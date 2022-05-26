Как хотят организовать турнир, заменяющий в России еврокубки? Есть 3 варианта Кубка лиги

Финансовых гарантий пока нет, но при предварительных оценках всё выглядит интересно.

В июле в российском футболе может появиться новый турнир – Кубок РПЛ. Проект уже есть, но он ещё не доработан – ближайшее время рабочая группа РФС будет заниматься поиском спонсоров и, исходя из этого, точнее просчитывать финансовую составляющую. Об этом говорил сам президент РФС Александр Дюков: «От вещателя есть подтверждение, что турнир им будет интересен. Но всё это пока что предварительная договорённость. В течение месяца поставлена задача закончить работу по формату — скоро он будет сформирован. Также будет сформирована финансовая модель».

Александр Дюков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но общие данные уже известны – ниже рассказываем, как может быть устроен турнир и в чём его экономический эффект.

Было пять вариантов, как реформировать чемпионат. Почти в каждом – минусов столько же, сколько и плюсов

Решение по чемпионату уже приняли, но в целом вариантов у РФС было несколько:

Вариант 1. Оставить всё как есть и добавить Кубок лиги (его и выбрали). Вариант 2. Добавление трёх соревнований на втором этапе (каких – не уточняется). Здесь главная сложность была в составлении финальной таблицы и отсутствии спортивной мотивации. А ещё было непонятно, как это будет работать при возвращении еврокубков. Но из плюсов: «Наличие второго этапа создаёт уникальную интригу». Вариант 3. Деление на восьмёрки на втором этапе. То есть играем 30 туров, потом команды разделяют на две группы: чемпионскую и борьбу за выживание. Особо это ничего не меняет, но, как указано в презентации РФС, увеличивает количество туров. Правда, уровень зрелищности при таком раскладе оценивается как «низкий», а спортивная мотивация отсутствует, как и в предыдущем варианте. Вариант 4. Изменение формата с учётом временного отказа от авиаперелётов. То есть формирование групп, исходя из территориального принципа, но с сохранением спортивного цикла. Вариант 5. Расширение РПЛ до 18 команд. Тут бы увеличилось общее количество матчей, но вместе с этим вырос бы и риск «сомнительных игр».

В РФС оценили экономическую эффективность каждого из вариантов и пришли к выводу, что наиболее благоприятным является первый (то есть сохранение нынешнего формата и добавление Кубка лиги).

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Изменение количества матчей от +61 до +71 +37 +56 +3 +66 Изменение доходов от реализации медиаправ (млрд, руб) +от 0,8 до +1,6 от +0,5 до +0,74 от +0,78 до +1,1 0 0 Изменение доходов от реализации коммерческих прав (млрд, руб) от +1,3 до +1,95 от +0,77 до +1,1 от +1,2 до +1,7 0 0 Изменение расходов турнира (млрд, руб) от -0,35 до -0,5 от -0,2 до -0,26 от -0,31 до -0,39 0 -0,13 Изменение расходов клубов от -0,8 до -1 -0,48 -0,73 н/д -0,86 Экономический эффект (млрд, руб) 1-2,1 0,59-1,14 1-1,16 н/д -1

Причины введения Кубка РПЛ: свободные дни в календаре и доступные слоты в эфире

Глобально предпосылка для создания нового соревнования одна, и она очевидна – отстранение клубов от еврокубков. А уже из этого следуют причины, по котором Кубок РПЛ можно (и нужно) запускать.

Облегчение календаря. Появится 24 слота, или же 66 дней, которые можно заполнить, чтобы клубы могли получить дополнительную выручку. Доступность стадионов. Из-за отсутствия еврокубков нагрузка на инфраструктуру ослабевает, что можно использовать для организации дополнительных матчей. Доступные слоты на телевидении. С телеэкранов ушли многие иностранные лиги, а значит, для российских клубов освободилось эфирное время. На этом тоже можно заработать. Уменьшение нагрузки. У клубов, которые должны были участвовать в еврокубках, снизится количество матчей, а вместе с этим – и нагрузка на футболистов (а вот их зарплата – совсем необязательно). Новый турнир поможет эффективно распределять физические ресурсы и использовать игроков.

