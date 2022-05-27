«Реал» потерпел сокрушительную неудачу. Что будет дальше

Мадридский «Реал» пережил непростую неделю. Уже казавшееся гарантированным подписание Килиана Мбаппе сорвалось. Французский нападающий решил остаться в «ПСЖ». «Реал», по сути, остался у разбитого корыта.

У клуба не было запасного плана на случай неудачи с Мбаппе. Им мог стать Эрлинг Холанд, но норвежец немногим ранее перешёл в «Манчестер Сити». Сейчас президенту «Реала» Флорентино Пересу экстренно приходится пересматривать всю трансферную политику на межсезонье. Что будет дальше делать команда из Мадрида – один из ключевых вопросов лета в европейском футболе.

«Реал» договорился о трансфере полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени за € 80 млн вскоре после провала в переговорах с Мбаппе. Это не замена Килиану по позиции. К тому же сделка ещё официально не заключена. Теоретически она может быть сорвана, что нанесёт «Реалу» мощный репутационный удар.

Тчуамени хотят заполучить «Ливерпуль» и «ПСЖ», причём именно Мбаппе лоббирует переезд Орельена в Париж. Судьба обойдётся со «сливочными» совсем жестоко, если Килиан и здесь сорвёт их планы. В придачу ко всему «Монако» хочет, чтобы мадридцы добавили почти € 15 млн для компенсации налоговых выплат.

В любом случае «Реал» надеялся усилить позицию форварда. 34-летний Карим Бензема в 45 матчах сезона во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Француз наверняка получит «Золотой мяч», даже если «Реал» проиграет «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов. Вопрос в том, как долго продлится неожиданное перерождение Бензема на финишном отрезке карьеры. Мадридцам нужно смотреть в будущее, делая ставку на более молодых форвардов. Мбаппе виделся идеальной кандидатурой, однако не получилось. Сейчас вокруг «Реала» циркулирует множество слухов. Каких нападающих инсайдеры отправляют в королевский клуб?

Рафаэл Леау

Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Реал» готов предложить до € 120 млн за форварда «Милана» Рафаэла Леау. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. «Россонери» хотят продлить соглашение до 2026-го. В ближайшее время ожидается встреча руководства «Милана» с агентом футболиста Жорже Мендешем.

Отступные за Леау составляют € 150 млн. «Милан» уверен, что «Реал» столько не заплатит. Технический директор итальянцев Паоло Мальдини заявил, что игрок не продаётся. 22-летний Леау забил 14 голов и отдал 12 результативных передач в 42 матчах в этом сезоне. Он был признан MVP сезона в Серии А. Талантливый и прогрессирующий футболист, но даже € 120 млн – явная переплата. С трудом верится, что «Реал» в нынешних неблагоприятных финансовых обстоятельствах будет разбрасываться такими большими деньгами. «Милан» же не горит желанием отпускать Рафаэла. Вероятность перехода Леау в Мадрид можно оценить как низкую.

Роберт Левандовски

Левандовски склоняется к уходу из «Баварии». Роберт контактирует с «Барселоной», которая является для него приоритетом. Проблема в том, что у Левандовского ещё год контракта с немецким клубом, а «Барселона» может заплатить за поляка максимум € 35 млн.

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Роберт Левандовски Фото: Stuart Franklin/Getty Images

В игру вступает «Реал». По данным AS, мадридцы рассматривают возможность подписания Роберта. Мадридцы способны предложить «Баварии» более солидную компенсацию, чем «Барса». Ещё неизвестно, как сам Левандовски относится к возможности перехода в «Реал». Поляк выиграл европейскую «Золотую бутсу» второй сезон подряд, забив 35 голов в 34 матчах Бундеслиги.

