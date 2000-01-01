Кто из футболистов стал лучшим по обводкам за сезон-2021/2022?
Месси в Париже не наиграл на топ-20, а Роналду вообще за пределами топ-500.
5. Винисиус Жуниор, «Реал» Мадрид
Винисиус — лучший по обводкам в клубе и один из лучших в Европе. Он остановился на цифре 95.
4. Рафаэл Леау, «Милан»
Леау остановился в шаге от топ-3, так и не успев пробить отметку в 100 обводок за сезон, остановился на 98.
3. Адама Траоре, «Вулверхэмптон»/«Барселона»
104 обводки в общей сумме: столько набрал Траоре в «Вулверхэмптоне» и «Барселоне» в сезоне-2021/2022.
2. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»
112 обводок — именно столько совершил лидер парижан за прошедший сезон.
1. Аллан Сент-Максимен, «Ньюкасл»
Лучше всех обводил соперников Аллан Сент-Максимен из «Ньюкасла», его результат — 150 успешных действий.
А где же Роналду и Месси?
Лионель Месси, согласно подсчётам, расположился лишь на 28-м месте с результатом в 64 обводки. Неймар – 48-й с результатом в 58 обводок, Роналду – на 528-м месте (21 обводка).
Кто стал лучшим по обводкам за сезон? Месси сенсационно даже не в топ-20!
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