Матч «Спартак» — «Зенит» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

И главная причина, которая вытекает из всего перечисленного, – необходимость изменения структуры календаря, чтобы распределить нагрузку и не просесть в интенсивности.

Какие преимущества у турнира, помимо того, что увеличится количество матчей? Первое, конечно, финансовое: Кубок может стать дополнительным источником выручки – как от спонсора, так и от матчдэя. По предварительным оценкам РФС, турнир может принести от 2,4 до 3,6 млрд за сезон. В эту сумму включены:

медиаправа – 1-1,6 млрд;

беттинг-партнёр – 0,9-1,4 млрд;

титульный спонсор – 0,3-0,4 млрд;

прочее – 0,15 млрд.

При этом расходы клубов оцениваются в дополнительный 1 млрд за сезон.

Форматы Кубка РПЛ: классика, аналог еврокубков и система Double Elimination

Вариант первый – одноматчевое кубковое противостояние, то есть общее количество игр – 15. Недостаток такого формата: задействуется слишком мало слотов еврокубковых дней, а задача как раз в том, чтобы по максимуму их заполнить.

Второй вариант – полный аналог Лиги чемпионов: четыре группы по четыре команды, двухматчевый плей-офф и одноматчевый финал. В этом случае задействуется больше еврокубковых слотов (11 против пяти из первого варианта), но всё равно недостаточно.

Третий вариант – система double elimination. В таком формате в России ещё не играли, поэтому остановимся на нём подробнее – тем более что РФС расценивает его как наиболее коммерчески эффективный.

Устроена система так.

Сначала групповой этап: 16 команд делятся на четыре группы – всего 48 матчей (каждая команда играет с каждой по одному разу). Дальше плей-офф по системе double elimination, то есть клубы выбывают после двух поражений.

И вот дальше сложнее.

После группового этапа 1-е и 2-е места выходят в 1/4 верхней сетки, 3-е и 4-е – в 1/4 нижней сетки. В каждом слоте – по два матча.

Проигравший по итогам 1/4 верхней сетки вылетает во второй этап 1/4 нижней. Туда, в свою очередь, выходит команда-победитель первого этапа (то есть либо третья, либо четвёртая команда).

Полуфиналы и финал проводятся по той же схеме.

В суперфинал выходит победитель из финала верхней сетки и победитель финала второго этапа пути нижней сетки.

Формат Кубка РПЛ

Пока все разговоры о деньгах – предварительные. Договорённостей со спонсорами нет, так что призовые могут быть в итоге другими

Если всё сложится идеально и удастся найти партнёров, то призовые предварительно будут распределять так:

‎ 64-99 млн – получит участник группового этапа, проигравший все матчи в группе и вылетевший в первом раунде нижней сетки плей-офф.

72- 112 млн – получит участник группового этапа, одержавший минимум одну победу и вылетевший в первом раунде нижней сетки плей-офф.

75-116 млн – получит участник группового этапа, одержавший минимум одну победу и один раз сыгравший вничью, но вылетевший в первом раунде нижней сетки плей-офф.

Финалист суперфинала, который прошёл через нижнюю сетку, получит от 164 до 256 млн, через верхнюю – 202-301 млн рублей.

Победитель суперфинала из нижней сетки может претендовать на призовые от 184 до 286 млн рублей, через верхнюю – от 222 до 340 млн рублей.

Но, опять же, все эти суммы – максимально предварительные. Пока нет никаких договоренностей, а значит, нет и финансовых гарантий. Если коммерческие соглашения не попадут в предварительную оценку, то целесообразность проведения турнира наверняка будет пересмотрена. Вариант, при котором Кубка РПЛ не будет, тоже есть – в таком случае изменят формат Кубка России.

«Если будет Кубок лиги, то РФС проведёт адаптацию Кубка России, – сказал президент РФС Александр Дюков. – Сформируем 16 групп по три команды, а дальше — матчи 1/8 финала. Обсуждается, чтобы четвертьфиналы и полуфиналы проходили в два матча. Но это лишь один из вариантов. Если Кубок РПЛ не состоится, то может быть рассмотрен другой формат проведения Кубка России – проведение его в формате ЛЧ сезона-2024/2025 по швейцарской системе».