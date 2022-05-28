«Тогда я заплакал впервые после похорон». Трогательная история о финале «Ливерпуля»

Финал Лиги чемпионов состоится уже сегодня. В решающем матче главного клубного турнира планеты, который состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс», сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал» (начало — в 22:00 мск). У обоих клубов богатая история и огромная армия болельщиков. А где много людей, там много судеб, в том числе трагических. Ниже — трогательная история болельщика «Ливерпуля», которая может заставить вас прослезиться.

Главного героя этой истории зовут Марк Мёрфи. Это 60-летний мужчина родом из Ливерпуля. За одноимённый клуб он начал болеть ещё в детстве благодаря своей маме. А Лига чемпионов стала для него особенным турниром. Во многом из-за трагедии.

«Я всегда хотел, чтобы мой клуб выигрывал Кубок чемпионов. Хотел самого главного трофея. Тебе противостоят лучшие команды Европы, — говорит Марк в ролике на клубном YouTube-канале. — «Ливерпуль» для меня всё. Всегда был и всегда будет. Это моя жизнь».

Впервые вкус победы Марк почувствовал, когда ему было всего три года. «Ливерпуль» вернулся в город с трофеем (вероятно, речь о Кубке Англии), и наш герой увидел команду своими глазами.



«Моё первое воспоминание — возвращение команды домой в 1965-м. Мама взяла меня с собой на Скотланд Роуд. Помню, как сидел у неё на плечах», — вспоминает Марк и добавляет, что при походах на матчи знаменитая трибуна Коп казалась ему восьмым чудом света.

Кэтлин Мёрфи растила Марка одна. И стала для сына важнейшей частью его жизни. «Мама заботилась обо мне. Ей говорили про меня: «Он твоя тень». Потому что, куда бы она ни пошла, я всё время следовал за ней. Я её боготворил, она была идеальна», — рассказывает Марк.



Жизнь Кэтлин оборвалась, когда Марк ещё не достиг совершеннолетия. Но перед смертью она успела приготовить для сына сюрприз, который повлиял на его дальнейшую жизнь. «Когда мне было 15 лет, за две недели до финала в 1977-м, с мамой случилась трагедия, — говорит Марк. — Она погибла при выходе с работы в Киркби. Я отправился опознать её тело и забрать вещи. И обнаружил в сумке два билета на финал в Риме и два билета на самолёт. Для меня и для неё».

Игроки «Ливерпуля» ведут борьбу с соперником Фото: Getty Images

Это был первый финал Кубка чемпионов для «Ливерпуля». Команда под руководством легендарного тренера Боба Пейсли прошла в плей-офф «Сент-Этьен» и «Цюрих», а в решающем матче встретилась с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Марк признаётся, что мог пропустить финал, несмотря на наличие билета.



«Я не хотел лететь в Рим. Мамин брат отвёл меня в сторону и сказал: «Ты должен поехать на финал в память о маме». И я полетел. Я очень рад, что сделал это, — признаёт Марк. — Тот вечер до сих пор остаётся лучшим в моей жизни. Мне было всего 15, и к тому моменту я ни разу не выезжал за пределы страны, так что поездка в Рим была настоящей экзотикой».

Финал Кубка европейских чемпионов — 1977

Считается, что в тот день на стадионе было 26 тысяч болельщиков «Ливерпуля». Но Марк уверен, что больше. Вместе с дядей он пробился в первые ряды и залез на ограждение. Весь матч они пытались поймать взгляд земляка Терри Макдермотта, который в том финале забил первый из трёх голов «Ливерпуля». А потом на них направились камеры. Конечно, Марк был в экстазе: «Я выпячивал грудь как мог. Это был последний раз, когда я снимал футболку на людях. В 1977-м».



У Марка не было сомнений в победе. Он просто знал, что «Ливерпуль» выиграет. Трибуны сходили с ума, Марк «никогда не испытывал ничего подобного». Но самый трогательный момент наступил уже после финального свистка.



«Я взял с собой клок маминых волос и в конце матча подбросил его в воздух, — вспоминает Марк. — Вокруг развевалось множество флагов, и ветер унёс его прямо в небо. Я очень долго наблюдал за этим, а потом не выдержал и заплакал. Впервые после похорон».

За спиной Марка уже 10 финалов Лиги чемпионов. Кажется, он сам не может поверить, что проделал с любимым клубом такой путь за 45 лет. «Но это же ещё не всё, не так ли?» — говорит Марк, и на его лице появляется улыбка.



Марк видел лучшие составы «Ливерпуля», но восхищается и нынешней командой. Для него Юрген Клопп, который «понимает и чувствует сущность клуба», уже стоит в одном ряду с Биллом Шенкли и Пейсли. А состав — на том же уровне, что и команды 70-х и 80-х.

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Ливерпуля».

Кэйтлин не с сыном уже 45 лет, но он по-прежнему сообщает ей об успехах любимого «Ливерпуля».



«Каждый год я прихожу к маме на кладбище и рассказываю ей, как дела у команды. В мае у меня два эмоциональных момента. Первый — это мама. А второй — когда мы добываем трофей. Поэтому в мае я переживаю и грусть, и счастье, — рассказывает Марк. — Мама ушла из жизни, когда ей было 43. Сейчас было бы 88. И она всё так же хотела бы поехать на финал. Мне повезло, что мама сделала меня болельщиком «Ливерпуля».