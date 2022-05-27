На проведение праздника планировалось потратить почти 1 млрд. рублей. А Невский должны были переименовать в честь турнира.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге мог стать незабываемым! Каким сейчас был бы город?

В 2019 году УЕФА выбирал, где пройдёт финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 – в Мюнхене на «Альянц-Арене» или в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». В итоге победила российская заявка: у города уже был опыт проведения матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира, а ещё вовсю шла подготовка к Евро-2020. Для России это должен был стать третий еврокубковый финал – «Лужники» принимали финальный матч Кубка УЕФА — 1998/1999 и ЛЧ-2007/2008.

Но не случилось. Сначала помешал коронавирус: в 2020-м финал из Стамбула перенесли на год вперёд, что подвинуло время проведения финала и в Санкт-Петербурге – на 2022-й. Потом Россия начала военную спецоперацию (формулировка по требованию Роскомнадзора) на Украине, из-за чего у нас забрали все международные турниры, и финал Лиги чемпионов исключением не стал – его вообще перенесли среди первых.

Всё, что было запланировано оргкомитетом, пришлось в один момент забыть – как грустное напоминание о несостоявшемся празднике футбола в Санкт-Петербурге остался только сайт с отсчётом дней до финала.

А ведь могло быть так хорошо! Мы узнали, как шла подготовка, что планировалось сделать и сколько на это выделяли средств.

Закулисье подготовки: УЕФА почти ничего не даёт сделать самостоятельно, поэтому Оргкомитету приходилось изощряться

На самом деле, это стандартная история. При подготовке к Евро городам-организаторам дают больше свободы, потому что это большой международный турнир с национальным колоритом.

В случае с финалом Лиги чемпионов оргкомитет выступает скорее как связующее звено между УЕФА и властями города, а также как гарант, что все внутренние процессы (логистика городского транспорта, безопасность) будут налажены. Организация фан-зоны, спонсорские активации на ней, концерт за день до игры, приглашение звезды на предматчевую церемонию, сам матч – всё это лежит на УЕФА. При этом Оргкомитет вправе что-то придумывать, но в связке с УЕФА – слишком много тонкостей. Например, нельзя самовольно вносить изменения в символы турнира: логотип, гимн и изображения Кубка. Есть нюансы в использовании эмблем клубов, потому что Лига чемпионов – дорогой турнир, и все права здесь защищены максимально.

Для каждого футбольного турнира в России у Оргкомитета была задача не только справиться с проведением матчей или матча – нужно сделать это событие общим праздником. Финал ЛЧ выпадал как раз на празднование Дня города в Санкт-Петербурге, поэтому Оргкомитет стремился вплести футбол в городскую жизнь. Из-за этого большинство активностей было связано именно с футболом как игрой.

Евро-2020 в Санкт-Петербурге Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом тогда ещё в мире бушевал коронавирус, поэтому многое было под вопросом из-за ограничений. Например, сложно было пригласить кого-то из футбольных звёзд или продумать массовые мероприятия, предусматривающие большое скопление людей.

Каким был бы Санкт-Петербург в эти дни. Например, Невский хотели переименовать в проспект Лиги чемпионов

Подготовка к турниру или финалу ЛЧ имеет достаточно строгий протокол. У организаторов есть ключевые даты, к каждой из которых планируются свои активности. Как правило, это 100 и 50 дней до события, плюс сам матч/турнир. В условиях коронавируса планировать вдолгую было ещё сложнее, из-за этого до конца сложно предположить, каким именно стал бы финал в Санкт-Петербурге.

Вот то, что точно бы произошло.

В марте должна была стартовать продажа билетов, предварительно стоимость была такая:

Hospitality – 120 тыс. рублей;

первая категория – около 60 тыс. рублей;

вторая – около 43 тыс. рублей;

третья – около 8 тыс. рублей.

Попасть на стадион можно было только при оформлении Fan ID: паспорт болельщика был гарантом безвизового въезда в Россию, а также давал бы право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Ключевые события финала ЛЧ

С 6 мая планировалось устроить тур Кубка ЛЧ, а спустя 20 дней уже открыть Фестиваль чемпионов – для фан-зоны выбрали Дворцовую площадь. Там 27 мая планировался концерт с участием либо иностранных звёзд, либо российских.

Фестиваль чемпионов

Пока болельщики бы развлекались и веселились на концерте, да ещё и во время Белых ночей в городе, команды бы тренировались. В качестве площадки был выбран стадион «Петровский».

Стадион «Петровский» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В день матча болельщики команд-финалистов собирались бы в Парке 300-летия или в СК «Юбилейный» – оттуда бы ходили шаттлы до стадиона.

Карта маршрутов

А теперь о том, что только планировалось сделать – то есть об идеях Оргкомитета, как устроить из финала Лиги чемпионов городской праздник. Он должен был плавно перетечь в празднование Дня города, которое состоится 29 мая.

Брендированные вагоны метро. Такое уже было на Евро и чемпионате мира – стандартная, но классная история. А вот номера маршрутов наземного транспорта хотели задизайнерить под футболистов: то есть взять шрифт, которым наносятся номера на футболки условного «Реала», и перенести их на автобусы.

Переименование улиц в картах. Невский проспект на пару дней стал бы проспектом Лиги чемпионов, например.

AR на территории стадиона. Болельщики бы наводили камеру на условный фонтан, а там вместо воды – мячи Лиги чемпионов!

Запуск баржи с трансляцией финала. Огромный телеэкран на Неве, который бы остановился напротив Петропавловской крепости – своего рода фан-зона у реки.

Ресторанный фестиваль. Конечно, связанный с футболом. Определённые рестораны бы разработали специальное сет-меню, которое было бы доступно для всех жителей и гостей города.

Финал ЛЧ обошёлся бы примерно в 900 млн рублей. Теперь УЕФА должен компенсировать затраты

Организация финального матча Лиги чемпионов в законопроекте шла совместно с подготовкой к матчам Евро – бюджет прописывался сразу на два события. Но в финансовых обоснованиях указывалось, сколько и в каком году выделяется. Так, в 2022 году прогнозируемые выплаты на деятельность ЛОС (он же – Оргкомитет) составляли 212,8 млн рублей: финансирование предполагалось за счет использования сумм НДС, возмещëнного после Евро-2020 – за продажу товаров, оказание работ и услуг.

Затраты на финал ЛЧ

Отдельные затраты связаны с реализацией пунктов заявочной книги. На 2022 год было прописано финансирование за счёт средств федерального бюджета 2022 года в размере 373,6 млн рублей и возмещаемого НДС в пределах 18 млн рублей.

Затраты на финал ЛЧ

Отдельно шли затраты Санкт-Петербурга – деньги выделялись из средств бюджета города. Плюс ещё 288 млн рублей. Всего потратить должны были около 900 млн рублей.

Те затраты, которые были понесены, должны компенсировать – об этом говорил руководитель Оргкомитета Алексей Сорокин: «В соответствии с нашим договором с УЕФА мы получим компенсацию, какие-то понесённые расходы будут оплачены. Всё это в соответствии с договоренностями, которые продолжают действовать. Финансовую сторону мы не комментируем, для кого-то эта сумма большая, для кого-то – маленькая. При расторжении подобного рода договоров всегда предусмотрена компенсация. Не сомневаюсь, что все стороны свои обязательства выполнят».