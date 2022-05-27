Сколько потратил Перес на состав «Реала»? Больше половины суммы ушло на форвардов

За Азара и Бэйла заплатили € 216 млн, но в этом сезоне они почти не играют.

28 мая в Париже состоится финал Лиги чемпионов. Трофей на стадионе «Стад де Франс» разыграют «Реал» и «Ливерпуль». Мадридский клуб за последние годы добился внушительных успехов в главном еврокубковом турнире (четыре победы за восемь лет). Мы посчитали, в какую сумму «Реалу» обошёлся нынешний состав.

Вратари (€ 43,5 млн)

«Реал» купил Тибо Куртуа ещё в 2018 году, заплатив «Челси» € 35 млн. С того момента представить состав мадридского клуба без этого вратаря сложно. Неудивительно, что в нынешнем сезоне бельгиец отыграл все 12 матчей в ЛЧ (в составе «Реала» таких трое).

Тибо Куртуа Фото: Getty Images

Украинец Андрей Лунин, приобретённый в 2018 году за € 8,5 млн, долгое время мотался по арендам. Сначала поиграл за «Леганес», потом — за «Вальядолид» и «Овьедо». В составе «Реала» провёл всего два матча в Ла Лиге (оба — в этом месяце), а в Лиге чемпионов на поле так и не вышел.

Вратарь Когда перешёл Откуда перешёл Сумма трансфера Тибо Куртуа 2018 «Челси» € 35 млн Андрей Лунин 2018 «Заря» € 8,5 млн

Защита (€ 116 млн)

За трёх защитников «Реал» не заплатил ни евро. Давид Алаба и Мигель Гутьеррес перешли в статусе свободных агентов, а Начо Фернандес — воспитанник клуба. А вот за Эдера Милитао и Ферлана Менди в сумме пришлось выложить почти € 100 млн.

Эдер Милитао (слева) Фото: Getty Images

В сравнении с ними Марсело и Дани Карвахаль обошлись «Реалу» в копейки. Из игроков линии обороны наибольшее количество матчей в этом сезоне ЛЧ провели Алаба, Милитао, Менди и Карвахаль.

Защитник Когда перешёл Откуда перешёл Сумма трансфера Эдер Милитао 2019 «Порту» € 50 млн Ферлан Менди 2019 «Лион» € 48 млн Марсело 2007 «Флуминенсе» € 6,5 млн Даниэль Карвахаль 2013 «Байер» € 6,5 млн Хесус Вальехо 2015 «Сарагоса» € 5 млн Давид Алаба 2021 - свободный агент Мигель Гутьеррес 2011 - свободный агент Начо Фернандес - воспитанник

Полузащита (€ 149,5 млн)

Почти всю указанную сумму «Реал» потратил на пятерых игроков. По Модричу и Кроосу вопросов нет — эти ребята по-прежнему входят в число лидеров команды и приносят весомую пользу. Иско в этом розыгрыше Лиги чемпионов не играл ни разу, Себальос провёл 36 минут, Камавинга — 292. Для сравнения, у Модрича и Кросса 1800 минут на двоих.

Лука Модрич Фото: Getty Images

С трансфером Каземиро мадридцы тоже угадали — в 2016 году за него отдали € 6 млн, а теперь он стоит € 50 млн. Но сейчас самый дорогостоящий полузащитник клуба не он, а Федерико Вальверде (€ 65 млн), которого в своё время брали за очень скромную сумму.

Полузащитник Когда перешёл Откуда перешёл Сумма трансфера Лука Модрич 2012 «Тоттенхэм» € 35 млн Эдуардо Камавинга 2021 «Ренн» € 31 млн Иско 2013 «Малага» € 30 млн Тони Кросс 2014 «Бавария» € 25 млн Дани Себальос 2017 «Бетис» € 16,5 млн Федерико Вальверде 2013 «Пеньяроль» € 6 млн Каземиро 2016 «Сан-Паулу» € 5 млн Лукас Васкес 2015 «Эспаньол» € 1 млн

Нападение (€ 429,4 млн)

«Реал» потратил на Эдена Азара, Гарета Бэйла и Луку Йовича € 279 млн, но в этом сезоне пользы от них никакой. Статистика этой троицы в Лиге чемпионов: 213 минут, ноль голов, ноль передач, одна жёлтая карточка. Шикарные показатели!

Гарет Бэйл Фото: Getty Images

Карим Бензема, за которого 12 лет назад заплатили € 35 млн, наколотил 15 голов в турнире. Француз проводит настолько впечатляющий сезон, что сейчас его считают одним из главных претендентов на «Золотой мяч». Дорогостоящие Родриго и Винисиус Жуниор — в числе лучших бомбардиров команды.

Нападающий Когда перешёл Откуда перешёл Сумма трансфера Эден Азар 2019 «Челси» € 115 млн Гарет Бэйл 2013 «Тоттенхэм» € 101 млн Лука Йович 2019 «Айнтрахт» € 63 млн Родриго 2019 «Сантос» € 45 млн Винисиус Жуниор 2018 «Фламенго» € 45 млн Карим Бензема 2009 «Лион» € 35 млн Мариано Диас 2018 «Лион» € 21,5 млн Марко Асенсио 2015 «Мальорка» € 3,90 млн

Итог

«Реал» потратил € 738,4 млн, сейчас общая стоимость футболистов команды составляет € 756,5 млн.