Как «Реал» побеждал в предыдущих финалах Лиги чемпионов?
Были и разгромы, и серии пенальти, и волшебные спасения.
1998: «Ювентус» — «Реал» — 0:1
Финальная встреча прошла в Амстердаме, всё решил гол Предрага Миятовича на 67-й минуте встречи.
2000: «Реал» — «Валенсия» — 3:0
Через сезон «Реал» победил в финале более уверенно: по разу отличились Фернандо Морьентес, Стив Макманаман и Рауль. Матч прошёл в Сен-Дени на арене «Стад де Франс».
2002: «Байер» — «Реал» — 1:2
Следующую победу «Реал» одержал в Глазго на «Хэмпден Парк». На старте встречи по мячу забили Рауль и Лусио, а победный в раздевалку оформил Зинедин Зидан.
2014: «Реал» — «Атлетико» — 4:1
В Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» состоялось мадридское дерби. «Атлетико» был в шаге от победы, но затем случились 92:48 от Серхио Рамоса, вывели «Реал» в овертайм, где «сливочные» уже дожали соперника.
2016: «Реал» — «Атлетико» — 1:1 (пен. 5:3)
Через сезон два мадридских клуба сошлись вновь уже на «Сан-Сиро», в основное время забили Рамос и Карраско, а победитель определился в серии пенальти. Решающей оказалась ошибка Хуанфрана.
2017: «Ювентус» — «Реал» — 1:4
На следующий год «Реал» вновь вышел в финал и на стадионе «Миллениум» в Кардиффе уверенно разобрался с «Ювентусом». Дубль в составе «сливочных» оформил Роналду, по голу забили Каземиро и Марко Асенсио.
2018: «Реал» — «Ливерпуль» — 3:1
В Киеве на «НСК Олимпийский» «Реал» одержал свою третью победу в ЛЧ подряд. Тот финал с «Ливерпулем» был ознаменован травмой Салаха и ошибками Лориса Кариуса. Гол Бензема и дубль Бэйла помогли «Реалу» одержать победу.
Если «Реал» пробился в финал ЛЧ — это уже знак победы. С «Ливерпулем» будет так же?
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