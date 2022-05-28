Кто займёт два оставшихся места в РПЛ? LIVE

Привет, друзья! В субботу в России наконец-то финиширует футбольный сезон-2021/2022. Для 14 клубов РПЛ и 18 — ФНЛ он уже закончился, и только участникам стыковых матчей пока не до отдыха. «СКА-Хабаровск» с «Оренбургом» уже бывали в высшем дивизионе и теперь изо всех сил пытаются туда вернуться. Соответственно, «Химки» и «Уфа» стараются этого не допустить. Последняя, между прочим, ещё ни разу не вылетала из РПЛ. Результаты первых игр (1:0 и 2:2) предполагают ожесточённую борьбу в ответных и не исключают сенсаций — суммарного успеха одного или даже обоих представителей «лучшей лиги мира». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию субботних игр. Оставайтесь с нами!