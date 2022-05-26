5 игроков «Спартака-2», которые будут очень востребованы в РПЛ после закрытия клуба

Закрытие проекта «Спартак-2» – новость грустная. Хотя бы потому, что в текущем сезоне у красно-белых в кои-то веки появилась очень симпатичная команда с поставленной комбинационной игрой и очень яркими футболистами. Матчи «Спартака-2» всегда было интересно смотреть, особенно весной. И казалось, что в следующем сезоне может стать ещё круче.

Теперь же руководству предстоит определять судьбу молодых игроков, которые выступали во второй команде. Кого из них отдавать в аренду? Кого переводить в основной состав? А с кем расставаться? В этом материале мы расскажем о футболистах, на которых в случае отказа «Спартака» от них наверняка будет спрос в РПЛ – они выглядели круто и созрели к переходу на новый уровень.

Владислав Шитов, нападающий

Дата рождения: 07.05.2003

Статистика в ФНЛ-2021/2022: 28 матчей, 13 голов и 5 передач

Пожалуй, главная звезда в сегодняшней молодёжной структуре «Спартака». Шитов – форвард типажа Веллитона, сочетающий в себе классную скорость (и стартовую, и дистанционную), координацию, атлетизм, неугомонную подвижность и правильные открывания в зоны. При этом Владислав техничен, способен протащить мяч сам, улучшить позицию перед ударом, что снижает его зависимость от партнёров.

Владислав Шитов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В прошедшем первенстве ФНЛ Шитов забил 13 голов, особенно мощной у него получилась весна. В среднем за 90 минут у нападающего – 2,64 удара, 0,3 ожидаемых гола (тогда как реальных – 0,48, то есть реализация была на уровне), 6,25 обводок, 2,23 забега с мячом, 4,21 касания в чужой штрафной, 1,82 нарушения соперника. Отличные показатели для нападающего, который не был привязан сугубо к штрафной.

Шитов хорош и во вспомогательных функциях – например, в прессинге (есть и скорость, и умение жёстко встречать оппонента), в структуре розыгрыша, в работе во фланговых зонах. Есть ощущение, что, если поставить Владислава в состав играющей команды типа «Крыльев» или «Зенита», он запросто перенесёт свои качества в РПЛ и будет эффективен.

Останется ли Шитов в «Спартаке» или нет – пока непонятно, форвардов в главной команде и так много, да и футбол у Ваноли совсем другой. Но Владислав в любом случае созрел для следующего шага. Кстати, ещё у него есть брат-близнец Виталий, который тоже обладает яркими характеристиками и достойно выглядел на правом фланге «Спартака-2» в ФНЛ. Только у Виталия пока чувствуется нехватка конкретики – поэтому и в списке мы его упомянём лишь вскользь (хотя точно знаю, что он тоже котируется на молодёжном рынке высоко).

Константин Шильцов, атакующий полузащитник

Дата рождения: 07.05.2002

Статистика в ФНЛ-2021/2022: 31 матч, 10 голов и 2 передачи

Ещё один атакующий футболист, мощно спрогрессировавший в прошедшем сезоне. Чаще всего Шильцов играл на позиции «десятки» (под нападающим), но также выходил и в роли «бокс-ту-бокс», и форвардом.

Константин неплохо сбалансирован – он активен в поиске мяча в опасных зонах, обладает дриблингом за счёт рваного темпа и смены направлений, способен отдать тонкую передачу в развитие атаки или под удар, добегает до чужой штрафной сам, исполнителен в ударах. И важный козырь: бьёт с обеих ног, поэтому часто непредсказуем для соперников.

Константин Шильцов Фото: spartak.com

Цифры у Шильцова тоже достойные: 3,51 передачи в штрафную за игру, 1,25 паса под удар, 5,24 обводки + 2,27 забега с мячом, 1,76 удара. В последнем туре ФНЛ Шильцов умудрился забить «Краснодару» с центра поля, чем лишь повысил внимание к своей фигуре. Кстати, летом у Константина заканчивается контракт со «Спартаком», он становится свободным.

