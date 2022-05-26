Как хотят организовать турнир, заменяющий в России еврокубки? Есть 3 варианта Кубка лиги

В июле в российском футболе может появиться новый турнир – Кубок РПЛ. Проект уже есть, но он ещё не доработан – ближайшее время рабочая группа РФС будет заниматься поиском спонсоров и, исходя из этого, точнее просчитывать финансовую составляющую. Об этом говорил сам президент РФС Александр Дюков: «От вещателя есть подтверждение, что турнир им будет интересен. Но всё это пока что предварительная договорённость. В течение месяца поставлена задача закончить работу по формату — скоро он будет сформирован. Также будет сформирована финансовая модель».
Александр Дюков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Но общие данные уже известны – ниже рассказываем, как может быть устроен турнир и в чём его экономический эффект.
Было пять вариантов, как реформировать чемпионат. Почти в каждом – минусов столько же, сколько и плюсов
Решение по чемпионату уже приняли, но в целом вариантов у РФС было несколько:
- Вариант 1. Оставить всё как есть и добавить Кубок лиги (его и выбрали).
- Вариант 2. Добавление трёх соревнований на втором этапе (каких – не уточняется). Здесь главная сложность была в составлении финальной таблицы и отсутствии спортивной мотивации. А ещё было непонятно, как это будет работать при возвращении еврокубков. Но из плюсов: «Наличие второго этапа создаёт уникальную интригу».
- Вариант 3. Деление на восьмёрки на втором этапе. То есть играем 30 туров, потом команды разделяют на две группы: чемпионскую и борьбу за выживание. Особо это ничего не меняет, но, как указано в презентации РФС, увеличивает количество туров. Правда, уровень зрелищности при таком раскладе оценивается как «низкий», а спортивная мотивация отсутствует, как и в предыдущем варианте.
- Вариант 4. Изменение формата с учётом временного отказа от авиаперелётов. То есть формирование групп, исходя из территориального принципа, но с сохранением спортивного цикла.
- Вариант 5. Расширение РПЛ до 18 команд. Тут бы увеличилось общее количество матчей, но вместе с этим вырос бы и риск «сомнительных игр».
В РФС оценили экономическую эффективность каждого из вариантов и пришли к выводу, что наиболее благоприятным является первый (то есть сохранение нынешнего формата и добавление Кубка лиги).
|Вариант 1
|Вариант 2
|Вариант 3
|Вариант 4
|Вариант 5
|Изменение количества матчей
|от +61 до +71
|+37
|+56
|+3
|+66
|Изменение доходов от реализации медиаправ (млрд, руб)
|+от 0,8 до +1,6
|от +0,5 до +0,74
|от +0,78 до +1,1
|0
|0
|Изменение доходов от реализации коммерческих прав (млрд, руб)
|от +1,3 до +1,95
|от +0,77 до +1,1
|от +1,2 до +1,7
|0
|0
|Изменение расходов турнира (млрд, руб)
|от -0,35 до -0,5
|от -0,2 до -0,26
|от -0,31 до -0,39
|0
|-0,13
|Изменение расходов клубов
|от -0,8 до -1
|-0,48
|-0,73
|н/д
|-0,86
|Экономический эффект (млрд, руб)
|1-2,1
|0,59-1,14
|1-1,16
|н/д
|-1
Причины введения Кубка РПЛ: свободные дни в календаре и доступные слоты в эфире
Глобально предпосылка для создания нового соревнования одна, и она очевидна – отстранение клубов от еврокубков. А уже из этого следуют причины, по котором Кубок РПЛ можно (и нужно) запускать.
- Облегчение календаря. Появится 24 слота, или же 66 дней, которые можно заполнить, чтобы клубы могли получить дополнительную выручку.
- Доступность стадионов. Из-за отсутствия еврокубков нагрузка на инфраструктуру ослабевает, что можно использовать для организации дополнительных матчей.
- Доступные слоты на телевидении. С телеэкранов ушли многие иностранные лиги, а значит, для российских клубов освободилось эфирное время. На этом тоже можно заработать.
- Уменьшение нагрузки. У клубов, которые должны были участвовать в еврокубках, снизится количество матчей, а вместе с этим – и нагрузка на футболистов (а вот их зарплата – совсем необязательно). Новый турнир поможет эффективно распределять физические ресурсы и использовать игроков.
