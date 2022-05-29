Кто самый полезный игрок «Спартака» в сезоне РПЛ? Лидер может уйти из команды уже летом

Одна из традиций по итогам сезона – определение лучших игроков команд. Зачастую это делается с помощью статистики, которая стала неотъемлемой частью современного футбола. Средние оценки за сезон, показатели ТТД и прочие инструменты по-своему отражают вклад каждого игрока в результаты. Пожалуй, не всегда справедливо. Потому что футбол – слишком сложная игра: в ней многое зависит от деталей, которые просто невозможно перевести на язык цифр.

Но если опираться на статистику, то почему бы не судить о полезности игрока по количеству очков, которые набирает с ним команда? В таком рейтинге точно не меньше логики, чем в любом другом. Сегодня мы решили применить этот инструмент к «Спартаку». Для объективности введём два условия: во-первых, будем считать очки только для игроков, выходивших на поле с первых минут; во-вторых, в топ берём футболистов, сыгравших не менее 10 матчей (то есть трети сезона РПЛ) в основе.

Если команда выиграла матч (либо отрезок до замены) с этим игроком, то он получает три очка. Завершила вничью – одно. Проиграла – ноль. Потом общую сумму баллов делим на количество игр, в которых принял участие футболист. Всё просто. Кстати, сам «Спартак» набирал в среднем 1,26 очка за матч. А вот каким был вклад игроков:

Джордан Ларссон — 0,63 очка

Шведа не зря критиковали за этот сезон – с ним в основе «Спартак» наиграл лишь на 0,63 очка (7 в 11 матчах, всего один выигрыш). При этом Ларссон получил дополнительный балл за дерби с ЦСКА (0:1), так как его заменили ещё при нулевой ничьей. С другой стороны, в матче с «Динамо» (2:2) Джордан ушёл с поля, когда команда проигрывала 0:2, а без него красно-белые совершили камбэк в концовке.

Джордан Ларссон Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Михаил Игнатов — 0,81

Как ни удивительно, но Игнатов – второй игрок, при котором у «Спартака» выходило меньше очка (9 в 11 матчах). Так, после замен Михаила красно-белые дожимали «Крылья Советов» в обеих встречах и «Ахмат», спасали матч с «Локомотивом». Впрочем, без Игнатова спартаковцы упустили победу над «Зенитом».

Максимилиано Кофрие — 1,00

Бельгийца тоже часто и по делу критикуют за результативные ошибки. С ним «Спартак» набирал меньше очков в РПЛ, чем без него. У Кофрие – 15 баллов в 15 матчах.

Роман Зобнин — 1,15

Спад в форме Зобнина отражается и на этой статистике. Когда Роман находился на поле, красно-белые не дотягивали до своего среднего по сезону показателя в 1,26 очка. Обидно за ещё недавно основного полузащитника сборной России!

Николай Рассказов — 1,20

Ещё один футболист «Спартака», которого критиковали в этом сезоне все кому не лень. С Рассказовым на поле дела, оказывается, шли получше, чем с Кофрие. Но и ему похвастаться нечем: лишь три победы в 10 матчах в качестве игрока стартового состава.

Николай Рассказов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Александр Селихов, Наиль Умяров — по 1,21

Неожиданный факт: с Селиховым в воротах команда набирала меньше очков, чем с Максименко! У Александра был всего один «сухарь» в 14 матчах чемпионата. Невпечатляющие цифры и у Умярова – те же 1,21 балла.

Айртон — 1,23

Отъезд бразильца по ходу второй части сезона добавил головной боли Паоло Ваноли, тем не менее не стал большой проблемой. Левый фланг закрыл Мозес, и благодаря этому шанс в основе получил Хлусевич. Как появление Даниила отразилось на результатах – смотрите ниже.

Георгий Джикия — 1,25

Символично, что показатель капитана фактически полностью совпадает с показателем команды. Джикия почти все игры провёл в основе (28 из 30), заменялся только четыре раза. Поэтому неудивительно, что у защитника 1,25 очка.

Александр Максименко, Квинси Промес — 1,31

Максименко с Промесом – первые в этом списке игроки, чья статистика лучше командной по сезону. При Александре красно-белые набирали 1,31 очка, он, к слову, выдал пять «сухарей» за 16 матчей. Рейтинг Квинси увеличивает замена в матче с «Зенитом» при счёте 1:0 – без голландца получили лишь ничью.

Самуэль Жиго — 1,32

То, что «Спартак» в лице Жиго потеряет летом ключевого защитника, подтверждает и данная статистика. Когда француза не было на поле, красно-белые играли похуже, чем с ним. Результат Жиго (за 25 матчей в основе) даже лучше, чем у Джикии.

Самуэль Жиго Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Руслан Литвинов — 1,33

Литвинов – приятное открытие нынешнего сезона. Играл по ходу чемпионата то опорника, то центрального защитника и везде смотрелся органично. Мог и больше очков набрать, если бы не удаление в дерби с «Локомотивом» при счёте 0:1 (закончили – 1:1).

Виктор Мозес — 1,39

Казалось, нигериец успешнее проявлял себя в еврокубках, чем в РПЛ, однако если верить цифрам, то и в чемпионате России «Спартак» был слабее без Мозеса. Виктор – в топ-3 этого рейтинга. Между тем по количеству матчей в основе (23) он уступил только Джикии с Жиго.

Александр Соболев — 1,45

Логично, что лучший бомбардир «Спартака» стал и одним из самых полезных игроков сезона. В его отсутствие результаты ухудшались, а, например, в матче с «Зенитом» в Москве красно-белые упустили победу после замены открывшего счёт центрфорварда. В то же время цифры доказывают: конкуренция Соболева с Николсоном была соперничеством равных по уровню нападающих.

Зелимхан Бакаев — 1,53

Самый полезный игрок «Спартака» в сезоне РПЛ – Бакаев (23 очка за 15 матчей). После его замен при ничейном счёте красно-белые проигрывали «Сочи», «Краснодару», «Локомотиву» и «Ростову». В этих обстоятельствах можно понять реакцию Зелимхана, когда его убирают с поля, хотя в последнем случае без него получилось дожать «КС». Летом «Спартак» может потерять Бакаева, чей контракт истекает. По слухам, вингер договаривается с «Зенитом».

Зелимхан Бакаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Бонус. Статистика футболистов «Спартака», сыгравших меньше 10 матчей в основе

В качестве бонуса – статистика спартаковцев, которые сыграли менее 10 матчей в основе. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что красно-белые довольно успешно играли, когда с первых минут выходили Хлусевич и Понсе. А в четырёх матчах с Черновым в стартовом составе вообще не было неудач (в Ростове его заменили ещё при 1:1, в итоге команда проиграла – 2:3). Лишь одной игры в основе не хватило для попадания в рейтинг Перейре, но его показатель как раз не впечатляет.

9 матчей – Кристофер Мартинс Перейра (1,22 очка).

8 матчей – Шамар Николсон (1,50).

7 матчей – Даниил Хлусевич (1,71).

6 матчей – Эсекьель Понсе (1,66).

4 матча – Никита Чернов (2,00); Александр Ломовицкий (1,00).

3 матча – Алекс Крал (1,33); Илья Кутепов (0,33).

2 матча – Данил Пруцев (2,00); Даниил Денисов (1,50); Йоррит Хендрикс (0,50), Леон Классен (0,00).

1 матч – Резиуан Мирзов (0,00).

А кого бы вы назвали самым ценным игроком «Спартака» в сезоне РПЛ?