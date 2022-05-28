Главный матч года в Европе! «Ливерпуль» и «Реал» — снова в финале Лиги чемпионов. LIVE

Приветствуем вас, друзья! Вот и наступил «самый лучший день» сезона в Европе. Финал Лиги чемпионов — что может быть круче и волнительнее в клубном футболе? Да ничего. А более яркую и заманчивую вывеску для такого события, чем «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид, даже сложно представить. 19 Кубков чемпионов на двоих — только вдумайтесь в эти цифры! А сегодня будет 20-й — то ли седьмой для англичан, то ли 14-й для испанцев. И, конечно же, нам не уйти от параллелей с 2018-м. Их предыдущий совместный финал в Киеве четыре года назад обернулся трагедией для красных и триумфом для белых. Реваншироваться в прошлогоднем четвертьфинале «Ливеру» не удалось. Получится ли теперь? Всё самое интересное о суперматче в Сен-Дени — в текстовой трансляции «Чемпионата»!