Матч «Спартак» — «Зенит»
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
И главная причина, которая вытекает из всего перечисленного, – необходимость изменения структуры календаря, чтобы распределить нагрузку и не просесть в интенсивности.
Какие преимущества у турнира, помимо того, что увеличится количество матчей? Первое, конечно, финансовое: Кубок может стать дополнительным источником выручки – как от спонсора, так и от матчдэя. По предварительным оценкам РФС, турнир может принести от 2,4 до 3,6 млрд за сезон. В эту сумму включены:
- медиаправа – 1-1,6 млрд;
- беттинг-партнёр – 0,9-1,4 млрд;
- титульный спонсор – 0,3-0,4 млрд;
- прочее – 0,15 млрд.
При этом расходы клубов оцениваются в дополнительный 1 млрд за сезон.
Форматы Кубка РПЛ: классика, аналог еврокубков и система Double Elimination
- Вариант первый – одноматчевое кубковое противостояние, то есть общее количество игр – 15. Недостаток такого формата: задействуется слишком мало слотов еврокубковых дней, а задача как раз в том, чтобы по максимуму их заполнить.
- Второй вариант – полный аналог Лиги чемпионов: четыре группы по четыре команды, двухматчевый плей-офф и одноматчевый финал. В этом случае задействуется больше еврокубковых слотов (11 против пяти из первого варианта), но всё равно недостаточно.
- Третий вариант – система double elimination. В таком формате в России ещё не играли, поэтому остановимся на нём подробнее – тем более что РФС расценивает его как наиболее коммерчески эффективный.
Устроена система так.
Сначала групповой этап: 16 команд делятся на четыре группы – всего 48 матчей (каждая команда играет с каждой по одному разу). Дальше плей-офф по системе double elimination, то есть клубы выбывают после двух поражений.
И вот дальше сложнее.
- После группового этапа 1-е и 2-е места выходят в 1/4 верхней сетки, 3-е и 4-е – в 1/4 нижней сетки. В каждом слоте – по два матча.
- Проигравший по итогам 1/4 верхней сетки вылетает во второй этап 1/4 нижней. Туда, в свою очередь, выходит команда-победитель первого этапа (то есть либо третья, либо четвёртая команда).
- Полуфиналы и финал проводятся по той же схеме.
- В суперфинал выходит победитель из финала верхней сетки и победитель финала второго этапа пути нижней сетки.
Формат Кубка РПЛ
Пока все разговоры о деньгах – предварительные. Договорённостей со спонсорами нет, так что призовые могут быть в итоге другими
Если всё сложится идеально и удастся найти партнёров, то призовые предварительно будут распределять так:
- 64-99 млн – получит участник группового этапа, проигравший все матчи в группе и вылетевший в первом раунде нижней сетки плей-офф.
- 72- 112 млн – получит участник группового этапа, одержавший минимум одну победу и вылетевший в первом раунде нижней сетки плей-офф.
- 75-116 млн – получит участник группового этапа, одержавший минимум одну победу и один раз сыгравший вничью, но вылетевший в первом раунде нижней сетки плей-офф.
- Финалист суперфинала, который прошёл через нижнюю сетку, получит от 164 до 256 млн, через верхнюю – 202-301 млн рублей.
- Победитель суперфинала из нижней сетки может претендовать на призовые от 184 до 286 млн рублей, через верхнюю – от 222 до 340 млн рублей.
Но, опять же, все эти суммы – максимально предварительные. Пока нет никаких договоренностей, а значит, нет и финансовых гарантий. Если коммерческие соглашения не попадут в предварительную оценку, то целесообразность проведения турнира наверняка будет пересмотрена. Вариант, при котором Кубка РПЛ не будет, тоже есть – в таком случае изменят формат Кубка России.
«Если будет Кубок лиги, то РФС проведёт адаптацию Кубка России, – сказал президент РФС Александр Дюков. – Сформируем 16 групп по три команды, а дальше — матчи 1/8 финала. Обсуждается, чтобы четвертьфиналы и полуфиналы проходили в два матча. Но это лишь один из вариантов. Если Кубок РПЛ не состоится, то может быть рассмотрен другой формат проведения Кубка России – проведение его в формате ЛЧ сезона-2024/2025 по швейцарской системе».
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