Это не так круто, как «Золотой мяч», который проще взять в составе испанского топ-клуба. Здесь уже не так принципиально его название – «Реал» или «Барселона». Роберт вполне может остаться в «Баварии» до конца контракта. Если нет, то у «Реала» при серьёзной заинтересованности есть хорошие шансы выиграть борьбу за игрока у «Барселоны».

Гарри Кейн

Второй фигурант из списка AS. Доступность Кейна сомнительна. Гарри помог «Тоттенхэму» выйти в Лигу чемпионов. Его контракт с лондонским клубом действует до 2024 года. Заплатить за трансфер придётся как минимум € 100 млн.

Есть вопрос и по желанию Кейна покидать Англию. Так что ближайшим летом он в Испанию вряд ли переедет.

Кристофер Нкунку

Нкунку был признан игроком сезона в Бундеслиге. У полузащитника «Лейпцига» 20 голов и 13 ассистов за 34 игры. «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Барселона» заинтересованы в его подписании. За Кристофера, вероятно, придётся отдать около € 70 млн.

«Реал» может включиться в гонку за Нкунку, но всё-таки эта опция вряд ли приоритетная. Кристофер – атакующий хавбек, а не чистый форвард. Мадрид скорее поборется за Левандовского, чем будет делать серьёзное предложение по Нкунку.

Дарвин Нуньес

Последний из списка AS. «Челси», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Ньюкасл», «Бавария» и «Барселона» назывались в числе претендентов на нападающего «Бенфики». 22-летний Нуньес является одним из самых востребованных форвардов в Европе. В нынешнем сезоне уругваец забил 34 голов в 41 матче, в том числе семь мячей в 10 играх Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает Нуньеса в € 40 млн. Конечно, «Реал» может рассмотреть его подписание, но вряд ли Дарвин возглавляет список интересов Флорентино Переса. Просто одна из возможных недешёвых опций, за которую придётся бороться с многочисленными конкурентами.

Садио Мане

СМИ периодически отправляют в «Реал» лидеров атаки «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамеда Салаха. Салах уже заявил, что останется в «Ливерпуле» на следующий сезон, так что остаётся вариант с его напарником.

Садио Мане Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Мане объявит о своём решении после финала Лиги чемпионов с «Реалом». По данным Sport1.de, Садио склоняется к уходу из «Ливерпуля». Игрок не удовлетворён зарплатой, которую получает в Англии. Сейчас «Ливерпуль» платит Мане € 12 млн в год до налогов. «Бавария» проявляет самый предметный интерес и согласна повысить оклад сенегальца. По данным Bild, официальные переговоры о трансфере должны начаться после финала ЛЧ. Мане хочет выиграть трофей с «Ливерпулем», а затем перейти в «Баварию».

Хотя окончательное решение ещё не принято. В Мюнхене будут учитывать ситуацию с Левандовским, ведя переговоры с Мане. «Бавария» готова заплатить за трансфер около € 30 млн. Контракт Садио с «Ливерпулем» истекает в 2023 году. «Реал» мог бы вмешаться и перебить предложение «Баварии», но, опять же, далеко не факт, что у Мадрида есть или будет отчаянное желание заполучить Мане.

Или не делать ничего?

«Реал» разрабатывает новую версию спортивного проекта после срыва трансфера Мбаппе. Вариант с подписанием другого топ-исполнителя может быть категорически отвергнут. Клуб считает, что Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс имеют потенциал стать звёздами мирового уровня. В офисе «Реала» популярно мнение, что их прогресс будет проще поддерживать без Мбаппе. Да и чудесное перерождение Бензема должно хотя бы частично распространиться на следующий сезон.

Не делать ничего для усиления нападения – самый вероятный исход для «Реала». Основной трансферный бюджет будет потрачен на Тчуамени (если сделка не сорвётся). Если что, можно за приемлемую сумму «подобрать» Левандовского или Мане. Трату € 50+ млн на других атакующих исполнителей полностью исключать нельзя, но вряд ли «Реал» пойдёт на такой шаг в межсезонье.