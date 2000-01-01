Если «Реал» пробился в финал ЛЧ — это уже знак победы. С «Ливерпулем» будет так же?

2014: «Реал» — «Атлетико» — 4:1

В Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» состоялось мадридское дерби. «Атлетико» был в шаге от победы, но затем случились 92:48 от Серхио Рамоса, вывели «Реал» в овертайм, где «сливочные» уже дожали соперника.