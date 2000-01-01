13 самых успешных тренеров в истории Лиги чемпионов. Моуринью за пределами топ-10?!

8. Сэр Алекс Фергюсон — 2 титула

194 матча провёл сэр Алекс в ЛЧ и все — с «МЮ». В среднем команда с ним набирала по 1,88 очка за игру, титулы были завоеваны в 1999-м и 2008-м.