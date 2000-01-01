13 самых успешных тренеров в истории Лиги чемпионов. Моуринью за пределами топ-10?!

13 самых успешных тренеров в истории Лиги чемпионов
Какой тренер набирал со своим клубом больше всего очков за один матч? Посчитали, начиная с реформы турнира в 1992 году.
13. Марчело Липпи — 1 титул
Провёл в Лиге чемпионов 76 матчей, все во главе «Ювентуса». В среднем набирал по 1,75 очка. Свою единственную победу в ЛЧ одержал в сезоне-1995/1996.
12. Оттмар Хитцфельд — 2 титула
В Лиге чемпионов сыграл 95 матчей, возглавляя дортмундскую «Боруссию», а затем «Баварию». Набирал в среднем по 1,80 очка за игру, в 1997-м взял ЛЧ с «Боруссией», в 2001-м — с «Баварией».
11. Жозе Моуринью — 2 титула
151 матч провёл Моуринью в Лиге чемпионов, воглавляя «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «МЮ» и «Тоттенхэм». В среднем его клубы набирали по 1,83 очка за матч. Титулы брал с «Порту» (2004) и «Интером» (2010).
10. Фабио Капелло — 1 титул
В Лиге чемпионов Капелло провёл 86 матчей с четырьмя клубами: «Ювентус», «Милан», «Рому» и «Реал». Набирал по 1,85 очка за матч, титул брал с «Миланом» в сезоне-1992/1993.
9. Юрген Клопп — 1 титул
92 матча провёл Клопп в ЛЧ вместе с дортмундской «Боруссией», а затем с «Ливерпулем». Его команды набирали в среднем 1,86 очка за матч. Титул Клопп взял с «Ливерпулем» в 2019-м.
8. Сэр Алекс Фергюсон — 2 титула
194 матча провёл сэр Алекс в ЛЧ и все — с «МЮ». В среднем команда с ним набирала по 1,88 очка за игру, титулы были завоеваны в 1999-м и 2008-м.
7. Карло Анчелотти — 3 титула
Анчелотти руководил в Лиге чемпионов восемью командами: «Реалом», «Наполи», «Баварией», «Миланом», «Челси», «ПСЖ», «Ювентусом» и «Пармой». На его счету 178 матчей и 1,89 очка за игру. Два титула Карло брал с «Миланом» и один с «Реалом».
6. Висенте Дель Боске — 2 титула
60 матчей провёл Дель Боске в Лиге чемпионов и все — во главе «Реала». Команда набирала по 1,9 очка за игру и брала титулы в 2000-м и 2002-м.
5. Рафаэль Бенитес — 1 титул
Бенитес имеет 95 матчей Лиги чемпионов в копилке. Он возглавлял «Реал», «Наполи», «Интер», «Ливерпуль», «Валенсию» и «Челси» (1 матч). Набирал в среднем 1,92 очка за матч, титул взял с «Ливерпулем» (2005).
4. Луи ван Гал — 1 титул
Ван Гал провёл 95 матчей в ЛЧ, возглавляя «Аякс», «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». Его клубы набирали по 1,97 очка за игру, титул ван Гал взял ещё в сезоне-1994/1995 с «Аяксом».
3. Зинедин Зидан — 3 титула
Зидан провёл 53 матча в Лиге чемпионов, руководя мадридским «Реалом». Команда набирала в среднем 2,02 очка за матч, титулы были взяты в 2016, 2017 и 2018 годах.
2. Томас Тухель — 1 титул
Тухель провёл 52 матча в ЛЧ с тремя клубами: дортмундской «Боруссией», «ПСЖ» и «Челси». В среднем он набирает 2,04 очка за матч, титул удалось взять с «Челси» в сезоне-2020/2021.
1. Пеп Гвардиола — 2 титула
Гвардиола провёл 148 матчей в Лиге чемпионов с тремя клубами – «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити». В среднем набирал по 2,08 очка за игру, оба титула взял с «сине-гранатовыми» (2009 и 2011).
13 самых успешных тренеров в истории Лиги чемпионов. Моуринью за пределами топ-10?!
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