 429,4 млн)
«Реал» потратил на Эдена Азара, Гарета Бэйла и Луку Йовича € 279 млн, но в этом сезоне пользы от них никакой. Статистика этой троицы в Лиге чемпионов: 213 минут, ноль голов, ноль передач, одна жёлтая карточка. Шикарные показатели!
Гарет Бэйл
Фото: Getty Images
Карим Бензема, за которого 12 лет назад заплатили € 35 млн, наколотил 15 голов в турнире. Француз проводит настолько впечатляющий сезон, что сейчас его считают одним из главных претендентов на «Золотой мяч». Дорогостоящие Родриго и Винисиус Жуниор — в числе лучших бомбардиров команды.
|Нападающий
|Когда перешёл
|Откуда перешёл
|Сумма трансфера
|Эден Азар
|2019
|«Челси»
|€ 115 млн
|Гарет Бэйл
|2013
|«Тоттенхэм»
|€ 101 млн
|Лука Йович
|2019
|«Айнтрахт»
|€ 63 млн
|Родриго
|2019
|«Сантос»
|€ 45 млн
|Винисиус Жуниор
|2018
|«Фламенго»
|€ 45 млн
|Карим Бензема
|2009
|«Лион»
|€ 35 млн
|Мариано Диас
|2018
|«Лион»
|€ 21,5 млн
|Марко Асенсио
|2015
|«Мальорка»
|€ 3,90 млн
Итог
«Реал» потратил € 738,4 млн, сейчас общая стоимость футболистов команды составляет € 756,5 млн.
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