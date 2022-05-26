Федотова уже разрывают московские клубы. Где окажется тренер «Сочи»?

Контракт с южным клубом тренер до сих пор не продлил. Похоже, у него есть два других топ-варианта.

Владимир Федотов вполне ожидаемо стал главным тренерским лотом на рынке РПЛ. После серебра с «Сочи» клубу будет трудно удержать его у себя. И уже, судя по всему, за него началась битва: основные претенденты – ЦСКА и «Динамо».

Как стало известно «Чемпионату», армейцы уже начали переговоры с тренером. Именно из-за этого он пока не подписал новый контракт с «Сочи». Из южного клуба пришла мгновенная реакция. Там не стали комментировать эту информацию. Но при этом и не опровергли.

«Я по трансферам и контрактам не комментирую. Будет опубликовано на официальном сайте — увидите. Появилась информация, что Федотов может возглавить ЦСКА? Ну появилась информация. Пишут же многие», — сказал гендиректор.

Хотя еще 21 мая, после матча с «Динамо», владелец клуба Борис Ротенберг говорил журналистам, что проблем с подписанием нового контракта возникнуть не должно.

«Федотов — самодостаточный человек. Вы видели, как его принимала команда. Сегодня сказал ему, что он как художник, который нарисовал картину, а ребята в этой картине двигаются вперёд. Не видел у него мыслей об уходе. У нас полное взаимопонимание, команда его любит. Думаю, так будет и дальше. Думаю, мы обо всём договоримся с ним», – говорил он.

Владимир Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сам Федотов постоянно уходил от ответа по поводу своего будущего в топ-клубах, ограничиваясь фразой «время покажет».

Интересна и позиция ЦСКА. 24 мая президент клуба Евгений Гинер отказался отвечать на вопрос о будущем нынешнего главного тренера Алексея Березуцкого. Хотя ранее появлялась информация, что по итогам сезона он может покинуть свой пост. Сам тренер интригующе высказывался с посылом, что вскоре стоит ждать интересных новостей. А официально в клубе заявили следующее:

Кирилл Брейдо директор ПФК ЦСКА по коммуникациям «На ежедневной основе в СМИ появляются фамилии «нового главного тренера» нашего клуба. ПФК ЦСКА на днях должны возглавить и Владимир Ивич, и Йиндржих Трпишовски, и Владимир Федотов. На сегодняшний день у ПФК ЦСКА есть действующий главный тренер — и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух».

При этом ЦСКА – не единственный претендент на Федотова. Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что с Владимир – основной кандидат на место Сандро Шварца в «Динамо». Но для этого нужно, чтобы немец ушёл с должности. Пока этого не происходит, но из-за большого давления со стороны якобы он может уехать из России. Многое здесь зависит от результата матча за Кубок России, в котором «Динамо» сыграет со «Спартаком».