Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Финал Лиги чемпионов — 2021/2022: сколько денег потратил «Реал» на свой состав — Бензема, Куртуа, Модрич, Кроос

Сколько потратил Перес на состав «Реала»? Больше половины суммы ушло на форвардов
Кирилл Закатченко
Сколько «Реал» потратил на свой состав
Комментарии
За Азара и Бэйла заплатили € 216 млн, но в этом сезоне они почти не играют.

28 мая в Париже состоится финал Лиги чемпионов. Трофей на стадионе «Стад де Франс» разыграют «Реал» и «Ливерпуль». Мадридский клуб за последние годы добился внушительных успехов в главном еврокубковом турнире (четыре победы за восемь лет). Мы посчитали, в какую сумму «Реалу» обошёлся нынешний состав.

Грандиозное предательство. Как Килиан Мбаппе цинично подложил «Реалу» свинью Грандиозное предательство. Как Килиан Мбаппе цинично подложил «Реалу» свинью
Новая звезда «Реала» выросла рядом с Головиным! За неё заплатят баснословные деньги Новая звезда «Реала» выросла рядом с Головиным! За неё заплатят баснословные деньги

Вратари (€ 43,5 млн)

«Реал» купил Тибо Куртуа ещё в 2018 году, заплатив «Челси» € 35 млн. С того момента представить состав мадридского клуба без этого вратаря сложно. Неудивительно, что в нынешнем сезоне бельгиец отыграл все 12 матчей в ЛЧ (в составе «Реала» таких трое).

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа

Фото: Getty Images

Украинец Андрей Лунин, приобретённый в 2018 году за € 8,5 млн, долгое время мотался по арендам. Сначала поиграл за «Леганес», потом — за «Вальядолид» и «Овьедо». В составе «Реала» провёл всего два матча в Ла Лиге (оба — в этом месяце), а в Лиге чемпионов на поле так и не вышел.

ВратарьКогда перешёлОткуда перешёлСумма трансфера
Тибо Куртуа2018«Челси»€ 35 млн
Андрей Лунин2018«Заря»€ 8,5 млн

Защита (€ 116 млн)

За трёх защитников «Реал» не заплатил ни евро. Давид Алаба и Мигель Гутьеррес перешли в статусе свободных агентов, а Начо Фернандес — воспитанник клуба. А вот за Эдера Милитао и Ферлана Менди в сумме пришлось выложить почти € 100 млн.

Эдер Милитао (слева)

Эдер Милитао (слева)

Фото: Getty Images

В сравнении с ними Марсело и Дани Карвахаль обошлись «Реалу» в копейки. Из игроков линии обороны наибольшее количество матчей в этом сезоне ЛЧ провели Алаба, Милитао, Менди и Карвахаль.

ЗащитникКогда перешёлОткуда перешёлСумма трансфера
Эдер Милитао2019«Порту»€ 50 млн
Ферлан Менди2019«Лион»€ 48 млн
Марсело2007«Флуминенсе»€ 6,5 млн
Даниэль Карвахаль2013«Байер»€ 6,5 млн
Хесус Вальехо2015«Сарагоса»€ 5 млн
Давид Алаба2021-свободный агент
Мигель Гутьеррес2011-свободный агент
Начо Фернандес-воспитанник

Полузащита (€ 149,5 млн)

Почти всю указанную сумму «Реал» потратил на пятерых игроков. По Модричу и Кроосу вопросов нет — эти ребята по-прежнему входят в число лидеров команды и приносят весомую пользу. Иско в этом розыгрыше Лиги чемпионов не играл ни разу, Себальос провёл 36 минут, Камавинга — 292. Для сравнения, у Модрича и Кросса 1800 минут на двоих.

Лука Модрич

Лука Модрич

Фото: Getty Images

С трансфером Каземиро мадридцы тоже угадали — в 2016 году за него отдали € 6 млн, а теперь он стоит € 50 млн. Но сейчас самый дорогостоящий полузащитник клуба не он, а Федерико Вальверде (€ 65 млн), которого в своё время брали за очень скромную сумму.

ПолузащитникКогда перешёлОткуда перешёлСумма трансфера
Лука Модрич2012«Тоттенхэм»€ 35 млн
Эдуардо Камавинга2021«Ренн»€ 31 млн
Иско2013«Малага»€ 30 млн
Тони Кросс2014«Бавария»€ 25 млн
Дани Себальос2017«Бетис»€ 16,5 млн
Федерико Вальверде2013«Пеньяроль»€ 6 млн
Каземиро2016«Сан-Паулу»€ 5 млн
Лукас Васкес2015«Эспаньол»€ 1 млн

Нападение (€ 429,4 млн)

«Реал» потратил на Эдена Азара, Гарета Бэйла и Луку Йовича € 279 млн, но в этом сезоне пользы от них никакой. Статистика этой троицы в Лиге чемпионов: 213 минут, ноль голов, ноль передач, одна жёлтая карточка. Шикарные показатели!

Гарет Бэйл

Гарет Бэйл

Фото: Getty Images

Карим Бензема, за которого 12 лет назад заплатили € 35 млн, наколотил 15 голов в турнире. Француз проводит настолько впечатляющий сезон, что сейчас его считают одним из главных претендентов на «Золотой мяч». Дорогостоящие Родриго и Винисиус Жуниор — в числе лучших бомбардиров команды.

НападающийКогда перешёлОткуда перешёлСумма трансфера
Эден Азар2019«Челси»€ 115 млн
Гарет Бэйл2013«Тоттенхэм»€ 101 млн
Лука Йович2019«Айнтрахт»€ 63 млн
Родриго2019«Сантос»€ 45 млн
Винисиус Жуниор2018«Фламенго»€ 45 млн
Карим Бензема2009«Лион»€ 35 млн
Мариано Диас2018«Лион»€ 21,5 млн
Марко Асенсио2015«Мальорка»€ 3,90 млн

Итог

«Реал» потратил € 738,4 млн, сейчас общая стоимость футболистов команды составляет € 756,5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022