Степан Оганесян, левый полузащитник

Дата рождения: 28.09.2001

Статистика в ФНЛ-2021/2022: 35 матчей, 6 голов и 9 передач

Оганесян выделялся ещё год назад, в текущем сезоне он подтвердил свой уровень и показал плюс-минус такую же результативность. Чтобы не случился застой, пора двигаться дальше – а спрос на Степана будет. Пусть поначалу даже в нижних клубах РПЛ или самом верху ФНЛ.

Степан Оганесян Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Оганесян – яркий левый вингер с большим количеством индивидуальных действий. 7,18 обводки за 90 минут + 2,96 рывка с мячом – крутые показатели, но важнее то, что после проходов у футболиста есть достойные решения. Он и смещается под удары к центру (2,74 попытки за 90 минут и 0,3 xG), и раздаёт передачи (1,4 пас под удар). Случаются и очень тонкие решения а-ля разрезающий диагональный пас из дальней широкой позиции в штрафную, выводящий форвард один на один.

Дмитрий Маркитесов, центральный полузащитник

Дата рождения: 22.03.2001

Статистика в ФНЛ-2021/2022: 30 матчей, 5 голов и 2 передачи



Маркитесов на виду уже очень долго, он неоднократно ездил на сборы с главным «Спартаком», успел дебютировать в РПЛ и даже насобирать девять матчей (правда, реальных игровых минут совсем мало).

Тренеры прежде всего ценили универсализм молодого игрока и его работоспособность. Однако в какой-то момент этот универсализм превратился в проблему для Маркитесова, им попросту затыкали дыры в тренировочном процессе, оставляли без практики (даже в «Спартак-2» он перестал спускаться). И у Дмитрия выпал фактический целый год.

Дмитрий Маркитесов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Сейчас ситуация нормализовалась. Маркитесов перестал метаться туда-сюда, провёл неплохой сезон в ФНЛ, сосредоточился на развитии в роли центрального полузащитника и показал неплохие козыри в ФНЛ: работоспособность, объём (24 единоборства за игру в среднем), вовлечённость в комбинационную игру, умение таскать мяч на самостоятельном движении, смелость в обострении. Он играет не только из глубины, но и в финальной трети – этим отличается, к примеру, от Литвинова или Умярова.

Есть у Маркитесова и исполнительность (не зря в академии он был одним из лучших бомбардиров своего возраста) – апрельский гол в ворота «Балтики», забитый обводящим ударом с острого угла, стал украшением весенней части ФНЛ.

Маркитесову тоже пора двигаться дальше – у него хватает качеств, чтобы пробовать себя в РПЛ.

Фаниль Сунгатулин, опорный полузащитник

Дата рождения: 24.12.2001

Статистика в ФНЛ-2021/2022: 32 матча, 1 гол и 2 передачи

Болельщики наверняка помнят этого молодого хавбека по недавнему матчу «Спартака» с «Химками». Ваноли внезапно выпустил парня во втором тайме и предоставил ему аж 30 минут игрового времени.

Фаниль Сунгатулин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сунгатулин – системообразующий игрок с качествами игрового лидера. Он способен играть как при системе с одним опорником, так и двумя. Смело двигается под мяч, открывает коридоры для передач, не боится давления. Много играет вперёд, может отдать и между линиями, и на фланг переводом, при этом надёжен с мячом и в среднем по сезону имеет 87% точных передач. В оборонительной работе хорош прежде всего выбором позиции – возможно, объёма и физических качеств ему не хватает, зато эпизоды он читает здорово и часто предугадывает отскоки.

Из минусов – поддержка атаки в финальной трети (мало добеганий), отсутствие дриблинга и ярких эпизодов. Однако вышеперечисленные плюсы всё равно перевешивают. Их более чем достаточно для достойной карьеры.