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«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид, 28 мая 2022, финал Лиги чемпионов УЕФА — прямая онлайн-трансляция

Главный матч года в Европе! «Ливерпуль» и «Реал» — снова в финале Лиги чемпионов. LIVE
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
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Возьмёт ли Клопп реванш за 2018-й (ну и 2021-й заодно)?

Приветствуем вас, друзья! Вот и наступил «самый лучший день» сезона в Европе. Финал Лиги чемпионов — что может быть круче и волнительнее в клубном футболе? Да ничего. А более яркую и заманчивую вывеску для такого события, чем «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид, даже сложно представить. 19 Кубков чемпионов на двоих — только вдумайтесь в эти цифры! А сегодня будет 20-й — то ли седьмой для англичан, то ли 14-й для испанцев. И, конечно же, нам не уйти от параллелей с 2018-м. Их предыдущий совместный финал в Киеве четыре года назад обернулся трагедией для красных и триумфом для белых. Реваншироваться в прошлогоднем четвертьфинале «Ливеру» не удалось. Получится ли теперь? Всё самое интересное о суперматче в Сен-Дени — в текстовой трансляции «Чемпионата»!

Лига чемпионов. Финал
28 мая 2022, суббота. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
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